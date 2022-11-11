رالي اليابان: إيفانز يكمل اليوم الأول في الصدارة واشتعال النيران في سيارة سوردو
تقدّم إلفين إيفانز إلى صدارة منافسات رالي اليابان بعدما اضطرّ منظمو دبليو آر سي إلى تقليص مراحل فترة ما بعد الظهر، وذلك بعد اشتعال النيران في سيارة هيونداي التي كان يقودها داني سوردو في الفترة الصباحية.
تمكن سائق تويوتا من الفوز بمرحلتين من الأربع التي تم إكمالها اليوم الجمعة، وذلك بعد إلغاء المرحلتين الثالثة والسابعة.
وتشارك إيفانز الصدارة مع تييري نوفيل سائق هيونداي بعد الفترة الصباحية، قبل أن يتقدم سائق تويوتا بفارق 0.3 ثانية أمام البلجيكي في فترة ما بعد الظهر.
فيما حقق البطل المتوّج حديثًا كالي روفانبيرا الفوز بمرحلتين ليتوجه إلى مراحل غدًا السبت في المركز الثالث بفارق 5.1 ثانية خلف زميله إيفانز.
هذا وأكمل أوت تاناك مراحل اليوم الجمعة في المركز الرابع بفارق 13.9 ثانية، متقدمًا على البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا المتأخّر بـ 20.9 ثانية، وغوس غرينسميث سائق ام-سبورت.
بطل العالم 8 مرات سيباستيان أوجييه يتأخّرب بحوالي 3 دقائق خلف إيفانز بعدما عانى من انثقاب في المرحلة الثانية، بينما نسحب كريغ برين وداني سوردو بعد حادثتيهما في الفترة الصباحية.
وقد عمد المنظمون إلى تقليص المرحلة الأولى من فترة ما بعد الظهر، تكرارًا لما حدث في المرحلة الافتتاحية في اليوم، بسبب أشلاء سيارة هيونداي التي كان يقودها سوردو بعد اشتعال النيران فيها.
اشتعال النيران في سيارة داني سوردو، هيونداي
تصوير: محتوى ريد بُل
ونجح إيفانز بالفوز بالمرحلة بشكلها الجديد - الفوز الثاني له بعد الفوز في الفترة الصباحية - ليتقدم إلى الصدارة أمام نوفيل بفارق 1.1 ثانية، فيما حل أوجييه ثالثًا في ظل سعيه للتعافي وتعويض الوقت الضائع من الانثقاب الذي تعرض له في الفترة الصباحية.
وأتى روفانبيرا ليفوز بالمرحلة الأخيرة في اليوم، محققًا انتصاره الثاني، حيث كان أسرع من إيفانز بـ 0.3 ثانية.
نتيجة اليوم الأول:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|1
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|25'05.4
|25:05.400
|2
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|25'07.5
|25:07.500
|2.100
|3
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|25'09.2
|25:09.200
|3.800
|4
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|25'09.2
|25:09.200
|3.800
|5
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|25'11.6
|25:11.600
|6.200
|6
|1
| سيباستيان أوجييه
فانسون لوندي
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|25'12.5
|25:12.500
|7.100
|7
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|Ford Puma Rally1
|RC1
|25'50.6
|25:50.600
|45.200
|8
|23
|سامي باخاري
إيني مالكونينن
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|26'13.6
|26:13.600
|1:08.200
|9
|22
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|26'18.0
|26:18.000
|1:12.600
|10
|21
| إميل ليندهولم
ريتا هامالينين
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|26'28.1
|26:28.100
|1:22.700
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