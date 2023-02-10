رالي السويد: روفانبيرا يتقدم على تاناك ليفوز بالمرحلة الافتتاحية

تقدم سائق تويوتا منذ البداية على المسار البالغ 5.16 كيلومتراً ليقتنص الصدارة مبكراً.

وبالرغم من بعض المقاطع الزلقة للغاية، لكن روفانبيرا استطاع التفوق لينهي بفارق ثانية وستة أعشار الثاني أمام أقرب منافسيه أوت تاناك سائق أم-سبورت.

وكان تاناك بين مجموعة سائقين قدموا أداء قوياً كذلك، لكنه نجا من حادثة حين لامس الثلوج مع تضرر خفيف بالقسم الخلفي لسيارته فورد بوما.

إلفين إيفانز سائق تويوتا كان ثالث أسرع السائقين بفارق 3.1 ثانية، لكن الويلزي لم يكن راضياً عن أدائه كما تعرض القسم الخلفي لسيارته تويوتا ياريس إلى بعض الضرر بعد الارتطام بالثلوج.

إيسابيكا لابي من جهته كان أفضل سائقي هيونداي الذي كان محظوظاً بإيصال سيارته لنهاية المرحلة بعد أن ارتطم بأحد جوانب المسار، وخسر ما يقارب 4 ثوانٍ لصالح روفانبيرا.

أوت تاناك، أم-سبورت تصوير: صور موتورسبورت

زميله، تييري نوفيل، ما زال يعاني من آثار الإنفلونزا التي تغيب بسببها عن تجارب ما قبل الرالي، حيث أكمل خامساً بفارق خمس ثوان.

أما تاكاموتو كاتسوتا الذي يشارك للمرة الأولى مع تويوتا، فحقق المركز السادس أمام كريغ برين سائق هيونداي. بينما أكمل بيير-لوي لوبيه سائق أم-سبورت ترتيب المراكز الثمانية الأولى.

ضمن فئة "دبليو آر سي2"، تفوق ياري هوتينن على أولي كريستيان فيبي بفارق 0.9 ثانية، بينما أكمل أوليفر سولبيرغ ثالثاً بفارق عُشر ثانية.

رالي السويد بعد المرحلة الافتتاحية:

الترتيب السائق التوقيت الفارق 1 كالي روفانبيرا 3 دقيقة 23.3 ثانية 2 أوت تاناك 3 دقيقة 24.9 ثانية 1.6 ثانية 3 إلفين إيفانز 3 دقيقة 26.4 ثانية 3.1 ثانية 4 إيسابيكا لابي 3 دقيقة 27.2 ثانية 3.9 ثانية 5 تييري نوفيل 3 دقيقة 28.3 ثانية 5.0 ثانية 6 تاكاموتو كاتسوتا 3 دقيقة 28.9 ثانية 5.6 ثانية 7 كريغ برين 3 دقيقة 30.0 ثانية 6.7 ثانية 8 بيير لوي لوبيه 3 دقيقة 34.1 ثانية 10.8 ثانية 9 ياري هوتينن 3 دقيقة 34.7 ثانية 11.4 ثانية 10 أولي كريستيان فيبي 3 دقيقة 35.6 ثانية 12.3 ثانية