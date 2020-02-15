رالي السويد: إيفانز يواصل فرض سيطرته ويفوز بجميع مراحل السبت الصباحية

استهلّ إيفانز مجريات اليوم بأفضليّة بلغت 8.5 ثانية أمام سائق هيونداي أوت تاناك، لكنّه نجح في مضاعفة تلك الأفضلية، مستفيدًا من التضاريس الوعرة المخادعة ضمن الطقس الأدفى غير المعتاد.

ومع تأكيد عدم إقامة أولى مراحل غد الأحد بسبب ظروف الحرارة غير الاعتيادية، فإنّ أمام تاناك أقلّ من 25 كلم للحاق بمتصدّر الرالي.

خلف ذلك الثنائي يتواجد زميلا إيفانز ضمن صفوف تويوتا كالي روفانبيرا وسيباستيان أوجييه، واللذين واصلا الصراع على المركز الثالث، حيث أغلق أوجييه الفارق مع صاحب الـ 19 عامًا إلى عُشر من الثانية خلال المرحلة الافتتاحية لليوم.

وقد نجح بطل العالم في "دبليو آر سي" ستّ مرّات في التقدّم على روفانبيرا ضمن مرحلة فينسكوغين، قبل أن يستعيد الفنلندي المركز الثالث بفارق 1.3 ثانية في المرحلة التالية.

في المقابل، حافظ إسابيكا لابي سائق "ام-سبورت" على المركز الخامس أمام تييري نوفيل بفارق خمس ثوانٍ.

المركز السابع ما يزال من نصيب كريغ برين ضمن أولى مشاركاته في البطولة في 2020، حيث تقدّم أمام سائق "ام-سبورت" الثاني تيمو سونينن.

فيما أكمل تاكاموتو كاتسوتا - على متن سيارة تويوتا الثالثة - ومتصدّر فئة "دبليو آر سي3" ياري هوتونن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ ياري-ماتي لاتفالا قد انسحب من الرالي قبل منافسات اليوم بسبب مشاكل على محرّكه.