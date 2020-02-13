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دبليو آر سي / رالي السويد / أخبار عاجلة

 رالي السويد: إلغاء المرحلة الأولى مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة

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 رالي السويد: إلغاء المرحلة الأولى مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة
13-02-2020

تم إلغاء المرحلة الخاصة الأولى من رالي السويد في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، مع تصاعد درجات الحرارة لمستويات أعلى هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة للجولة الثلجية الوحيدة ضمن الروزنامة.

كانت الشكوك تحيط بإقامة الرالي من عدمه في وقت سابق من الشهر، لكن المنظمين أكدوا لاحقاً إقامة الرالي باختصار ثماني مراحل منه وتعديل المسارات.

وكان من المقرر أن ينطلق الرالي الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، لكن الاجتماع التالي بين مدراء الرالي، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ومروج الحدث وكذلك الفرق، نتج عنه قرار تخطي المرحلة الأولى والانتقال للثانية.

ويتطلب مثل هذا القرار موافقة وقبول "فيا".

وجاء ضمن بيان أصدره منظمو الرالي: "بالتماشي مع الرغبة بتقديم أقصى مستويات الترفيه لجمهور الرالي، فإن الرالي سينطلق كمرحلة ثانية لمرحلة ’شيك داون’ الصباحية، بدلاً من الانطلاق كمرحلة تنافسية".

وتابع البيان: "كل سيارة مشاركة يجب عليها إكمال مرحلة خاضعة للتوقيت في ’كارلستاد’ يتم بثها على الهواء مباشرة عبر القنوات الناقلة".

من جهته، قال غلين أولسون المدير التنفيذي للرالي: "هذه كانت الطريقة الأفضل للتعامل مع المسألة ووضع الإطارات، لذا أنا مسرور من أننا سنشهد الحماس المعتاد في ’كارلستاد’".

مرحلة "شيك داون" الأساسية في "سكالا" ستقام وفق المخطط الساعة 09.01 بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن الفعاليات الترويجية لم تتأثر بإلغاء المرحلة الأولى، حيث ستبدأ مراسم الافتتاح الساعة 19.00.

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