رالي بلجيكا: تاناك يتقدم على إيفانز ليحرز الفوز

كان بطل 2019 تحت ضغط إيفانز منذ الحصة الصباحية ليوم الأحد، قبل أن يحرز فوزه بفارق خمس ثوانٍ. ويأتي هذا الفوز بعد أسبوعين من تحقيقه للانتصار برالي فنلندا.

وقدم تاناك مع ملاحه مارتن يارفيوها، أداء خالياً من الأخطاء منذ البداية حتى النهاية، حيث كان الإستوني ضمن معركة الفوز منذ البداية بعد إنهاء مرحلة الجمعة بفارق 2.5 ثانية خلف زميله تييري نوفيل، الذي كان يتصدر حينها.

واقتنص تاناك الصدارة مؤقتاً من نوفيل يوم السبت. لكن مشاكل علبة التروس قلصت آمال تاناك في الفوز وساعدت نوفيل على توسيع الفارق إلى 18.3 ثانية.

لكن الدراما حصلت في المرحلة ما قبل الأخيرة حين تعرض نوفيل لحادثة مهدياً الصدارة إلى تاناك.

وحالما تصدر، اضطر لصد هجمات إيفانز الذي أنهى الرالي أمام إيسابيكا لابي سائق تويوتا.

إلفين إيفانز، سكوت مارتن، تويوتا تصوير: صور موتورسبورت

أما متصدر الترتيب العام كالي روفانبيرا فقد ارتكب خطأه الأول هذا الموسم في المرحلة الثانية حين كان في الصدارة.

ومع فوز تاناك، فقد تقلص فارق صدارته إلى 74 نقطة.

بينما نجح أوليفر سولبيرغ سائق هيونداي في العودة من حادثته ليحقق المركز الرابع بعد معركة في

ورث تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا المركز الخامس بالرغم من مشكلة علبة التروس.

غاس غرينسميث سائق أم-سبورت كان صاحب ثاني أفضل مراكز رالي1 بالمركز 19 الإجمالي.

وشهد الرالي حادثة سيئة لـ كريغ برين الذي كان يحتل المركز الخامس وارتكب خطأ تعرض بسببه لحادثة عنيفة انقلبت فيها السيارة عدة مرات قبل أن تتوقف.

تسببت الحادثة برفع العلم الأحمر في المرحلة، وهذا هو حادث برين الثالث.

الفائز بفئة دبليو آر سي2 هو ستيفان ليفبفر.