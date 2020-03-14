رالي المكسيك: أوجييه يعزز من صدارته وهيونداي تواجه المشاكل

بعد تقدمه إلى الصدارة في المرحلة الثانية من القسم الصباحي، بدأ أوجييه يعزز من أفضليته وسط معاناة بقية منافسيه.

إذ افتتح إلفين إيفانز زميل الفرنسي في تويوتا، المسار، ما كلفه خسارة زمنية نظراً لذلك.

وعلى متن سيارة تويوتا الثالثة، تعرض كالي روفانبيرا لانثقاب في الإطار، لكنه أحرز الفوز بالمرحلة الأخيرة لليوم.

بالنسبة إلى هيونداي، كان هذا يوماً للنسيان. إذ تأخر أوت تاناك بمقدار 45 ثانية نتيجة خروجه عن المسار في القسم الصباحي، أما محرك تييري نوفيل فقد لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق كذلك.

سيارة هيونداي الثالثة التي يقودها داني سوردو تعرضت بدورها لمشكلة في المحرك خلال المرور الثاني.

كل ذلك ترك تيمو سونينن سائق "أم-سبورت فورد" بالمركز الثاني خلال فترة ما بعد الظهر وبالرغم من كل هذه التقلبات، لكنه كسب المركز عن جدارة.

أكبر دراما حصلت خلال فترة ما بعد الظهر أصابت إيسابيكا لابي زميل سونينن. إذ اشتعل القسم الخلفي من سيارته "أم-سبورت" بعد المرور الثاني، ولم يتمكن حتى بمساعدة ملاحه والمارشلز من إخماد النيران.

حاول لابي إبعاد السيارة مباشرة، لكنه اضطر للانسحاب ومشاهدة سيارته تحترق. وتم إلغاء المرحلة الثانية بسبب غياب خدمات إطفاء النيران التي انشغلت بسيارة لابي.

انتهى اليوم بمراحل أسرّت الجمهور مع قليل من التغيير في الترتيب: أوجييه تفوق على سونينن وبات أمام بفارق أكثر من نصف دقيقة أمام إيفانز، تاناك وروفانبيرا، مع بقاء تسعٍ من أصل المراحل الـ 12 المقررة ليوم السبت.

المركز السادس كان من نصيب غاس غرينسميث أمام بونتوس تايدماند متصدر فئة "دبليو آر سي2" على متن سيارته سكودا فابيا.