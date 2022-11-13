رالي اليابان: نوفيل يتقدّم ثنائيّة هيونداي ويضمن الفوز لإفساد عودة تويوتا إلى أرضها
تقدّم تييري نوفيل ثنائيّة هيونداي ضمن منافسات رالي اليابان ليُحقّق الصانع الكوري الجنوبي انتصاره الخامس في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات.
وجد نوفيل نفسه تحت ضغط إلفين إيفانز لفترة قصيرة صباح الأحد قبل أن يتسبّب ثقبٌ متأخّرٌ في منح نوفيل فرصة ذهبيّة لحرمان تويوتا من تحقيق الفوز على أرضها.
وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتأخّرة، أحرز نوفيل وملاحه ويداغي فوزهما الثاني هذا الموسم بأفضليّة 1:11.1 دقيقة أمام زميله أوت تاناك الذي يُشارك في الرالي الأخير له مع هيونداي.
وذهب المركز الثالث إلى البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، لكنّه كان على بُعد أكثر من دقيقتين عن الصدارة.
ووفّرت عودة اليابان إلى روزنامة بطولة العالم للراليات بعد غياب 12 عامًا تحديًا مختلفًا بالنسبة للأطقم بالنظر إلى تمحور الرالي الأسلفتي المتكوّن من 19 مرحلة حول مدينة تويوتا. وقدّمت الطرقات الضيّقة والمتعرّجة هامشًا طفيفًا للخطأ.
وسرعان ما تطوّر الرالي ليُصبح معركة ثنائيّة مباشرة بين نوفيل وإيفانز، حيث تشاركا الصدارة مع منتصف يوم الجمعة، قبل أن يتمكّن إيفانز من الابتعاد عن نوفيل بفارق 3 ثوانٍ بنهاية مجريات الجمعة.
وواصل إيفانز توسيع صدارته صباح السبت، قبل أن يعود نوفيل لتقليصه في فترة ما بعد الظهر إلى 4 ثوانٍ.
وتقلّصت تلك الصدارة إلى 0.6 ثانية صباح الأحد إلى حين تعرّض إيفانز لثقبٍ في إطاره ما سمح لنوفيل بضمان الفوز بشكلٍ مريح.
وذهب المركز الرابع إلى سيباستيان أوجييه الذي كان بعيدًا عن دائرة المنافسة في الصدارة، بينما انتهى المطاف بإيفانز خامسًا.
نتيجة الرالي:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|2:43:52.3
|2:43:52.300
|2
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 ان رالي1
|آر.سي1
|2:45:03.4
|2:45:03.400
|1:11.100
|1:11.100
|3
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|2:46:03.6
|2:46:03.600
|2:11.300
|1:00.200
|4
|1
| سيباستيان أوجييه
فانسون لوندي
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|2:46:15.9
|2:46:15.900
|2:23.600
|12.300
|5
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس رالي1
|آر.سي1
|2:47:57.4
|2:47:57.400
|4:05.100
|1:41.500
|6
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|فورد بوما رالي1
|آر.سي1
|2:47:59.7
|2:47:59.700
|4:07.400
|2.300
|7
|24
| ريكاردو رومينيولي
لويس لوكا
|هيونداي آي20 ان رالي2
|آر.سي2
|2:51:43.1
|2:51:43.100
|7:50.800
|3:43.400
|8
|22
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|هيونداي آي20 ان رالي2
|آر.سي2
|2:51:14.7
|:50
|2:52:04.700
|8:12.400
|21.600
|9
|21
| إميل ليندهولم
ريتا هامالينين
|سكودا فابيا إيفو
|آر.سي2
|2:52:17.9
|2:52:17.900
|8:25.600
|13.200
|10
|29
| هايكي كوفالاينن
ساي كيتاغاوا
|سكودا فابيا آر5
|آر.سي2
|2:52:52.1
|2:52:52.100
|8:59.800
|34.200
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