رالي السويد: برين يصد هجوم تاناك ليتقدم إلى الصدارة

الأيرلندي الذي لن يشارك لموسم كامل مع العلامة الكورية، سرعان ما استخلص أقصى قدرات سيارته هيونداي عبر الفوز بثلاث مراحل ويتقدم للصدارة بفارق 2.6 ثانية.

وبالتالي انتزع الصدارة من تاناك الذي كان قدر تصدر بحلول منتصف اليوم. وتمكن تاناك من ردّ الهجوم لاحقاً عبر الفوز بمرحلة خافضاً فارق صدارة برين الذي كان قد وصل إلى 10.5 ثانية.

إيسابيكا لابي سيتوجه إلى يوم السبت ثالثاً بفارق 11.2 ثانية خلف المتصدر، بعد أن تفوق كذلك على كالي روفانبيرا حامل اللقب.

إلفين إيفانز وبعد معاناته في الوتيرة صباحاً، أنهى يومه رابعاً بفارق 26.5 ثانية، لكن أمام روفانبيرا الذي عانى مجدداً من مركز انطلاقه على المسار.

وسيبدأ روفانبيرا يوم السبت متأخراً 31.3 ثانية وسيكون آخر سائق مصنعي مع تويوتا، بعد انسحاب تاكاموتو كاتسوتا بسبب تضرر سيارته إثر انقلابها في المرحلة الخامسة.

تييري نوفيل سائق هيونداي وبيير-لوي لوبيه سائق أم-سبورت، أكملا ترتيب المراكز السبعة الأولى.

أما ضمن فئة "دبليو آر سي2"، فالصدارة كانت لصالح أوليفر سولبيرغ أمام سامي باياري بفارق 8.5 ثانية.

يشار إلى أن رالي السويد سيتواصل يوم السبت مع سبع مراحل إضافية.

النتائج الكاملة :