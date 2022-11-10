رالي اليابان: أوجييه يتقدم على برين في الصدارة بعد المرحلة الافتتاحية
أطاح سيباستيان أوجييه بكريغ برين سائق ام-سبورت ليضع سيارة تويوتا في صدارة رالي اليابان بعد المرحلة الافتتاحية من الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
أكمل أوجييه المرحلة الافتتاحية الصعبة بطول 2.75 كلم من الأسفلت بنجاح رُغم إقامتها في أجواء ليلية ضمن عودة رالي اليابان إلى البطولة للمرة الأولى منذ 2010.
وتقدّم أوجييه بطل العالم 8 مرات ليُنهي المرحلة متفوقًا على برين بفارق 0.1 ثانية، فيما كان أوت تاناك ثالث أسرع السائقين ليضمن وجود سيارات رالي1 الثلاث ضمن المراكز الثلاثة الأولى.
وتواجد تاناك بطل العالم لموسم 2019 على بعد 0.2 ثانية من أوجييه على متن سيارته هيونداي، بينما حقق زميله تييري نوفيل المركز الرابع بفارق 0.3 ثانية.
المركز الخامس كان من نصيب بطل العالم المتوج حديثًا كالي روفانبيرا بفارق 3 أعشار من الثانية إضافية، في حين حل زميله إلفين إيفانز سادسًا بفارق 1.2 ثانية.
هذا وسيتوجه البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا إلى مراحل يوم غد الجمعة في المركز السابع أمام غوس غرينسميث سائق ام-سبورت وداني سوردو سائق هيونداي.
فيما سجّل إيميل ليندهولم المنافس على لقب دبليو أر سي2 وسامي باخاري زمنين متطابقين ليكملا المراكز العشرة الأولى.
نتيجة المرحلة الأولى:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|1
|1
| سيباستيان أوجييه
فانسون لوندي
|2'07.0
|2:07.000
|2
|42
| كريغ برين
جايمس فولتون
|2'07.1
|2:07.100
|0.100
|3
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|2'07.2
|2:07.200
|0.200
|4
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|2'07.3
|2:07.300
|0.300
|5
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|2'07.6
|2:07.600
|0.600
|6
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|2'08.2
|2:08.200
|1.200
|7
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونستون
|2'08.9
|2:08.900
|1.900
|8
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|2'09.2
|2:09.200
|2.200
|9
|6
| داني سوردو
كانديدو كاريرا
|2'10.1
|2:10.100
|3.100
|10
|21
| إميل ليندهولم
ريتا هامالينين
|2'11.0
|2:11.000
|4.000
|11
|23
|سامي باخاري
إني مالكونينن
|2'11.0
|2:11.000
|4.000
|12
|20
| كاجيتان كاجيتانوكيز
ماسييك سزبانياك
|2'13.8
|2:13.800
|6.800
|13
|22
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|2'15.6
|2:15.600
|8.600
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