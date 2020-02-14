رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول

فاز الويلزي بمرحتلين من ثلاثٍ تألفت منهم الفترة الصباحية التي شهدت تغيرات في حالة المسار، ليتقدّم بفارق 7.9 ثانية أمام روفانبيرا الذي أثار إعجاب المتابعين بأدائه على متن سيارة تويوتا ياريس الثانية.

حامل لقب "دبليو آر سي" أوت تاناك تواجد بالمركز الثالث بفارق أقل من الثانية خلف روفانبيرا، وذلك بعدما خسر بعض الوقت عند نقطة المرور الأولى.

يُشار إلى أنّ الاختبار الأوّل للسائقين صباح اليوم بات أوّل مرحلة محسوبة من الرالي في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة الذي أجبر المنظمين على إلغاء المرحلة الخاصّة بالأمس.

كما تسبّب هذه الحرارة كذلك في تغيّر حالة المسار بشكل كبير على مدار الفترة الصباحية، حيث اختبر معظم السائقين افتقارًا عامًا للتماسك بالتوجّه إلى نهاية المراحل.

خلف الثلاثة الأوائل تواحد سيباستيان أوجييه في المركز الرابع، ولكن بفارق ناهز 16.4 ثانية عن الصدارة، بينما قدّم سائق "ام-سبورت" إسابيكا لابي بداية واعدة، حيث حلّ خامسًا بفارق 3.8 ثانية عن أوجييه.

تييري نوفيل اكتفى بالمركز السادس لصالح هيونداي، لكنّ متصدّر البطولة يتأخّر خلف أوجييه بفارق 5.6 ثانية فقط.

المركز السابع كان من نصيب زميل نوفيل بالفريق كريغ برين، وذلك ضمن مشاركته الأولى في البطولة منذ رالي بريطانيا العام الماضي، حيث تقدّم بفارق 6.3 ثانية أمام تيمو سونينن سائق "ام-سبورت".

تاكاموتو كاتسوتا كان أبطأ السائقين المصنعيين في المركز التاسع، حيث قدّم أداءً أفضل من العائد ياري-ماتي لاتفالا - الفائز ثلاث مرّات برالي السويد والذي يشارك بشكل مستقل نهاية هذا الأسبوع على متن سيارة ياريس - الذي تواجد خارج العشرة الأوائل بسبب مشكلة في المحرّك.

في المركز العاشر تواجد إميل ليندهولم متصدّر فئة "دبليو آر سي3"، والذي تفوّق على متصدّر فئة "دبليو آر سي2" مادز أوستبرغ بفارق 5.5 ثانية.