رالي المكسيك: أوجييه يسيطر في الفترة الصباحيّة من يوم السبت
حقّق ثلاثة سائقين مختلفين الفوز بالمراحل الثلاثة الأولى التي شكّلت العبور الأوّل في الفترة الصباحيّة من يوم السبت ضمن رالي المكسيك من بطولة العالم للراليات، لكنّ سيباستيان أوجييه واصل التمسّك بصدارته الآمنة.
شهد ترتيب الانطلاق المعدّل بدء تييري نوفيل سائق هيونداي لليوم في مقدّمة الترتيب، وذلك على إثر انسحابه بالأمس بسبب عطل كهربائيّ. وبعودته للمشاركة ضمن قوانين الرالي 2، انصبّ تركيز البلجيكي على محاولة التقدّم في الترتيب لجمع أقصى قدرٍ ممكن من النقاط لبطولة الصانعين، لكنّ عبوره لمرحلة غواناخواتيتو تركه على بُعد 25 ثانية أبطأ من أوجييه الفائز بالمرحلة لصالح تويوتا.
وأبطأ البلجيكي بسبب ما يُعتقد بأنّها مشاكل تقنيّة، وأجبره التأخير على التراجع من مركز الانطلاق الأوّل إلى الرابع على المسار في بداية المرحلة الثانية ألفارو.
لكنّ المشكلة حُلّت على ما يبدو وتمكّه نوفيل من تحقيق الفوز بالمرحلة الثانية والتقدّم على زميله أوت تاناك بفارق 2.9 ثانية. في المقابل نجح الأخير في خطف الفوز بالمرحلة الثالثة من اليوم.
وكانت مكاسب هيونداي بمثابة خسائر لتويوتا، حيث دفع ذلك ثنائيّ تويوتا كالي روفانبيرا وإلفين إيفانز إلى المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام حتّى الآن خلف تاناك الثالث.
يأتي ذلك بعد حفاظ تيمو سونينن سائق ام-سبورت فورد فييستا على المركز الثاني في الترتيب العام بالرغم من خسارته لأكثر من 10 ثوانٍ لصالح المتصدّر أوجييه.
وفي حال تمكّن تاناك من الحفاظ على ذات وتيرته حتّى بلوغ خطّ النهاية غدًا الأحد، وفي حال واصل زميله نوفيل لعب دور الحصان الأسود فقد يتعيّن على أوجييه استخراج أقصى تركيزه من أجل تحقيق فوزه السادس برالي المكسيك.
الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة 15:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|17
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|2:03:08.8
|2:03:08.800
|2
|3
| تيمو سونينن
يارمو يتينن
|فورد فييستا
|آر.سي1
|2:03:37.1
|2:03:37.100
|28.300
|28.300
|3
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|2:03:43.7
|2:03:43.700
|34.900
|6.600
|4
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|2:03:53.1
|2:03:53.100
|44.300
|9.400
|5
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|2:04:31.2
|2:04:31.200
|1:22.400
|38.100
|6
|22
| بونتوس تايديماند
باتريك بارث
|سكودا فابيا
|آر.سي2
|2:10:19.9
|2:10:19.900
|7:11.100
|5:48.700
|7
|20
| نيكولاي غريازين
ياروسلاف فيدوروف
|هيونداي آي20
|آر.سي2
|2:11:16.8
|2:11:16.800
|8:08.000
|56.900
|8
|27
|ماركو بولاتشيا
جيوفاني بيرناشيني
|سيتروين سي3
|آر.سي2
|2:13:04.7
|2:13:04.700
|9:55.900
|1:47.900
|9
|21
| أوليه فايباي
جوناس أندرسون
|هيونداي آي20
|آر.سي2
|2:14:30.8
|1:00
|2:15:30.800
|12:22.000
|2:26.100
|10
|44
| غاس غرينسميث
إلوت إدموندسون
|فورد فييستا
|آر.سي1
|2:16:05.0
|2:16:05.000
|12:56.200
|34.200
حول هذه المقالة
|السلاسل
|دبليو آر سي
|الكاتب
|مروان الوافي
رالي المكسيك: أوجييه يسيطر في الفترة الصباحيّة من يوم السبت
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|شيك داون
|
الخميس ١٢ مارس
الخميس ١٢ مارس
|
12:01
10:01
|
|اليوم الأوّل
|
الخميس ١٢ مارس
الخميس ١٢ مارس
|
22:08
20:08
|
|اليوم الثاني
|
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
11:08
09:08
|
الأكثر شعبية
جدول
- فورمولا 1
- موتو جي بي
مقدمة من قبل
|
٣٠ أبريل - ٣ مايوتذاكر
|
٧ مايو - ١٠ مايوتذاكر
|
٢١ مايو - ٢٤ مايوتذاكر
|
٤ يونيو - ٧ يونيوتذاكر
|
١١ يونيو - ١٤ يونيوتذاكر
|
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيوتذاكر