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دبليو آر سي / رالي السويد تقرير المرحلة

رالي السويد: برين يصد هجوم تاناك ليتقدم إلى الصدارة

تصدر كريغ برين رالي السويد من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" على متن هيونداي، بعد صد هجمات أوت تاناك سائق أم-سبورت في القسم الثاني من يوم الجمعة.

رالي السويد: برين يصد هجوم تاناك ليتقدم إلى الصدارة

الأيرلندي الذي لن يشارك لموسم كامل مع العلامة الكورية، سرعان ما استخلص أقصى قدرات سيارته هيونداي عبر الفوز بثلاث مراحل ويتقدم للصدارة بفارق 2.6 ثانية.

وبالتالي انتزع الصدارة من تاناك الذي كان قدر تصدر بحلول منتصف اليوم. وتمكن تاناك من ردّ الهجوم لاحقاً عبر الفوز بمرحلة خافضاً فارق صدارة برين الذي كان قد وصل إلى 10.5 ثانية.

إيسابيكا لابي سيتوجه إلى يوم السبت ثالثاً بفارق 11.2 ثانية خلف المتصدر، بعد أن تفوق كذلك على كالي روفانبيرا حامل اللقب.

إلفين إيفانز وبعد معاناته في الوتيرة صباحاً، أنهى يومه رابعاً بفارق 26.5 ثانية، لكن أمام روفانبيرا الذي عانى مجدداً من مركز انطلاقه على المسار.

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وسيبدأ روفانبيرا يوم السبت متأخراً 31.3 ثانية وسيكون آخر سائق مصنعي مع تويوتا، بعد انسحاب تاكاموتو كاتسوتا بسبب تضرر سيارته إثر انقلابها في المرحلة الخامسة.

تييري نوفيل سائق هيونداي وبيير-لوي لوبيه سائق أم-سبورت، أكملا ترتيب المراكز السبعة الأولى.

أما ضمن فئة "دبليو آر سي2"، فالصدارة كانت لصالح أوليفر سولبيرغ أمام سامي باياري بفارق 8.5 ثانية.

يشار إلى أن رالي السويد سيتواصل يوم السبت مع سبع مراحل إضافية.

النتائج الكاملة:

المركز السائق/المُعاون التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 Ireland كريغ برين
Ireland جيمس فولتون 		41:26.700    
2 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		41:37.200 10.500 10.500
3 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		41:44.000 17.300 6.800
4 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		41:52.800 26.100 8.800
5 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		41:54.900 28.200 2.100
6 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		42:02.000 35.300 7.100
7 France بيير لويس لوبيت
Belgium نيكولاس جيلسول 		42:19.000 52.300 17.000
8 Sweden أوليفيه سولبيرغ
United Kingdom إلوت إدموندسون 		43:42.900 2:16.200 1:23.900
9 Sami Pajari
Enni Mälkönen		 43:51.400 2:24.700 8.500
10 Finland ياري هوتونن
Finland أنتي ليناكيتو 		44:04.200 2:37.500 12.800
11 Russian Federation نيكولاي غريازين
Russian Federation قنسطنطين الكسندروف 		44:08.500 2:41.800 4.300
12 Norway أوليه فايباي
Norway تورستين إريكسن 		44:10.900 2:44.200 2.400
13 Lauri Joona
Tuukka Shemeikka		 44:29.200 3:02.500 18.300
14 Robert Virves
هوغو ماغالهايس 		44:34.100 3:07.400 4.900
15 Georg Linnamäe
United Kingdom جيمس ومورجان 		44:34.500 3:07.800 0.400
16 Bruno Bulacia
Axel Coronado		 44:45.400 3:18.700 10.900
17 Fabrizio Zaldivar
Marcelo Der		 44:48.600 3:21.900 3.200
18 Bolivia ماركو بولاسيا
Spain دييغو فاليجو 		44:53.600 3:26.900 5.000
19 Italy لورينزو بيرتيللي
Italy سيموني سكاتولين 		45:05.100 3:38.400 11.500
20 Finland إميل ليندهولم
ريتا هامالينين 		45:30.400 4:03.700 25.300
21 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		45:34.800 4:08.100 4.400
22 Jörgen Jonasson
Nicklas Jonasson		 45:56.600 4:29.900 21.800
23 Poland ميشال سولو
ماسيج باران 		46:01.500 4:34.800 4.900
24 Egon Kaur
Jakko Viilo		 46:24.700 4:58.000 23.200
25 Roope Korhonen
Anssi Viinikka		 46:25.300 4:58.600 0.600
26 William Creighton
Liam Regan		 46:37.700 5:11.000 12.400
27 Rakan Al-Rashed
دايل موسكات 		47:02.000 5:35.300 24.300
28 Laurent Pellier
Marine Pelamourgues		 47:09.500 5:42.800 7.500
29 Luxembourg ريكاردو رومينيولي
Louis Louka		 47:29.000 6:02.300 19.500
30 Diego Jr.
Spain روجيليو بيناتي 		47:43.600 6:16.900 14.600
31 Miguel Zaldivar
Mexico جوزيه دياز 		47:56.300 6:29.600 12.700
32 Mauro Miele
Luca Beltrame		 48:13.700 6:47.000 17.400
33 Daniel Alonso
Alejandro López		 48:26.500 6:59.800 12.800
34 Joakim Roman
Ida Lidebjer-Granberg		 50:27.100 9:00.400 2:00.600
35 Raúl Hernández
Rodrigo Sanjuan		 50:38.500 9:11.800 11.400
36 Roberto Blach
Mauro Barreiro		 50:39.100 9:12.400 0.600
37 Nao Otake
Finland ماركو سالينن 		50:50.800 9:24.100 11.700
38 Yuki Yamamoto
مييكا تيسكونن 		50:57.600 9:30.900 6.800
39 Miguel Díaz-Aboitiz
Rodolfo Del		 52:13.900 10:47.200 1:16.300
40 Tom Rensonnet
Loïc Dumont		 52:49.500 11:22.800 35.600
41 Hamza Anwar
Adnan Din		 52:52.200 11:25.500 2.700
42 Luciano Cobbe
روبرتو موميتي 		53:50.900 12:24.200 58.700
43 Alexander Villanueva
José Murado		 54:32.300 13:05.600 41.400
44 Kogure Hikaru
Topi Matias		 55:36.200 14:09.500 1:03.900
45 Jesse Kallio
Jussi Lindberg		 1:01:16.800 19:50.100 5:40.600
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