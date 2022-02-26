رالي السويد: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد النهاية الغريبة ليوم السبت

وجد روفانبيرا نفسه تحت ضغط إيفانز مع تواجد الأخير ضمن 1.2 ثانية عن الفنلندي، لكنّ روفانبيرا قدّم أداءً مدهشًا في آخر مرحلتين ليليّتين ليرفع أفضليّته إلى 8.3 ثانية.

وكان إيفانز محظوظًا في النهاية بعد نهاية غريبة للمرحلة الأخيرة. إذ بُوغت الويلزي بكومة ثلج في المنعطف الأخير وعلق لبرهة لكنّه تسبّب في قطع شعاع التوقيت أثناء فقدان السيطرة.

وأكمل تييري نوفيل سائق هيونداي اليوم في المركز الثالث بفارق 21.7 ثانية بعد يومٍ مليء بالأحداث بدأ بتصدّره الرالي بأفضليّة 4.3 ثانية. لكنّ البلجيكي فقد الصدارة في المرحلة الأولى صباحًا وتراجع إلى المركز الرابع على إثر التفافة في المرحلة الأخير من العبور الأوّل.

وعوّض نوفيل في المراحل الثلاثة في فترة ما بعد الظهر ليستعيد المركز الثالث أمام إيزابيكا لابي الذي يتواجد رابعًا على بُعد 25.9 ثانية عن روفانبيرا.

وأكمل تاكاموتو كاتسوتا المشارك على متن سيارة تويوتا الرابعة اليوم خامسًا بعد تقدّمه على أوليفر سولبرغ الذي كان متأخّرًا في المرحلة الأخيرة بعد توقّفه لتصليح مشكلة في دوّاسة الوقود وهو ما تسبّب في تراجعه سابعًا.

أمّا غاس غرينسميث سائق ام-سبورت فورد فقد تقدّم على زميله أدريان فورمو ليُحقّق المركز السادس بعد مواجهة الفرنسي لمشكلة في محرّكه في المرحلة الأخيرة.