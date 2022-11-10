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دبليو آر سي / رالي اليابان تقرير المرحلة

رالي اليابان: أوجييه يتقدم على برين في الصدارة بعد المرحلة الافتتاحية

أطاح سيباستيان أوجييه بكريغ برين سائق ام-سبورت ليضع سيارة تويوتا في صدارة رالي اليابان بعد المرحلة الافتتاحية من الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

رالي اليابان: أوجييه يتقدم على برين في الصدارة بعد المرحلة الافتتاحية

أكمل أوجييه المرحلة الافتتاحية الصعبة بطول 2.75 كلم من الأسفلت بنجاح رُغم إقامتها في أجواء ليلية ضمن عودة رالي اليابان إلى البطولة للمرة الأولى منذ 2010.

وتقدّم أوجييه بطل العالم 8 مرات ليُنهي المرحلة متفوقًا على برين بفارق 0.1 ثانية، فيما كان أوت تاناك ثالث أسرع السائقين ليضمن وجود سيارات رالي1 الثلاث ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

وتواجد تاناك بطل العالم لموسم 2019 على بعد 0.2 ثانية من أوجييه على متن سيارته هيونداي، بينما حقق زميله تييري نوفيل المركز الرابع بفارق 0.3 ثانية.

المركز الخامس كان من نصيب بطل العالم المتوج حديثًا كالي روفانبيرا بفارق 3 أعشار من الثانية إضافية، في حين حل زميله إلفين إيفانز سادسًا بفارق 1.2 ثانية.

هذا وسيتوجه البطل المحلي تاكاموتو كاتسوتا إلى مراحل يوم غد الجمعة في المركز السابع أمام غوس غرينسميث سائق ام-سبورت وداني سوردو سائق هيونداي.

فيما سجّل إيميل ليندهولم المنافس على لقب دبليو أر سي2 وسامي باخاري زمنين متطابقين ليكملا المراكز العشرة الأولى.

نتيجة المرحلة الأولى:

المركز # السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 1 France سيباستيان أوجييه
France فانسون لوندي 		2'07.0   2:07.000  
2 42 Ireland كريغ برين
جايمس فولتون 		2'07.1   2:07.100 0.100
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		2'07.2   2:07.200 0.200
4 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		2'07.3   2:07.300 0.300
5 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		2'07.6   2:07.600 0.600
6 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		2'08.2   2:08.200 1.200
7 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		2'08.9   2:08.900 1.900
8 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		2'09.2   2:09.200 2.200
9 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		2'10.1   2:10.100 3.100
10 21 Finland إميل ليندهولم
ريتا هامالينين 		2'11.0   2:11.000 4.000
11 23 سامي باخاري
إني مالكونينن 		2'11.0   2:11.000 4.000
12 20 Poland كاجيتان كاجيتانوكيز
Poland ماسييك سزبانياك 		2'13.8   2:13.800 6.800
13 22 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		2'15.6   2:15.600 8.600

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