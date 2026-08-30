صنع سامي باجاري تاريخ بطولة العالم للراليات بتحقيقه فوزه الثالث تواليًا في رالي باراغواي، ليقلص صدارة إلفين إيفانز في البطولة إلى 20 نقطة.

وبعد تحقيقه فوزه الأول في إستونيا، أعقبه بانتصار في فنلندا، تمكن باجاري وملاحه ماركو سالمينن من ترويض مراحل باراغواي الحصوية والطينية القاسية والمتغيرة باستمرار. وحقق ثنائي تويوتا فوزًا مثيرًا بفارق 25.8 ثانية أمام سائق هيونداي هايدن بادون، الذي خاض أول مشاركة له على الحصى ضمن الفئة الأولى في بطولة العالم للراليات منذ عام 2018.

وحقق سائق هيونداي أدريان فورمو المركز الأخير على منصة التتويج، بعدما تجاوز متصدر البطولة إلفين إيفانز في اليوم الأخير من المنافسات.

وقال باجاري، الذي أصبح أول سائق يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة العالم للراليات مباشرة بعد فوزه الأول: "أمر مذهل. شكرًا جزيلاً للفريق مرة أخرى. لم يكن راليًا سهلًا، ولم يكن سهلًا على السائقين، لكنه لم يكن سهلًا على الفريق أيضًا. وبناء سيارة تتمتع بهذه الموثوقية هو مفتاح النجاح. لذلك فهي لحظة فخر كبيرة جدًا، وأنا سعيد جدًا جدًا. أشعر بشعور رائع جدًا، ولا أعرف كيف أصبح وضعنا في النقاط بالضبط، لكننا ما زلنا نحاول تقديم أفضل ما لدينا في البطولة، وهو أمر لا يسير بشكل سيئ في الوقت الحالي أيضًا، لذلك أنا سعيد بذلك".

هذا وتوقع المشاركون أن يكون رالي باراغواي متعلقًا بالبقاء حتى النهاية، وقد ارتقى الحدث فعلًا إلى مستوى التوقعات. وأسهمت المسافات الطويلة للمراحل والطرق الوعرة ودرجات الحرارة المرتفعة في سلسلة من حالات انثقاب الإطارات وانفصال طبقاتها يوم الجمعة، بعدما عانت إطارات هانكوك من صعوبة في التعامل مع الظروف.

وكان من المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة في مزيد من الفوضى يومي السبت والأحد، لكن العاصفة ضربت منصة الصيانة في إنكارناسيون صباح السبت بدلًا من المراحل، ودمرت العديد من المنشآت المؤقتة.

وعلى الرغم من أن باجاري حسم الفوز في النهاية، كان زميله في تويوتا أوليفر سولبرغ هو من تصدر مبكرًا صباح الجمعة. لكن آمال السويدي في الفوز تلقت ضربة قوية في المرحلة الثالثة. فقد أدى فقدان مفاجئ لقوة المحرك إلى خروجه عن المسار ودخوله في خندق، ما استدعى قيام الجماهير بدفع السيارة لتشغيلها من جديد. وتوقف مرة ثانية بسبب انثقاب الإطار الخلفي الأيمن، ما تسبب في خسارة أربع دقائق في المرحلة.

وكان سولبرغ واحدًا من مجموعة من السائقين الذين واجهوا المشاكل يوم الجمعة. فقد انسحبت ثلاث سيارات من فئة رالي1 من منافسات اليوم بعد ثلاث مراحل فقط. وانقلب سائق تويوتا تاكاموتو كاتسوتا مبكرًا في المرحلة الافتتاحية، بينما اضطر تييري نوفيل إلى التوقف بسبب كسر في نظام التعليق الخلفي بعد تعرضه لانثقاب في أحد الإطارات.

وانضم الفائز في العام الماضي سيباستيان أوجييه أيضًا إلى قائمة المنسحبين. وخسر الفرنسي وقتًا بسبب انثقاب الإطار الخلفي الأيسر في المرحلة الافتتاحية، قبل أن يتعرض لانثقاب ثانٍ بعد اصطدامه بحافة الطريق في المرحلة الثانية. وتسبب الاصطدام في أضرار بنظام التعليق الأمامي الأيسر لسيارته، ما أجبر بطل العالم تسع مرات في النهاية على التوقف في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة ذاتها التي واجه فيها أدريان فورمو ثنائي إم-سبورت-فورد جون أرمسترونغ وجوش ماكإرلين مشاكل في الإطارات.

