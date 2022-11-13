رالي اليابان: نوفيل يتقدّم ثنائيّة هيونداي ويضمن الفوز لإفساد عودة تويوتا إلى أرضها

وجد نوفيل نفسه تحت ضغط إلفين إيفانز لفترة قصيرة صباح الأحد قبل أن يتسبّب ثقبٌ متأخّرٌ في منح نوفيل فرصة ذهبيّة لحرمان تويوتا من تحقيق الفوز على أرضها.

وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتأخّرة، أحرز نوفيل وملاحه ويداغي فوزهما الثاني هذا الموسم بأفضليّة 1:11.1 دقيقة أمام زميله أوت تاناك الذي يُشارك في الرالي الأخير له مع هيونداي.

وذهب المركز الثالث إلى البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، لكنّه كان على بُعد أكثر من دقيقتين عن الصدارة.

ووفّرت عودة اليابان إلى روزنامة بطولة العالم للراليات بعد غياب 12 عامًا تحديًا مختلفًا بالنسبة للأطقم بالنظر إلى تمحور الرالي الأسلفتي المتكوّن من 19 مرحلة حول مدينة تويوتا. وقدّمت الطرقات الضيّقة والمتعرّجة هامشًا طفيفًا للخطأ.

وسرعان ما تطوّر الرالي ليُصبح معركة ثنائيّة مباشرة بين نوفيل وإيفانز، حيث تشاركا الصدارة مع منتصف يوم الجمعة، قبل أن يتمكّن إيفانز من الابتعاد عن نوفيل بفارق 3 ثوانٍ بنهاية مجريات الجمعة.

وواصل إيفانز توسيع صدارته صباح السبت، قبل أن يعود نوفيل لتقليصه في فترة ما بعد الظهر إلى 4 ثوانٍ.

وتقلّصت تلك الصدارة إلى 0.6 ثانية صباح الأحد إلى حين تعرّض إيفانز لثقبٍ في إطاره ما سمح لنوفيل بضمان الفوز بشكلٍ مريح.

وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان أوجييه الذي كان بعيدًا عن دائرة المنافسة في الصدارة، بينما انتهى المطاف بإيفانز خامسًا.

نتيجة الرالي: