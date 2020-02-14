دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
22 يناير
-
26 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي السويد
12 فبراير
-
16 فبراير
اليوم الثاني الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي التشيلي
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي الأرجنتين
23 أبريل
-
26 أبريل
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي نيوزيلندا
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي تركيا
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي ألمانيا
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
278 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / رالي السويد / تقرير المرحلة

رالي السويد: إيفانز يُنهي اليوم الأوّل في الصدارة

المشاركات
التعليقات
رالي السويد: إيفانز يُنهي اليوم الأوّل في الصدارة
14-02-2020

واصل إلفين إيفانز سائق تويوتا فرض سيطرته على مجريات رالي السويد، حيث أكمل اليوم الأوّل في الصدارة.

بعد صدارته للفترة الصباحية بفارق ناهز 8 ثوانٍ أمام زميله الشاب كالي روفانبيرا، واصل الأخير ملاحقة الويلزي خلال المرحلة الأخيرة لليوم، لكنّ التفاف سيارته حول نفسها ثمّ توقفها عند أحد المنعطفات الحادة سمح لحامل لقب بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" أوت تاناك بالتقدّم إلى المركز الثاني.

ويتصدّر إيفانز الرالي الآن بفارق 8.5 ثانية أمام تاناك بالتوجّه إلى مراجل غدٍ السبت، مع تأخّر روفانبيرا بـ 5.8 ثانية إضافية بالمركز الثالث.

في المقابل، ما يزال سيباستيان أوجييه بالمركز الرابع بفارق 3.5 ثانية خلف زميله روفانبيرا مع نهاية اليوم الأوّل، حيث وصف الفرنسي يومه بالجيّد لكنّه يعتقد أنّ بمقدوره استخلاص المزيد من سيارته ياريس في مراحل الغد.

المركز الخامس كان من نصيب إسابيكا لابي لصالح "ام-سبورت"، أمام المتصدّر الحالي للبطولة تييري نوفيل الذي عانى خلال افتتاحه للمسار على متن سيارته هيونداي.

في المركز السابع يتواجد كريغ برين خلف نوفيل، حيث سجّل الأيرلندي ثالث أسرع زمن في المرحلة الأخيرة لليوم في تورسبي.

سائق "ام-سبورت" تيمو سونينن حلّ بالمركز الثامن أمام سائق تويوتا تاكاموتو كاتسوتا، فيما تواصلت معاناة ياري-ماتي لاتفالا مع مشكلة كهربائية على متن سيارته ياريس التي يشارك بها بشكل مستقل، وذلك بعد مشكلة المحرّك في الفترة الصباحية.

وضمن فئة "دبليو آر سي2"، ما يزال مادز أوستبرغ محافظًا على صدارته أمام مواطنه أولي كريستيان فييبي.

المقال التالي
رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول

المقال السابق

رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي السويد

منصة السباق

رالي السويد

رالي السويد

١٢ فبراير - ١٦ فبراير
اليوم الثاني الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
شيكداون
الخميس ١٣ فبراير
الخميس ١٣ فبراير
03:01
09:01
اليوم الأول
الخميس ١٣ فبراير
الخميس ١٣ فبراير
14:08
20:08
اليوم الثاني
الجمعة ١٤ فبراير
الجمعة ١٤ فبراير
02:00
08:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

21د
2
فورمولا 1

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟

3
فورمولا 1

معرض صور: سيارة مرسيدس 2020 من جميع الزوايا

4
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تزخر سيارة مكلارين بمكوّنات فريدة؟

5
فورمولا 1

الكشف عن سيارة مرسيدس 2020

أحدث ملفات الفيديو

رالي السويد: ملخص المراحل من 1 إلى 3 01:50
دبليو آر سي

رالي السويد: ملخص المراحل من 1 إلى 3

رالي السويد: شيك داون 01:49
دبليو آر سي

رالي السويد: شيك داون

رالي مونتي كارلو: ملخص المرحلتين 15 و16 01:48
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: ملخص المرحلتين 15 و16

رالي مونتي كارلو: المراحل 12-13-14 01:47
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 12-13-14

رالي مونتي كارلو: المرحلتان 11 و12 01:50
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المرحلتان 11 و12

أحدث الأخبار

رالي السويد: إيفانز يُنهي اليوم الأوّل في الصدارة
WRC

رالي السويد: إيفانز يُنهي اليوم الأوّل في الصدارة

رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول
WRC

رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول

 رالي السويد: إلغاء المرحلة الأولى مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة
WRC

 رالي السويد: إلغاء المرحلة الأولى مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة

دبليو آر سي: تويوتا تختبر بالفعل سيارتها لموسم 2021
WRC

دبليو آر سي: تويوتا تختبر بالفعل سيارتها لموسم 2021

تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل
WRC

تأكيد إقامة رالي السويد لكن أقصر بثماني مراحل

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.