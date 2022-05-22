رالي البرتغال: روفانبيرا يتفوق على إيفانز ليحرز فوزه الثالث على التوالي

أحرز سائق تويوتا أول فوز في الراليات الحصوية في حقبة راليات 1 الهجينة بفارق 15.2 ثانية، بعد منافسة مع زميله إلفين إيفانز.

وخطف روفانبيرا الفوز بطريقة مثيرة للإعجاب، بينما أكمل داني سوردو سائق هيونداي آخر مراكز منصة التتويج بعد معركة قوية في مواجهة تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا.

وبينما عانى منافسوه من مشاكل في الانثقابات، لكن روفانبيرا لم يتعرض لها على طريق تحقيق الفوز أمام إيفانز الذي أحرز أول منصة تتويج له هذا الموسم.

سيباستيان لوب اقترف خطأ نادراً للغاية، حيث انزلق في المرحلة الخامسة، وتضررت سيارته بشكل كلي حيث اضطر للانسحاب.

سيباستيان لوب، إيزايبل غالميشي، أم-سبورت تصوير: أم-سبورت

سيباستيان أوجييه بدوره عانى من بعض المشاكل، ليضطر للانسحاب من مرحلتين. وعاد يوم الأحد لينافس في المراحل الخمس الأخيرة.

تييري نوفيل كان من بين السائقين الذين فرّطوا بالمنصة، حيث اكتفى بالمركز الخامس أمام زميله أوت تاناك.

أفضل سائقي أم-سبورت كان بيير-لوي لوبيه، الذي حقق المركز السابع متقدماً على كريغ برين.

أدريان فورمو فاحتل المركز التاسع.