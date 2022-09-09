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دبليو آر سي / رالي اليونان تقرير المرحلة

رالي اليونان: لوب يقدم أداءً مثاليًا ويضع ام-سبورت في صدارة الفترة الصباحية ليوم الجمعة

يتصدّر أسطورة بطولة العالم للراليات سيباستيان لوب منافسات رالي اليونان بعد أداءٍ خالٍ من الأخطاء في الفترة الصباحية لليوم الجمعة ضمن عودته إلى الرالي الحصوي الصعب للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

رالي اليونان: لوب يقدم أداءً مثاليًا ويضع ام-سبورت في صدارة الفترة الصباحية ليوم الجمعة

استفاد بطل "دبليو آر سي" تسع مرات من أفضلية المركز على المسار ضمن المراحل الحصوية الترابية، لكنه أظهر من جديد موهبته الفريدة عبر الفوز بالمراحل الثلاث التي شكّلت الفترة الصباحية.

فيما بات صاحب الـ 48 عامًا السائق الأكبر سنًا الذي يتصدر حدثًا في "دبليو آر سي".

وتقدّم سائق ام-سبورت في الصدارة بفارق بلغ 6.4 ثانية أمام تييري نوفيل سائق هيونداي الذي فاز بالمرحلة الخاصة يوم أمس.

بينما أكمل بيير-لويس لوبيه سائق ام-سبورت الفترة في المركز الثالث بفارق 8 ثوان، لكنه تقدم بـ 0.9 ثانية أمام إسابيكا لابي سائق تويوتا.

هذا وحلّ أوت تاناك سائق هيونداي خامسًا أمام كل من داني سوردو (هيونداي)، إلفين إيفانز (تويوتا)، غوس غرينسميث (ام-سبورت)، كالي روفانبيرا متصدر الترتيب (تويوتا) وتاكاموتو كاتسوتا (تويوتا).

وبالعودة لمجريات الفترة الصباحية لليوم الجمعة، فقد انتقل الرالي بعد المرحلة الافتتاحية بالأمس إلى المراحل الحصوية الاعتيادية ضمن الجبال في الشمال الغربي للعاصمة اليونانية.

ولم يستغرق الأمر وقتًا حتى تسبب الغبار برؤية محدودة، لكن لوب الذي أحسن استغلال مركزه على المسار وخبرته الكبيرة هو من خرج منتصرًا في المرحلة الافتتاحية لليوم.

وتقدم سائق ام-سبورت في هذه المرحلة على زميله في الفريق لوبيه بفارق 0.8 ثانية، في الوقت الذي تواجد فيه المتنافسان على اللقب تاناك وروفانبيرا في المركزين الثالث والرابع تواليًا بعدما واجها الأوضاع الأسوأ على المسار. إذ تقدما على نوفيل الذي تراجع 3 ثوانٍ إثر تأثره الشديد بالغبار في الهواء.

وعاد لوب في المرحلة التالية ليتقدم على نوفيل هذه المرة بفارق ثانية واحدة، بينما تواصلت تأدية لوبيه القوية ليتواجد ثالثًا بفارق 2.6 ثانية.

من جهته، وبعد معاناته في المرحلة الأولى، خسر روفانبيرا 10.5 ثانية في هذه المرحلة في ظل مواجهته لمشاكل في التوجيه على سيارته تويوتا ياريس.

هذا واختُتمت الفترة الصباحية بتحقيق لوب للهاتريك مع إحرازه الفوز، رغم أنه في هذه المرة تشارك الزمن الأسرع مع لابي.

فيما برز سوردو ثالثًا أمام غرينسميث ولوبيه، بينما حل نوفيل سادسًا إثر خسارته 3.7 ثانية لصالح لوب.

ترتيب الرالي بعد الفترة الصباحية:

المركز   # السائق/المُعاون الفريق الفئة التوقيت الفارق
1   19 France سيباستيان لوب
France إيزابيل غالميتش 		فورد RC1 10:34.800  
2   11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي RC1 10:35.800 1.000
3   7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		ام-سبورت RC1 10:37.400 2.600
4   4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا RC1 10:37.800 3.000
5   33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا RC1 10:38.000 3.200
6   42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		ام-سبورت RC1 10:39.300 4.500
7   8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي RC1 10:39.300 4.500
8   6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		هيونداي RC1 10:40.600 5.800
9   44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		ام-سبورت RC1 10:42.600 7.800
10   69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا RC1 10:45.300 10.500

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