وترك الانطلاق الفوضوي ليوم الجمعة سائق هيونداي هايدن بادون في الصدارة، إذ تصدر سائق نيوزيلندا راليًا في بطولة العالم للراليات للمرة الأولى منذ رالي البرتغال عام 2018. وحافظ بادون على الصدارة لمرحلتين قبل أن يصبح السائق التالي الذي يتعرض لانثقاب في المرحلة السادسة، ما منح إيفانز الصدارة.

لكن بقاء إيفانز في الصدارة كان قصيرًا، بسبب انفصال طبقات الإطار الخلفي الأيمن في المرحلة السابعة. واختار إيفانز عدم التوقف لتغيير العجلة، لكنه خسر دقيقة واحدة. وكانت المرحلة قاسية بصورة خاصة، إذ تعرض فورمو أيضًا لانثقاب مزدوج في الإطارين الخلفيين، بينما توقف ماكإرلين كذلك لتغيير إحدى العجلات.

وكان باجاري واحدًا من القلة التي تجنبت مشاكل الإطارات يوم الجمعة، لكنه واجه تسربًا للمياه في سيارته جي آر ياريس خلال الفترة الصباحية. لكن بعد أن ضربت مشاكل الإطارات إيفانز وبادون في المرحلة السابعة، دخل الفنلندي إلى يوم السبت متقدمًا بفارق 11.9 ثانية عن بادون.

وبعدما اعتلى الصدارة، وسّع باجاري أفضليته خلال مراحل يوم السبت، التي بقيت جافة، على عكس توقعات الفرق التي اختارت إعدادات للطقس الممطر تحسبًا لهطول أمطار غزيرة. لكن الفنلندي نجا من خروج عن المسار ولحظة ذعر في المرحلة 11، بعدما اقتلع جزءًا من الجناح الخلفي لسيارته جي آر ياريس إثر خروجه بشكل واسع ودخوله في خندق.

ودخل باجاري اليوم الأخير متقدمًا بفارق 24.1 ثانية عن بادون، لكنه لم يبدُ تحت أي ضغط، ليواصل طريقه نحو الفوز الذي قلص الفارق مع متصدر البطولة إيفانز إلى 20 نقطة.

وتعافى سولبرغ من تأخيراته يوم الجمعة ليحتل المركز الخامس، منهياً الرالي بزمن إجمالي مطابق لزمن أوجييه في ترتيب "سوبر صنداي"، بعدما قام الأخير بنصف دورة في المرحلة الأخيرة. وذهبت النقاط الخمس القصوى إلى أوجييه، الذي فاز بالمرحلة الافتتاحية يوم الأحد.

وعادل جوش ماكإرلين، سائق إم-سبورت-فورد، أفضل نتيجة له في بطولة العالم للراليات باحتلاله المركز السادس، رغم إنهائه الرالي بذراع تبديل تروس مرتجلة ومثبتة معًا بواسطة مفتاح ربط. وانسحب زميله في الفريق جون أرمسترونغ من المركز السابع في المرحلة 20 بسبب عطل في نظام التعليق.

وتسبب عطل أرمسترونغ في منح المركز لسائق الفئة الثانية في بطولة العالم للراليات والمفضل على أرضه دييغو دومينغيز، الذي حقق فوزًا لاقى ترحيبًا كبيرًا في الفئة الثانية على أرضه. واكتملت المراكز العشرة الأولى بواسطة غوس غرينسميث وأليخاندرو غالانتي.

ولم يخلُ يوم الأحد من الأحداث، إذ تعرض كاتسوتا العائد وملاحه آرون جونستون للانقلاب للمرة الثانية، وهذه المرة في المرحلة 21 التي رُفع فيها العلم الأحمر ثم أُلغيت لاحقًا. وأفيد بأن الثنائي بخير، لكن تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء فحوصات احترازية.