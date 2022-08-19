رالي بلجيكا: إيفانز في الصدارة أمام تاناك بعد انسحاب روفانبيرا الصادم في فترة الجمعة الصباحية

أكمل إيفانز مراحل اليوم الأربع الأسفلتية الزلقة، بعد هطول الأمطار، بفارق 2.3 ثانية أمام تاناك، وذلك بعد أن ورث الأول الصدارة إثر حادثة روفانبيرا العنيفة في المرحلة الثانية.

فيما تواجد تييري نوفيل في المركز الثالث بفارق يناهز 8.8 ثانية بعد خسارته الوقت إثر خطأ قيادة في المرحلة الافتتاحية.

متقدمًا سعي ام-سبورت، تواجد أدريان فورمو في المركز الرابع على متن سيارة فورد، لكنه تراجع للمركز الثامن في المرحلة الرابعة بعد تعرقل تقدمه على المسار الزلق، ما سمح لكل من إسابيكا لابي وكريغ برين بالتقدم إلى المركزين الرابع والخامس تواليًا.

وبالعودة للمجريات، وبينما توقفت الأمطار المتوقعة مع بداية الرالي، إلّا أن الطرق الضيقة كانت زلقة للغاية وشكلت تحديًا كبيرًا لا سيما مع انتقال الأتربة إلى سطح المسار الأسفلتي.

وقد أحسن روفانبيرا استغلال تلك المرحلة ليكون الأسرع في الاختبار الأول في هذا الرالي، حيث تواجد في الصدارة بفارق 2.5 ثانية أمام زميله في تويوتا إيفانز وتاناك الذي حل ثالثًا في ظل معاناته مع توجيه سيارته هيونداي آي20.

لكن الرالي انقلب رأسًا على عقب في المرحلة الثانية، عندما تعرض المتصدر روفانبيرا لحادثة عنيفة، حيث واجه صعوبة في الانعطاف خلال أحد المنعطفات اليسرى السريعة وانحرف عن المسار لتنقلب سيارته عدة مرات قبل أن تستقر على عجلاتها.

وتعرضت السيارة لأضرار جسيمة، لكن روفانبيرا وملّاحه جون هولتونن خرجا من دون إصابات.

وقد منح ذلك الانسحاب الصادم صدارة الرالي إلى إيفانز، الذي سجل ثاني أسرع الأزمنة في تلك المرحلة بفارق 0.3 ثانية خلف نوفيل وأمام تاناك.

وتوقفت الأمطار في المرحلة الثالثة بعد عودتها في وقت متأخر من المرحلة الثانية، حيث كان الفوز في هذه المرحلة من نصيب تاناك بفارق 0.1 ثانية أمام نوفيل، والمنافسة كانت محتدمة للغاية حيث فصلت 0.8 ثانية فقط بين الخمسة الأوائل، مع تواجد برين في المركز الثالث أمام إيفانز وفورمو.

فيما تمكن إيفانز من تعزيز صدارته إلى 2.3 ثانية أمام تاناك بعد فوزه بالمرحلة الرابعة والأخيرة للفترة الصباحية.