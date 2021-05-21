أحكم سائق "هيونداي" الإستوني تاناك قبضته على صدارة رالي البرتغال، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لعام 2021، منهياً اليوم الأوّل في الصدارة.

وسجل بطل العالم 2019 وقتاً إجمالياً قدره 1,22,35 ساعةـ، متقدماً بفارق 6 ثوانٍ فقط عن سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز. فيما حلّ زميل تاناك، الإسباني سوردو والمتصدر السابق للرالي في المركز الثالث متأخراً بفارق 9 ثوانٍ.

وأكمل الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) وزميله بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه المراكز الخمسة الأولى متأخرين بفارق 15.4 ثانية و24 ثانية توالياً.

وبعد 3 جولات على مسارات معبدة وثلجية، افتتح رالي البرتغال الجولات على مسارات حصوية في رابع جولات البطولة العالمية. ويتضمن الرالي 20 مرحلة خاصة تبلغ مسافتها 337,51 كيلومتراً.

وتوجب على الفرق اليوم الجمعة مع نهاية المرور الاوّل الصباحي، خوض 3 مراحل خاصة بالسرعة اضافية من دون مساعدة ميكانيكية، قبل اختتام اليوم مع العودة لخوض المرحلة الشهيرة التي غابت عن الرالي منذ 20 عاماً وهي مرحلة "مورتاغا" ولاحقاً مرحلة استعراضية على حلبة مخصصة لمسابقة رالي كروس.

وفي عودة إلى شريط المنافسات، ومع انتصاف رالي البرتغال، وتحديداً بعد نهاية المراحل الثلاث الأولى الخاصة بالسرعة صباح يوم الجمعة، تصدر سائق هيونداي سوردو الترتيب أمام زميليه تاناك والبلجيكي تييري نوفيل.

وأنهى الفرنسي أوجييه (تويوتا) المرور الأوّل في المركز الثامن في الترتيب العام المؤقت متأخراً بفارق 31 ثانية عن سوردو، بسبب سلبية افتتاحه للمسارات وعنصر "تكنيس" الطريق.

وتمكن سورو من انتزاع الصدارة مع نهاية المرحلة الثانية وتقدم مرة جديدة في الصدارة بعدما سجل أسرع توقيت في المرحلة الثالث.

وكان توقيت أسرع توقيت في المرحلة الأولى للاستوني تاناك، الفائز برالي أركتيك فنلندا ورابع الترتيب العام في ترتيب السائقين، وتأخر بفارق 6,7 ثوانٍ عن سوردو.

من ناحيته، تأخر نوفيل وصيف أوجييه في ترتيب السائقين، بفارق 10 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي المرحلة الرابعة نجح سائق "تويوتا" كالي روفانبيرا في إنهاء هيمنة هيونداي على المراحل الخاصة بعدما تمكن من تسجيل أسرع توقيت في المرحلة الأولى للمرور الثاني مع 9,02,6 دقائق.

في المقابل عزز سوردو من صدارته للترتيب العام أمام تاناك، فيما بدا نوفيل الأبطأ بين ثلاثي هيونداي آي 20 كوبيه.

وعمد الفريق الفني لتويوتا بإجراء بعض التعديلات على سيارة روفانبيرا الذي صعد للمركز الرابع قبل أن يتراجع للسابع في ظل معايير ضبط سيئة، وقد علّق على تسجيله أسرع توقيت قائلاً: "بالطبع الأمر ساعد"، مضيفاً: "يتوجب علينا معايير الضبط الجديدة للمرور الاوّل أيضاً".

ونجح السائق الفنلندي في التقدم على سائق "أم ـ سبورت" الشاب الفرنسي ادريان فورمو للمركز السادس في الترتيب العام، كما ضيّق الخناق على إلفين إيفانز صاحب المركز الرابع متأخراً بفارق 5,6 ثوانٍ فقط وعن سائق تويوتا الشاب تاكاموتو كاتسوكا بفارق ثانيتين.

واختار فريق "أم ـ سبورت" تزويد سياراته باطارات قاسية، فيما قرر فريقا تويوتا وهيونداي اعتماد 4 إطارات ناعمة وإطارين قاسيين.

في المرحلة الخامسة بدا واضحاً أن نوفيل يريد التقدم أكثر في الترتيب، فبينما سجل زميله سوردو التوقيت الأسرع (13,04,4 د.) وزاد تقدمه في الصدارة، نجح البلجيكي في ازاحة منافسه تاناك عن المركز الثاني.

وتأخر نوفيل بفارق 2,4 ثانيتين عن تاناك بعد نهاية المرحلة الأولى صباح الجمعة، لكن بدا أن بطل العالم 2019 يملك الأجوبة لسرعة نوفيل ليحقق توقيتاً اسرع منه بفارق 3 ثوانٍ في المقطع الاول من المرحلة الخامسة، قبل أن يتراجع ويخسر الوقت مع نهاية المرحلة.

