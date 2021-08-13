رالي بلجيكا: نوفيل الأسرع في التجارب الرسمية.. كما كان متوقعاً!

خلف سائق هيونداي الذي كان الأسرع خلال جميع طلعاته الثلاث، وصل زميله في الفريق الإستوني أوت تاناك بطل العالم 2019، متأخرًا بفارق ثمانية أعشار من الثانية، في حين دخلت سيارات تويوتا الثلاث ضمن المراكز الخمسة الأولى بفارق أكثر من ثانيتين.

وحل بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه ثالثاً متأخرًا بفارق 2.1 ثانيتين، وتلاه زميلاه الويلزي إلفين إيفانز والشاب الصاعد الفنلندي كالي روفانبيرا أصغر فائز بجولة عالمية في تاريخ بطولة العالم للراليات بعد حصوله على المركز الأوّل في رالي إستونيا في سن الـ 20 عامًا و290 يومًا.

وسجل الفرنسي الصاعد بيار ـ لويس لوبيه (هيونداي) سادس أسرع توقيت أمام مواطنه سائق فورد أدريان فورمو.

من ناحيته، لاحقت الإيرلندي غريغ برين، الفائز بلقب رالي إيبر عام 2019، المشاكل الميكانيكية التي داهمت سيارته هيونداي، فلم يتمكن من احتلال أفضل من المركز العاشر.

في الرالي2، أظهر السائق ياري هوتونن قدرات سيارته الجديدة "هيونداي آي20 ن رالي2" بتسجيله أسرع توقيت ضمن فئته.

أما في "دبليو آر سي3" فكان يوهان روسيل ضحية مشكلة ميكانيكية خلال مروره الثاني من دون أن يتمكن من تحقيق نتيجة جيدة.

ويتضمن رالي إيبر 20 مرحلة خاصة بالسرعة ويشكل الجولة الثامنة من "دبليو آر سي" للعام الحالي ويشهد مشاركة 97 طاقمًا، حيث من المقرر أن تنظم المراحل الأربع الأخيرة على حلبة سبا ـ فرانكورشان الشهيرة يوم الأحد.

ونذكر أن أوجييه يتصدر ترتيب السائقين برصيد 148 نقطة أمام إيفانز (111) ونوفيل (96).