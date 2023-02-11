رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج

أحرز سائق هيونداي الفوز بمرحلة رابعة على المسارات الثلجية في السويد ليوسع فارق صدارته إلى 5.7 ثانية قبل أن يعود تاناك للمنافسة في المرحلة الأخيرة.

عانى تاناك قليلاً في الوتيرة خلال أول مرحلتين لكنه ضغط في المرحلة 11 ليقلص فارق صدارة برين إلى 2.6 ثانية.

أوت تاناك، أم-سبورت تصوير: صور موتورسبورت

ولم يستطع إيسابيكا لابي سائق هيونداي الاقتراب من برين وتاناك، حيث أكمل القسم الصباحي بفارق 11.3 ثانية خلفهما، وبفارق 10.2 ثانية فقط أمام كالي روفانبيرا حامل اللقب الذي أحرز المركز الرابع.

تييري نوفيل سائق هيونداي، انتزع أول فوز له في الرالي لينهي خامساً. أما إلفين إيفانز سائق تويوتا فقد عانى ضعف وتيرته ليتراجه من الرابع حتى السادس ضمن الترتيب العام، لكن بفارق مريح أمام بيير لوي لوبيه سائق أم-سبورت الذي واجه مشاكل في النظام الهجين.

كما يمتلك أوليفر سولبيرغ ضمن فئة "دبليو أر سي2" فارقاً مريحاً في الصدارة وصل إلى 33.0 ثانية أمام سامي بياري الذي تعرض لحادثة في المرحلة العاشرة ليتراجع على إثرها.