رالي السويد: إيفانز يُنهي اليوم الأوّل في الصدارة

بعد صدارته للفترة الصباحية بفارق ناهز 8 ثوانٍ أمام زميله الشاب كالي روفانبيرا، واصل الأخير ملاحقة الويلزي خلال المرحلة الأخيرة لليوم، لكنّ التفاف سيارته حول نفسها ثمّ توقفها عند أحد المنعطفات الحادة سمح لحامل لقب بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" أوت تاناك بالتقدّم إلى المركز الثاني.

ويتصدّر إيفانز الرالي الآن بفارق 8.5 ثانية أمام تاناك بالتوجّه إلى مراجل غدٍ السبت، مع تأخّر روفانبيرا بـ 5.8 ثانية إضافية بالمركز الثالث.

في المقابل، ما يزال سيباستيان أوجييه بالمركز الرابع بفارق 3.5 ثانية خلف زميله روفانبيرا مع نهاية اليوم الأوّل، حيث وصف الفرنسي يومه بالجيّد لكنّه يعتقد أنّ بمقدوره استخلاص المزيد من سيارته ياريس في مراحل الغد.

المركز الخامس كان من نصيب إسابيكا لابي لصالح "ام-سبورت"، أمام المتصدّر الحالي للبطولة تييري نوفيل الذي عانى خلال افتتاحه للمسار على متن سيارته هيونداي.

في المركز السابع يتواجد كريغ برين خلف نوفيل، حيث سجّل الأيرلندي ثالث أسرع زمن في المرحلة الأخيرة لليوم في تورسبي.

سائق "ام-سبورت" تيمو سونينن حلّ بالمركز الثامن أمام سائق تويوتا تاكاموتو كاتسوتا، فيما تواصلت معاناة ياري-ماتي لاتفالا مع مشكلة كهربائية على متن سيارته ياريس التي يشارك بها بشكل مستقل، وذلك بعد مشكلة المحرّك في الفترة الصباحية.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، ما يزال مادز أوستبرغ محافظًا على صدارته أمام مواطنه أولي كريستيان فييبي.