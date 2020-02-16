رالي السويد: إيفانز يحصد أولى انتصاراته مع تويوتا

استهلّ الويلزي مرحلة الأحد الختامية من الرالي الذي تمّ اختصاره بسبب الأجواء الحارة وهو يتمتّع بأفضلية بلغت 17 ثانية أمام سائق هيونداي أوت تاناك.

حيث ضحّى فقط بـ 4.5 ثانية من هذه الأفضليّة، ليُسجّل أوّل فوز له منذ رالي بريطانيا موسم 2017.

في المقابل، حصد تاناك مركز الوصافة، مسجلًا أوّل منصّة تتويج له كسائق لهيونداي، في حين تصدّر كالي روفانبيرا مرحلة الباورستيج ليُحرز آخر مراكز منصّة التتويج أمام زميله في تويوتا سيباستيان أوجييه.

وقد وضع ذلك الانتصار إيفانز في صدارة مشتركة للبطولة مع تييري نوفيل برصيد 42 نقطة، وذلك بعدما تمكّن الأخير من حصد أربع نقاط في مرحلة الباورستيج وحلوله بالمركز السادس.

كما بات إيفانز أوّل سائق بريطاني يفوز برالي السويد منذ تيري هاريمان في 1985.

إسابيكا لابي كان أفضل سائقي "ام-سبورت" في المركز الخامس، حيث تقدّم على نوفيل بفارق 1.4 ثانية فقط.

وقد عانى نوفيل على مدار نهاية الأسبوع بسبب حالة المسار حيث كان أوّل المنطلقين في الرالي.

المركز السابع كان من نصيب كريغ برين ضمن ظهوره الأوّل هذا الموسم على متن سيارة هيونداي الأخرى، حيث تقدّم بفارق 23.6 ثانية أمام سائق "ام-سبورت" تيمو سونينن الذي عاد من حادثته في المرحلة التمهيدية ليُكمل الرالي ثامنًا أمام كاتسوموتو كاسوتا.

أمّا الفائز أربع مرّات برالي السويد ياري-ماتي لاتفالا، فقد عرفت الدراما طريقها إليه ضمن عودته بشكل مستقل إلى البطولة، حيث واجه مشاكل كهربائية أجبرته على الانسحاب مع نهاية مراحل الجمعة.

وضمن فئة "دبليو آر سي2" سجّل مادز أوستبرغ فوزه الثاني على التوالي، لكنّه تواجد خلف سائق "دبليو آر سي3" ياري هوتونين الذي أكمل المراكز العشرة الأولى في الرالي.