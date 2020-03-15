رالي المكسيك: أوجييه يحقق أوّل فوز مع تويوتا بعد إلغاء اليوم الأخير من الحدث

فرض بطل العالم ستّ مرّات أوجييه سيطرته على مجريات الحدث لينضمّ إلى مواطنه سيباسيتان لوب في كونهما السائقين الوحيدين الذين فازوا بذلك الحدث في ستّ مناسبات.

انتهت نسخة هذا العام من رالي المكسيك مبكرًا بعدما تمّ إلغاء المراحل الثلاث الصباحية ليوم الأحد من أجل منح الفرق ووسائل الإعلام الوقت للسفر قبل تطبيق قرار تعليق الرحلات في كلّ من الولايات المتّحدة وأوروبا.

وقد حافظ أوجييه على أفضليّته ضمن ما باتت المرحلة الأخيرة من الرالي، ليُحرز الفوز بفارق 27.8 ثانية أمام حامل اللقب وسائق هيونداي أوت تاناك.

وضمن معركة حامية على المركز الثاني، تمكّن تاناك من التغلّب على تيمو سونينن، الذي قدّم أداءً مثيرًا للإعجاب على متن سيارته فورد فييستا

وخلف الثلاثة الأوائل، تواجدت سيارتا تويوتا مع إلفين إيفانز والنجم الصاعد بقوة كالي روفانبيرا واللذَين حلّا بالمركزين الرابع والخامس تواليًا.

المركز السادس كان من نصيب البريطاني غوس غرينسميث أمام آخر سائق مصنّف في الفئة العليا تييري نوفيل.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، فاز السويدي بونتاس تايدموند بفارق 2.97 ثانية عن أقرب ملاحقيه الروسي نيكولاي غريازين.

أمّا الفوز في فئة "دبليو آر سي3" كان من نصيب ماركو بولاسيا ويلكينسون على متن سيارة "سيتروين سي 3 آر 5".

جديرٌ بالذكر أنّه قد تمّ تأجيل الجولة المُقبلة في الأرجنتين إثر تفشّي فيروس كورونا، حيث أنّ الحدث المجدول المقبل سيكون رالي البرتغال في مايو/أيار ما لم يواصل الوضع الصحي العالمي تأثيره على روزنامة البطولة.