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دبليو آر سي / رالي المكسيك / تقرير القسم

رالي المكسيك: نوفيل يخطف الصدارة المبكرة أمام إيفانز

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رالي المكسيك: نوفيل يخطف الصدارة المبكرة أمام إيفانز
13-03-2020

قدم تييري نوفيل أداءً قوياً على شوارع غواناخواتو ليخطف الصدارة المبكرة مع بداية جولة المكسيك من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

البلجيكي نجم هيونداي قدم وتيرة سريعة وثابتة طوال مجريات اليوم، حيث تفوق على إلفين إيفانز سائق تويوتا في المرورين الأول والثاني.

وخلف معركة الصدارة، تبادل بقية السائقين المراكز، حيث نجح أوت تاناك باحتلال المركز الثالث وبفارق 1.9 ثانية خلف نوفيل زميله في هيونداي.

سيباستيان أوجييه بطل العالم ست مرات قدم أداءً خافتاً - وسط الاحتياطات الصحية ضمن أزمة فيروس "كورونا" الحالية - ليحتل المركز السادس بفارق 2.5 ثانية عن نوفيل، واعترف لاحقاً أن هذه المسألة الصحية تشغل باله.

المركز السابع كان من نصيب غاس غرينسميث أمام كالي روفانبيرا وإيسابيكا لابي.

يشار إلى أن مرحلة يوم الجمعة ستتألف من مسارات حصوية حيث سيفتتح كل من نوفيل وإيفانز المرحلة أمام بقية السائقين.

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