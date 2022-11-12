رالي اليابان: نوفيل يتفوق على إيفانز ليأخذ الصدارة قبل اليوم الختامي

بدأ نوفيل اليوم متأخراً 3 ثوانٍ عن إيفانز مع اتساع الفارق إلى 6.5 ثوانٍ بعد فترة صباحية قوية لسائق تويوتا.

لكن نجح نوفيل بقلب الطاولة خلال مراحل المساء ليتقدم بفارق 4 ثوانٍ مع الاتجاه ليوم الأحد.

بينما أكمل أوت تاناك سائق هيونداي يومه ثالثاً بفارق 39.9 ثانية حيث ورث المركز من كالي روفانبيرا بطل الموسم، بعد انثقاب في الإطار كلفه ما يقارب ثلاث دقائق خلال أولى مراحل القسم الصباحي.

أما تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا فأحرز المركز الرابع بفارق دقيقة و04.5 ثانية أمام زميله سيباستيان أوجييه بطل العالم ثماني مرات، الذي خسر ما يقارب ثلاث دقائق بسبب انثقاب إطار السيارة يوم الجمعة.

المركز السادس كان من نصيب غاس غرينسميث سائق أم-سبورت، بينما اكتفى روفانبيرا بالمركز 11 بعد كل هذه الدراما.

المعركة المحتدمة على الفوز ما بين إيفانز ونوفيل تواصلت في مراحل القسم المسائي حيث عزّز الأخير من هجومه.

وبينما كان أوجييه الأسرع في المرحلة 11، لكن نوفيل كان خلفه بـ 0.1 ثانية فقط، لكن الأهم أنه كان أسرع بـ 2.6 ثانية من المتصدر إيفانز، الذي كان الأسرع في المرور الصباحي.

وذلك أدى إلى تقلص صدارة إيفانز حتى 3.9 ثانية، بينما تقدم أوجيه أمام غرينسميث الذي واجه مشاكل في المقود على متن سيارته فورد بوما.

تاناك لم يتمكن من مجاراة وتيرة المتصدرين حيث تواصلت معاناته لإيجاد التوازن المثالي على متن سيارته هيونداي آي20. أن، الإستوني كان أسرع بـ 0.6 ثانية من كاتسوتا الذي كان يتنافس معه على المركز الثالث.

روفانبيرا كان بعيداً بشكل مفاجئ عن الوتيرة المعهودة في المرحلة ليتراجع بفارق 31.6 ثانية حيث استعمل إعدادات جديدة مختلفة لمحاولة تعويض الزمن الذي خسره بسبب الانثقاب.

إلفين إيفانز، سكوت مارتن، تويوتا تصوير: صور موتورسبورت

المرحلة 12 كانت الحاسمة في الرالي، حيث منحت الصدارة إلى نوفيل على حساب إيفانز.

حيث كان البلجيكي أسرع بمقدار 5.9 ثانية من إيفانز، الذي تراجع ثانيتين خلفه ضمن المعركة على الفوز بعد مشاكل في توجيه سيارته تويوتا ياريس.

أما سيارة تويوتا الشقيقة التي يقودها روفانبيرا فقد واصلت المعاناة حيث سجل الفنلندي أبطأ زمن بين جميع سائقي الفئة الأولى "آر سي1" لثاني مرحلة على التوالي.

لكن أوجييه قدم بعض النتائج الجيدة مع تويوتا حين جرب إعدادات مختلفة، ليحقق رابع فوز له في مراحل الرالي.

تأخرت المرحلة 13 بما يقارب الساعة بسبب تأخر وصول فريق السلامة.

وعزز نوفيل تقدمه بعد الفوز بالمرحلة الأخيرة مضيفاً ثانيتين إضافيتيين أمام إيفانز.

ضمن فئة "دبليو آر سي2"، واصل إميل ليندهولم سعيه للفوز حيث بات الفنلندي يتصدر بفارق 47.6 ثانية.