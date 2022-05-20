رالي البرتغال: لوب يتقدم على إيفانز مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الأول

قدّم بطل العالم تسع مرات - العائد إلى البطولة مع ام-سبورت - أداءً قويًا ليحقق الفوز بالمرحلة الرابعة ويقفز من المركز السابع الإجمالي إلى الصدارة بفارق 0.5 ثانية أمام إيفانز سائق تويوتا.

وقد برز إيفانز كمرشح للتواجد في الصدارة بعد فوزه بأول مرحلتين ليتقدم أمام تييري نوفيل الذي استهل الفترة الصباحية في الصدارة بعد فوزه بالمرحلة الخاصة مساء أمس الخميس.

وأكمل نوفيل الفترة الصباحية بالمركز الثالث بفارق 3.3 ثانية عن الصدارة وأمام زميله أوت تاناك، بينما تأقلم متصدر ترتيب البطولة كالي روفانبيرا بشكل مثير للإعجاب مع افتتاحه للمسار بحلوله خامسًا مع نهاية الفترة.

في المقابل، لم يكن سيباستيان أوجييه بطل العالم 8 مرات في مستواه اليوم على متن سيارته تويوتا جي آر ياريس، حيث اكتفى بالمركز السادس بفارق 6.7 ثانية عن لوب.

وبالعودة لمجريات الفترة، فقد هيمن إيفانز على أول المراحل الحصوية في موسم 2022، حيث استفاد من الظروف الأوضح بانطلاقه تاسعًا على المسار، إذ كان ذلك كافيًا كي يقفز إلى صدارة الرالي.

وحقق إيفانز الفوز بفارق 6.1 ثانية عن أقرب ملاحقيه غوس غرينسميث سائق ام-سبورت وبيير-لويس لوبيه الذي أثار الإعجاب ضمن مشاركته الثانية فقط مع ام-سبورت، حيث تقدم بفارق 3 أعشار من الثانية على تاناك وأوجييه.

فيما تواجد لوب على بعد 9.5 ثانية عن الصدارة وأمام متصدر البطولة روفانبيرا.

وواصل إيفانز بدايته القوية عبر الفوز بالمرحلة الثانية لليوم، لكن المنافسة كانت محتدمة للغاية حيث أكملها بفارق 0.1 ثانية فقط أمام تاناك، كما فصلت 0.7 ثانية فقط بين السبعة الأوائل. وقد أكمل لوب المرحلة سابعًا خلف داني سوردو وبفارق 0.7 ثانية فقط عن إيفانز.

مع ذلك، قدم لوب أفضل تأدية له في المرحلة الأخيرة، حيث حقق الفوز وبفارق كبير أمام إيفانز بلغ 10.6 ثانية.

نوفيل حل ثانيًا في تلك المرحلة أمام روفانبيرا وأوجييه الذي كان يصارع من أجل استخراج الأفضل من سيارته جي آر ياريس.