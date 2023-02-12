رالي السويد: تاناك يُنهي جفاف انتصارات أم-سبورت

قدم الإستوني أداء متميزاً خالياً من الأخطاء ليتفوق في المعركة المحتدمة التي جمعته مع كريغ برين، والتي هيمنت على أغلب مجريات الجولة.

أحرز تاناك الفوز بفارق 18.7 ثانية أمام برين. وكانت هيونداي قد طبقت أوامر الفريق في المرحلة الأخيرة عبر تأخير برين لتضعه خلف زميله تييري نوفيل، لكن خطأ الأخير في المرحلة الأخيرة خرّب هذه المخططات.

ولم يحرز تاناك سوى فوز بمرحلة واحدة، لكن سرعته الثابتة كانت حاسمة في المنافسة.

وبدأ تاناك الرالي بقوة لينهي مرحلة يوم الخميس الافتتاحية بفارق 1.6 ثانية فقط خلف كالي روفانبيرا سائق تويوتا.

برين، العائد بمشاركة جزئية هذا الموسم، بدا كأقرب منافسي تاناك، حيث تألق مساء الجمعة والسبت. حيث وصلت أفضليته أمام تاناك إلى 5.7 ثانية قبل أن يعود الأخير للضغط بشدة مساء السبت.

وتعرض برين لعدة مصاعب في المرحلتين 12 و13، ما سمح لـ تاناك بالعودة مجدداً، والذي حالفه الحظ حين نجا من انثقاب إطاره في المرحلة 15 ليقتنص الصدارة.

كريغ برين، هيونداي تصوير: صور موتورسبورت

تاناك واصل أداءه الثابت ليفوز بمرحلة مساء الأحد، بينما لم يتمكن برين من الردّ وتلقى كذلك عقوبة 10 ثوانٍ لتأخره عن انطلاق المرحلة الأخيرة.

فاز نوفيل بخمس مراحل لكنه علق في معركة أمام روفانبيرا على آخر مراكز منصة التتويج. واستفاد من إطاراته الجديدة ليبتعد أمامه قبل أن يتم تطبيق أوامر الفريق، لكن خطأه في المرحلة الأخيرة كلفه كثيراً، بالرغم من أنه أنهى ثالثاً بفارق 20 ثانية.

روفانبيرا الذي تراجع حتى المركز الخامس يوم الخميس، شق طريقه إلى الرابع يوم السبت، وخاض معركة في مواجهة نوفيل على المركز الثالث، بعد انزلاق سيارة إيسابيكا لابي، هيونداي، في المرحلة 13.

وكان لابي يحتل المركز الثالث يوم الجمعة حتى تلك اللحظة، حيث علق في الثلوج لسبع دقائق ما سمح لـ روفانبيرا ونوفيل بالتقدم عليه.

وحقق روفانبيرا المركز الرابع. بينما أكمل إلفين إيفانز سائق تويوتا الرالي خامساً أمام بيير-لوي لوبيه سائق أم-سبورت، أما لابي فاكتفى بالمركز السابع وفاز بمرحلة باورستيج.

أوليفر سولبيرغ، سكودا تصوير: صور موتورسبورت

تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا اختفى من الرالي برمّته، حيث اضطر للانسحاب بسبب تسرّب في مشعاع التبريد بعد انقلاب سيارته في المرحلة الخامسة.

أوليفر سولبيرغ البطل المحلي، أنهى سابعاً ضمن الترتيب العام وهيمن على فئة "دبليو آر سي2" أمام أولي كريستيان فيبي بفارق 42.3 ثانية.