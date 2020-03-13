رالي المكسيك: نوفيل يخطف الصدارة المبكرة أمام إيفانز

البلجيكي نجم هيونداي قدم وتيرة سريعة وثابتة طوال مجريات اليوم، حيث تفوق على إلفين إيفانز سائق تويوتا في المرورين الأول والثاني.

وخلف معركة الصدارة، تبادل بقية السائقين المراكز، حيث نجح أوت تاناك باحتلال المركز الثالث وبفارق 1.9 ثانية خلف نوفيل زميله في هيونداي.

سيباستيان أوجييه بطل العالم ست مرات قدم أداءً خافتاً - وسط الاحتياطات الصحية ضمن أزمة فيروس "كورونا" الحالية - ليحتل المركز السادس بفارق 2.5 ثانية عن نوفيل، واعترف لاحقاً أن هذه المسألة الصحية تشغل باله.

المركز السابع كان من نصيب غاس غرينسميث أمام كالي روفانبيرا وإيسابيكا لابي.

يشار إلى أن مرحلة يوم الجمعة ستتألف من مسارات حصوية حيث سيفتتح كل من نوفيل وإيفانز المرحلة أمام بقية السائقين.