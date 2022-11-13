تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / رالي اليابان: نوفيل يتفوق على إيفانز ليأخذ الصدارة قبل اليوم الختامي
دبليو آر سي / رالي اليابان أخبار عاجلة

رالي اليابان: نوفيل يتقدّم ثنائيّة هيونداي ويضمن الفوز لإفساد عودة تويوتا إلى أرضها

تقدّم تييري نوفيل ثنائيّة هيونداي ضمن منافسات رالي اليابان ليُحقّق الصانع الكوري الجنوبي انتصاره الخامس في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات.

رالي اليابان: نوفيل يتقدّم ثنائيّة هيونداي ويضمن الفوز لإفساد عودة تويوتا إلى أرضها

وجد نوفيل نفسه تحت ضغط إلفين إيفانز لفترة قصيرة صباح الأحد قبل أن يتسبّب ثقبٌ متأخّرٌ في منح نوفيل فرصة ذهبيّة لحرمان تويوتا من تحقيق الفوز على أرضها.

وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتأخّرة، أحرز نوفيل وملاحه ويداغي فوزهما الثاني هذا الموسم بأفضليّة 1:11.1 دقيقة أمام زميله أوت تاناك الذي يُشارك في الرالي الأخير له مع هيونداي.

وذهب المركز الثالث إلى البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، لكنّه كان على بُعد أكثر من دقيقتين عن الصدارة.

ووفّرت عودة اليابان إلى روزنامة بطولة العالم للراليات بعد غياب 12 عامًا تحديًا مختلفًا بالنسبة للأطقم بالنظر إلى تمحور الرالي الأسلفتي المتكوّن من 19 مرحلة حول مدينة تويوتا. وقدّمت الطرقات الضيّقة والمتعرّجة هامشًا طفيفًا للخطأ.

وسرعان ما تطوّر الرالي ليُصبح معركة ثنائيّة مباشرة بين نوفيل وإيفانز، حيث تشاركا الصدارة مع منتصف يوم الجمعة، قبل أن يتمكّن إيفانز من الابتعاد عن نوفيل بفارق 3 ثوانٍ بنهاية مجريات الجمعة.

وواصل إيفانز توسيع صدارته صباح السبت، قبل أن يعود نوفيل لتقليصه في فترة ما بعد الظهر إلى 4 ثوانٍ.

وتقلّصت تلك الصدارة إلى 0.6 ثانية صباح الأحد إلى حين تعرّض إيفانز لثقبٍ في إطاره ما سمح لنوفيل بضمان الفوز بشكلٍ مريح.

وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان أوجييه الذي كان بعيدًا عن دائرة المنافسة في الصدارة، بينما انتهى المطاف بإيفانز خامسًا.

نتيجة الرالي:

المركز   # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1   11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 2:43:52.3   2:43:52.300    
2   8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي1 آر.سي1 2:45:03.4   2:45:03.400 1:11.100 1:11.100
3   18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 2:46:03.6   2:46:03.600 2:11.300 1:00.200
4   1 France سيباستيان أوجييه
France فانسون لوندي 		تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 2:46:15.9   2:46:15.900 2:23.600 12.300
5   33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس رالي1 آر.سي1 2:47:57.4   2:47:57.400 4:05.100 1:41.500
6   44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		فورد بوما رالي1 آر.سي1 2:47:59.7   2:47:59.700 4:07.400 2.300
7   24 Luxembourg ريكاردو رومينيولي
لويس لوكا		 هيونداي آي20 ان رالي2 آر.سي2 2:51:43.1   2:51:43.100 7:50.800 3:43.400
8   22 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		هيونداي آي20 ان رالي2 آر.سي2 2:51:14.7 :50 2:52:04.700 8:12.400 21.600
9   21 Finland إميل ليندهولم
ريتا هامالينين 		سكودا فابيا إيفو آر.سي2 2:52:17.9   2:52:17.900 8:25.600 13.200
10   29 Finland هايكي كوفالاينن
ساي كيتاغاوا		 سكودا فابيا آر5 آر.سي2 2:52:52.1   2:52:52.100 8:59.800 34.200
المشاركات
التعليقات
رالي اليابان: نوفيل يتفوق على إيفانز ليأخذ الصدارة قبل اليوم الختامي
المقال السابق

رالي اليابان: نوفيل يتفوق على إيفانز ليأخذ الصدارة قبل اليوم الختامي

أحدث الأخبار

أوكون: ألبين "لم تحتج لإخباري بما عليّ فعله" في المعركة مع ألونسو
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: ألبين "لم تحتج لإخباري بما عليّ فعله" في المعركة مع ألونسو

أصرّ إستيبان أوكون على أنّ فريقه ألبين "لم يحتج لإخباره" بكيفيّة التعامل مع زميله فرناندو ألونسو عند استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

فيرستابن: لم تكن لدى هاميلتون "أية نية على الإطلاق" لترك مساحة في حادثة البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرستابن: لم تكن لدى هاميلتون "أية نية على الإطلاق" لترك مساحة في حادثة البرازيل

أشار ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن خصمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس لم تكن لديه "أية نية" على الإطلاق لمنحه مساحة كافية قبل أن يتصادما في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.

راسل لم يكن يعلم بمشكلة تسرب المياه التي كادت تقضي على سباقه في البرازيل
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل لم يكن يعلم بمشكلة تسرب المياه التي كادت تقضي على سباقه في البرازيل

كانت مرسيدس تخشى من أن مشكلة تسرب المياه في سيارة جورج راسل قد تؤدي لحرمانه من الفوز بسباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، لكن السهام الفضية قررت عدم إخباره بالمشكلة.

ريكاردو يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو يتلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي

تلقى دانيال ريكاردو سائق مكلارين عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق أبوظبي الختامي في الفورمولا واحد، وذلك بسبب حادثته مع كيفن ماغنوسن سائق هاس في البرازيل.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.