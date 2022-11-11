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دبليو آر سي / رالي اليابان تقرير المرحلة

رالي اليابان: إيفانز يكمل اليوم الأول في الصدارة واشتعال النيران في سيارة سوردو

تقدّم إلفين إيفانز إلى صدارة منافسات رالي اليابان بعدما اضطرّ منظمو دبليو آر سي إلى تقليص مراحل فترة ما بعد الظهر، وذلك بعد اشتعال النيران في سيارة هيونداي التي كان يقودها داني سوردو في الفترة الصباحية.

رالي اليابان: إيفانز يكمل اليوم الأول في الصدارة واشتعال النيران في سيارة سوردو

تمكن سائق تويوتا من الفوز بمرحلتين من الأربع التي تم إكمالها اليوم الجمعة، وذلك بعد إلغاء المرحلتين الثالثة والسابعة.

وتشارك إيفانز الصدارة مع تييري نوفيل سائق هيونداي بعد الفترة الصباحية، قبل أن يتقدم سائق تويوتا بفارق 0.3 ثانية أمام البلجيكي في فترة ما بعد الظهر.

فيما حقق البطل المتوّج حديثًا كالي روفانبيرا الفوز بمرحلتين ليتوجه إلى مراحل غدًا السبت في المركز الثالث بفارق 5.1 ثانية خلف زميله إيفانز.

هذا وأكمل أوت تاناك مراحل اليوم الجمعة في المركز الرابع بفارق 13.9 ثانية، متقدمًا على البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا المتأخّر بـ 20.9 ثانية، وغوس غرينسميث سائق ام-سبورت.

بطل العالم 8 مرات سيباستيان أوجييه يتأخّرب بحوالي 3 دقائق خلف إيفانز بعدما عانى من انثقاب في المرحلة الثانية، بينما نسحب كريغ برين وداني سوردو بعد حادثتيهما في الفترة الصباحية.

وقد عمد المنظمون إلى تقليص المرحلة الأولى من فترة ما بعد الظهر، تكرارًا لما حدث في المرحلة الافتتاحية في اليوم، بسبب أشلاء سيارة هيونداي التي كان يقودها سوردو بعد اشتعال النيران فيها.

اشتعال النيران في سيارة داني سوردو، هيونداي

اشتعال النيران في سيارة داني سوردو، هيونداي

تصوير: محتوى ريد بُل

ونجح إيفانز بالفوز بالمرحلة بشكلها الجديد - الفوز الثاني له بعد الفوز في الفترة الصباحية - ليتقدم إلى الصدارة أمام نوفيل بفارق 1.1 ثانية، فيما حل أوجييه ثالثًا في ظل سعيه للتعافي وتعويض الوقت الضائع من الانثقاب الذي تعرض له في الفترة الصباحية.

وأتى روفانبيرا ليفوز بالمرحلة الأخيرة في اليوم، محققًا انتصاره الثاني، حيث كان أسرع من إيفانز بـ 0.3 ثانية.

نتيجة اليوم الأول:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 25'05.4   25:05.400  
2 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 25'07.5   25:07.500 2.100
3 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 25'09.2   25:09.200 3.800
4 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 25'09.2   25:09.200 3.800
5 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 25'11.6   25:11.600 6.200
6 1 France سيباستيان أوجييه
France فانسون لوندي 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 25'12.5   25:12.500 7.100
7 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		Ford Puma Rally1 RC1 25'50.6   25:50.600 45.200
8 23 سامي باخاري
إيني مالكونينن		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 26'13.6   26:13.600 1:08.200
9 22 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 26'18.0   26:18.000 1:12.600
10 21 Finland إميل ليندهولم
ريتا هامالينين 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 26'28.1   26:28.100 1:22.700

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