رالي السويد: إيفانز يقترب من الفوز بعدما وسّع صدارته مع نهاية اليوم الثاني

سجّل إيفانز سائق تويوتا أسرع زمن في جميع مراحل السبت الصباحية، إذ وعلى الرُغم من تواجد بالمركز الرابع خلال مرحلة تورسبي في فترة ما بعد الظهر، لكنّه تمكّن من التفوّق على حامل اللقب تاناك ليُعزّز صدارته أمام سائق هيونداي.

وإذا ما ظلّ إيفانز في الصدارة وحقق الفوز في الغد، فسيكون ذلك أوّل فوزٍ للويلزي منذ رالي بريطانيا 2017 والذي فاز به لصالح "ام-سبورت".

في المقابل، استمرّت معركة سيباستيان أوجييه وكالي روفانبيرا على المركز الثالث، حيث تمكّن أوجييه من تجاوز الفنلندي من جديد متقدّمًا عليه بنصف ثانية فقط.

فيما خسر إسابيكا لابي وقتًا قليلًا لصالح تييري نوفيل، بعدما اقتنص البلجيكي الفوز بالمرحلة، لكنّه ما يزال يتقدّم بـ 4.5 ثانية أمام سائق هيونداي.

كريغ برين وتيمو سونينن ما يزالان في المركزين السابع والثامن بعد مرحلة ما بعد الظهر.

يُشار إلى أنّ مجريات الغد ستتألف من مرحلة واحدة فقط، وهي الباورستيج، وذلك بعد إلغاء المرحلة الافتتاحية لليوم من أجل الحفاظ على المسار الذي يصبح موحلًا على نحوٍ سريع.

وقد أكمل تاكاموتو كاتسوتا ويوري هوتينن ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث يتصدّر الأخير فئة "دبليو آر سي3"، بينما تواجد متصدّر فئة "دبليو آر سي2" مادز أوستبرغ في المركز الـ 12 الإجمالي.