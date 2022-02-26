رالي السويد: روفانبيرا يستعيد الصدارة أمام إيفانز مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني

تمكن روفانبيرا من تحويل تأخّره بـ 4.3 ثانية لصالح نوفيل بالأمس إلى أفضلية بـ 4.8 ثانية أمام زميله في تويوتا إيفنز بعد فترة اليوم الصباحية المتألفة من ثلاث مراحل. إذ مثّل ذلك التغيّر الخامس في الصدارة خلال هذا الحدث حتى الآن.

فيما تقدم إسابيكا لابي إلى المركز الثالث بفارق 12 ثانية، حيث استقاد ثلاثي تويوتا من معاناة نوفيل لإيجاد التماسك اليوم والخطأ المكلف خلال المرحلة الأخيرة من الفترة، حيث يتأخر بفارق 15.1 ثانية خلف روفانبيرا في المركز الرابع.

هذا وأكمل أوليفر سولبرغ سائق هيونداي الفترة الصباحية في المركز الخامس الإجمالي، لكنه متأخر الآن بفارق يناهز الدقيقة عن مجموعة الصدارة بعدما عانى خلف مقود سيارة "آي20 ان".

في المقابل، تمتع تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا بمجريات خالية من المشاكل ليحتل المركز السادس أمام ثنائي "ام-سبورت فورد" أدريان فورمو وغوس غرينسميث.

وبالعودة لمجريات المراحل، فقد استهل روفانبيرا اليوم بالتقدم إلى الصدارة بفارق 0.7 ثانية أمام نوفيل بعد تبخّر أفضلية سائق هيونداي بعد المرحلة الثامنة.

وقد أكمل روفانبيرا المرحلة كثالث أسرع السائقين خلف الفائز إيفانز وزميله لابي، بينما اكتفى نوفيل بالمركز السادس.

فيما تمكن روفانبيرا من تعزيز صدارته عبر الفوز بالمرحلة العاشرة، متقدمًا على أوت تاناك بفارق 0.1 ثانية، بينما كان نوفيل رابع أسرع السائقين.

ومع الوصول إلى المرحلة الأخيرة في الفترة الصباحية، فقد خسر نوفيل المزيد من الوقت مع انزلاق سيارته وخروجه عن المسار، إلى جانب مواجهته مشكلة مع النظام الهجين على سيارته، ما كلفه 11.2 ثانية ليتراجع إلى المركز الرابع الإجمالي.

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