رالي المكسيك: أوجييه يسيطر في الفترة الصباحيّة من يوم السبت

شهد ترتيب الانطلاق المعدّل بدء تييري نوفيل سائق هيونداي لليوم في مقدّمة الترتيب، وذلك على إثر انسحابه بالأمس بسبب عطل كهربائيّ. وبعودته للمشاركة ضمن قوانين الرالي 2، انصبّ تركيز البلجيكي على محاولة التقدّم في الترتيب لجمع أقصى قدرٍ ممكن من النقاط لبطولة الصانعين، لكنّ عبوره لمرحلة غواناخواتيتو تركه على بُعد 25 ثانية أبطأ من أوجييه الفائز بالمرحلة لصالح تويوتا.

وأبطأ البلجيكي بسبب ما يُعتقد بأنّها مشاكل تقنيّة، وأجبره التأخير على التراجع من مركز الانطلاق الأوّل إلى الرابع على المسار في بداية المرحلة الثانية ألفارو.

لكنّ المشكلة حُلّت على ما يبدو وتمكّه نوفيل من تحقيق الفوز بالمرحلة الثانية والتقدّم على زميله أوت تاناك بفارق 2.9 ثانية. في المقابل نجح الأخير في خطف الفوز بالمرحلة الثالثة من اليوم.

وكانت مكاسب هيونداي بمثابة خسائر لتويوتا، حيث دفع ذلك ثنائيّ تويوتا كالي روفانبيرا وإلفين إيفانز إلى المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام حتّى الآن خلف تاناك الثالث.

يأتي ذلك بعد حفاظ تيمو سونينن سائق ام-سبورت فورد فييستا على المركز الثاني في الترتيب العام بالرغم من خسارته لأكثر من 10 ثوانٍ لصالح المتصدّر أوجييه.

وفي حال تمكّن تاناك من الحفاظ على ذات وتيرته حتّى بلوغ خطّ النهاية غدًا الأحد، وفي حال واصل زميله نوفيل لعب دور الحصان الأسود فقد يتعيّن على أوجييه استخراج أقصى تركيزه من أجل تحقيق فوزه السادس برالي المكسيك.

الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة 15: