رالي السويد: برين يصد هجوم تاناك ليتقدم إلى الصدارة
تصدر كريغ برين رالي السويد من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" على متن هيونداي، بعد صد هجمات أوت تاناك سائق أم-سبورت في القسم الثاني من يوم الجمعة.
الأيرلندي الذي لن يشارك لموسم كامل مع العلامة الكورية، سرعان ما استخلص أقصى قدرات سيارته هيونداي عبر الفوز بثلاث مراحل ويتقدم للصدارة بفارق 2.6 ثانية.
وبالتالي انتزع الصدارة من تاناك الذي كان قدر تصدر بحلول منتصف اليوم. وتمكن تاناك من ردّ الهجوم لاحقاً عبر الفوز بمرحلة خافضاً فارق صدارة برين الذي كان قد وصل إلى 10.5 ثانية.
إيسابيكا لابي سيتوجه إلى يوم السبت ثالثاً بفارق 11.2 ثانية خلف المتصدر، بعد أن تفوق كذلك على كالي روفانبيرا حامل اللقب.
إلفين إيفانز وبعد معاناته في الوتيرة صباحاً، أنهى يومه رابعاً بفارق 26.5 ثانية، لكن أمام روفانبيرا الذي عانى مجدداً من مركز انطلاقه على المسار.
وسيبدأ روفانبيرا يوم السبت متأخراً 31.3 ثانية وسيكون آخر سائق مصنعي مع تويوتا، بعد انسحاب تاكاموتو كاتسوتا بسبب تضرر سيارته إثر انقلابها في المرحلة الخامسة.
تييري نوفيل سائق هيونداي وبيير-لوي لوبيه سائق أم-سبورت، أكملا ترتيب المراكز السبعة الأولى.
أما ضمن فئة "دبليو آر سي2"، فالصدارة كانت لصالح أوليفر سولبيرغ أمام سامي باياري بفارق 8.5 ثانية.
يشار إلى أن رالي السويد سيتواصل يوم السبت مع سبع مراحل إضافية.
النتائج الكاملة:
|المركز
|السائق/المُعاون
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
| كريغ برين
جيمس فولتون
|41:26.700
|2
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|41:37.200
|10.500
|10.500
|3
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|41:44.000
|17.300
|6.800
|4
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|41:52.800
|26.100
|8.800
|5
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|41:54.900
|28.200
|2.100
|6
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|42:02.000
|35.300
|7.100
|7
| بيير لويس لوبيت
نيكولاس جيلسول
|42:19.000
|52.300
|17.000
|8
| أوليفيه سولبيرغ
إلوت إدموندسون
|43:42.900
|2:16.200
|1:23.900
|9
|Sami Pajari
Enni Mälkönen
|43:51.400
|2:24.700
|8.500
|10
| ياري هوتونن
أنتي ليناكيتو
|44:04.200
|2:37.500
|12.800
|11
| نيكولاي غريازين
قنسطنطين الكسندروف
|44:08.500
|2:41.800
|4.300
|12
| أوليه فايباي
تورستين إريكسن
|44:10.900
|2:44.200
|2.400
|13
|Lauri Joona
Tuukka Shemeikka
|44:29.200
|3:02.500
|18.300
|14
|Robert Virves
هوغو ماغالهايس
|44:34.100
|3:07.400
|4.900
|15
|Georg Linnamäe
جيمس ومورجان
|44:34.500
|3:07.800
|0.400
|16
|Bruno Bulacia
Axel Coronado
|44:45.400
|3:18.700
|10.900
|17
|Fabrizio Zaldivar
Marcelo Der
|44:48.600
|3:21.900
|3.200
|18
| ماركو بولاسيا
دييغو فاليجو
|44:53.600
|3:26.900
|5.000
|19
| لورينزو بيرتيللي
سيموني سكاتولين
|45:05.100
|3:38.400
|11.500
|20
| إميل ليندهولم
ريتا هامالينين
|45:30.400
|4:03.700
|25.300
|21
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|45:34.800
|4:08.100
|4.400
|22
|Jörgen Jonasson
Nicklas Jonasson
|45:56.600
|4:29.900
|21.800
|23
| ميشال سولو
ماسيج باران
|46:01.500
|4:34.800
|4.900
|24
|Egon Kaur
Jakko Viilo
|46:24.700
|4:58.000
|23.200
|25
|Roope Korhonen
Anssi Viinikka
|46:25.300
|4:58.600
|0.600
|26
|William Creighton
Liam Regan
|46:37.700
|5:11.000
|12.400
|27
|Rakan Al-Rashed
دايل موسكات
|47:02.000
|5:35.300
|24.300
|28
|Laurent Pellier
Marine Pelamourgues
|47:09.500
|5:42.800
|7.500
|29
| ريكاردو رومينيولي
Louis Louka
|47:29.000
|6:02.300
|19.500
|30
|Diego Jr.
روجيليو بيناتي
|47:43.600
|6:16.900
|14.600
|31
|Miguel Zaldivar
جوزيه دياز
|47:56.300
|6:29.600
|12.700
|32
|Mauro Miele
Luca Beltrame
|48:13.700
|6:47.000
|17.400
|33
|Daniel Alonso
Alejandro López
|48:26.500
|6:59.800
|12.800
|34
|Joakim Roman
Ida Lidebjer-Granberg
|50:27.100
|9:00.400
|2:00.600
|35
|Raúl Hernández
Rodrigo Sanjuan
|50:38.500
|9:11.800
|11.400
|36
|Roberto Blach
Mauro Barreiro
|50:39.100
|9:12.400
|0.600
|37
|Nao Otake
ماركو سالينن
|50:50.800
|9:24.100
|11.700
|38
|Yuki Yamamoto
مييكا تيسكونن
|50:57.600
|9:30.900
|6.800
|39
|Miguel Díaz-Aboitiz
Rodolfo Del
|52:13.900
|10:47.200
|1:16.300
|40
|Tom Rensonnet
Loïc Dumont
|52:49.500
|11:22.800
|35.600
|41
|Hamza Anwar
Adnan Din
|52:52.200
|11:25.500
|2.700
|42
|Luciano Cobbe
روبرتو موميتي
|53:50.900
|12:24.200
|58.700
|43
|Alexander Villanueva
José Murado
|54:32.300
|13:05.600
|41.400
|44
|Kogure Hikaru
Topi Matias
|55:36.200
|14:09.500
|1:03.900
|45
|Jesse Kallio
Jussi Lindberg
|1:01:16.800
|19:50.100
|5:40.600
|شاهد كامل النتائج
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