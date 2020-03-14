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دبليو آر سي / تقرير المرحلة

رالي المكسيك: أوجييه يسيطر في الفترة الصباحيّة من يوم السبت

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رالي المكسيك: أوجييه يسيطر في الفترة الصباحيّة من يوم السبت
من قبل:
14-03-2020

حقّق ثلاثة سائقين مختلفين الفوز بالمراحل الثلاثة الأولى التي شكّلت العبور الأوّل في الفترة الصباحيّة من يوم السبت ضمن رالي المكسيك من بطولة العالم للراليات، لكنّ سيباستيان أوجييه واصل التمسّك بصدارته الآمنة.

شهد ترتيب الانطلاق المعدّل بدء تييري نوفيل سائق هيونداي لليوم في مقدّمة الترتيب، وذلك على إثر انسحابه بالأمس بسبب عطل كهربائيّ. وبعودته للمشاركة ضمن قوانين الرالي 2، انصبّ تركيز البلجيكي على محاولة التقدّم في الترتيب لجمع أقصى قدرٍ ممكن من النقاط لبطولة الصانعين، لكنّ عبوره لمرحلة غواناخواتيتو تركه على بُعد 25 ثانية أبطأ من أوجييه الفائز بالمرحلة لصالح تويوتا.

وأبطأ البلجيكي بسبب ما يُعتقد بأنّها مشاكل تقنيّة، وأجبره التأخير على التراجع من مركز الانطلاق الأوّل إلى الرابع على المسار في بداية المرحلة الثانية ألفارو.

لكنّ المشكلة حُلّت على ما يبدو وتمكّه نوفيل من تحقيق الفوز بالمرحلة الثانية والتقدّم على زميله أوت تاناك بفارق 2.9 ثانية. في المقابل نجح الأخير في خطف الفوز بالمرحلة الثالثة من اليوم.

وكانت مكاسب هيونداي بمثابة خسائر لتويوتا، حيث دفع ذلك ثنائيّ تويوتا كالي روفانبيرا وإلفين إيفانز إلى المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام حتّى الآن خلف تاناك الثالث.

يأتي ذلك بعد حفاظ تيمو سونينن سائق ام-سبورت فورد فييستا على المركز الثاني في الترتيب العام بالرغم من خسارته لأكثر من 10 ثوانٍ لصالح المتصدّر أوجييه.

وفي حال تمكّن تاناك من الحفاظ على ذات وتيرته حتّى بلوغ خطّ النهاية غدًا الأحد، وفي حال واصل زميله نوفيل لعب دور الحصان الأسود فقد يتعيّن على أوجييه استخراج أقصى تركيزه من أجل تحقيق فوزه السادس برالي المكسيك.

الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة 15:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 17 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		تويوتا ياريس آر.سي1 2:03:08.8   2:03:08.800    
2 3 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		فورد فييستا آر.سي1 2:03:37.1   2:03:37.100 28.300 28.300
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 آر.سي1 2:03:43.7   2:03:43.700 34.900 6.600
4 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس آر.سي1 2:03:53.1   2:03:53.100 44.300 9.400
5 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس آر.سي1 2:04:31.2   2:04:31.200 1:22.400 38.100
6 22 Sweden بونتوس تايديماند
باتريك بارث 		سكودا فابيا آر.سي2 2:10:19.9   2:10:19.900 7:11.100 5:48.700
7 20 Russian Federation نيكولاي غريازين
Russian Federation ياروسلاف فيدوروف 		هيونداي آي20 آر.سي2 2:11:16.8   2:11:16.800 8:08.000 56.900
8 27 ماركو بولاتشيا
جيوفاني بيرناشيني 		سيتروين سي3 آر.سي2 2:13:04.7   2:13:04.700 9:55.900 1:47.900
9 21 Norway أوليه فايباي
Sweden جوناس أندرسون 		هيونداي آي20 آر.سي2 2:14:30.8 1:00 2:15:30.800 12:22.000 2:26.100
10 44 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom إلوت إدموندسون 		فورد فييستا آر.سي1 2:16:05.0   2:16:05.000 12:56.200 34.200
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السلاسل دبليو آر سي
الكاتب مروان الوافي

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