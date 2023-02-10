رالي السويد: تاناك يتقدم بفارق ضئيل أمام برين في القسم الصباحي ليوم الجمعة

تقدم بطل العالم لموسم 2019 بفارق 2.1 ثانية أمام كريغ برين سائق هيونداي خلال القسم الصباحي ليوم الجمعة، في مرحلة ثلجية صعبة للغاية.

واحتلّ تاناك الصدارة بالرغم من عدم تسجيل الزمن الأسرع.

إيسابيكا لابي سائق هيونداي، استفاد من مركز انطلاقه لحتل المركز الثالث بفارق 4.1 ثانية. بينما تراجع كالي روفانبيرا المتصدر السابق إلى المركز الرابع بفارق 4.7 ثانية ليحد الأضرار بعد انطلاقه أولاً على المسار.

المركز الخامس حققه تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) والذي أحرز الفوز بمرحلة، أمام الثلاثي: إلفين إيفانز (تويوتا)، تييري نوفيل (هيونداي) وبيير-لوي لوبيه (أم-سبورت).

أوليفر سولبيرغ ما زال في صدارة فئة "دبليو آر سي2" أمام سامي باياري بفارق 6.4 ثانية.

وسيتم تكرار مراحل القسم الصباحي، خلال القسم المسائي ليوم الجمعة كذلك.