ووصل سوردو أبطأ من نوفيل بـ 3,8 ثوانٍ، ليتراجع للمركز الثالث بفارق 1,4 ثانية عن البلجيكي وبفارق 12 ثانية عن سوردو المتصدر.

ومع فوزه الثالث في إحدى المراحل الخاصة منذ انطلاق الرالي، زاد الاسباني تقدمه إلى 10,6 ثوانٍ عن مطارده المباشر الجديد نوفيل.

في المرحلة السادسة، جانب القدر سوردو الذي عانى من مشاكل مع الإطارات فيما وقف إلى جانب زميله تاناك صاحب أسرع توقيت وذلك للمرة الثانية في الرالي (11,52,4 د.).

ولم يتمكن سوردو مع ملاحه الجديد بورخا روزادا من تسجيل أفضل من رابع أسرع توقيت ليتقلص الفارق بينه وبين وصيفه إلى 8,2 ثوانٍ.

غير إنّ سوردو عبّر عن انزعاجه "من شيء غريب" حصل للإطارين الأماميين، ما كان يعني أنه توجب "عليّ القيادة ببطء" من أجل حماية ما تبقى من مطاط الإطار.

وتقلص الفارق بين ثلاثي هيوندا إلى 9,3 ثوانٍ فقط، في حين نجح تاناك في "خطف" 0,3 ثانية من نوفيل الثاني ليصبح الفارق بينهما 11 ثانية.

وفي خضم هذه المعركة لم يتمكن سيباستيان أوجييه (تويوتا) من احتلال أفضل من المركز السابع في مهمة تقليص أكثر ما يمكن خسارته للوقت بسبب عامل افتتاح المسارات، مع موقع أفضل على الطريق في اليوم التالي.

قال بطل العالم سبع مرات: "حتى الآن لا أعتقد أني قمت بعمل سيئ. حاولت، وكان من المتوقع أن نواجه صعوبات. من الجدي أن يكون امام بضع سيارات (على المسار) غداً وإلا سيكون أسبوعاً طويلاً بالنسبة لنا".

واعتبرت المرحلة السابعة المنعطف الأهم لرالي البرتغال، حيث تعرض نوفيل لحادث وخسر سوردو صدارته أمام تاناك.

وانزلقت سيارة نوفيل واصطدمت بالاتجاه المعاكس للطريق، ليخرج مع ملاحه مارتن وايداغي لتفقد الأضرار التي اصابت "هيونداي"، وشاهدا بأم العين تضرر الإطار الخلفي الأيمن، كما خرج الاطار الخلفي الايسر قليلاً من الإطار المعدني (الجنط).

تحدث نوفيل عما حصل معه قائلاً: "كانت ملاحظة الطريق فعلاً سريعة جداً"، وتابع: "حاولت تصحيح الأمر ولكن يبدو أن هناك شجرة صغيرة وضعتنا خارج المسار. اعتقدنا أن السيارة لم تتضرر ولكن سنرى ما إذا كان بامكاننا أن نصلح الأعطال".

وعانت سيارة هيونداي من تضرر جهاز التعليق، غير أن نوفيل نجح في العودة إلى المسار وإكمال المرحلة قبل أن يعلن انسحابه مع وصوله إلى خط النهاية.

ووجد تاناك نفسه متصدراً للرالي عندما أطفأ محرك سيارة سوردو اسطواناته عند أحد المنعطفات رافضاً أن ينطلق مجدداً.

وواجهت المشكلة ذاتها تاناك وسوردو في بداية عطلة نهاية الأسبوع، ونوفيل في رالي كرواتيا، غير أن ما أقلق سوردو أكثر هي حالة الإطارات.

وقال: "لا أملك الخيار، لا يمكنني أن أقود بسرعة أكبر، لا أملك المعدات للقيادة والضغط أكثر، لقد انتهت الاطارات".

ووقع سائق تويوتا إلفين إيفانز "ضحية" مشاكل هيونداي، اذ عانى من الغبار الذي خلفته سيارة نوفيل التي تعرضت لكسر في جهاز التعليق، ولاحقاً شوهد وهو يقود بسرعة 10 كلم/س، ما كلفه خسارة 37,3 ثانية أمام زميله أوجييه وليتراجع للمركز السادس خلفه متأخراً بفارق 17,3 ثانية.

أوجييه من ناحيته، وعلى الرغم من أنه اعتبر أن المرحلة السابعة هي الأسوأ في اليوم الأول من ناحية تأثير "تكنيس" المسارات، إلا انه نجح في تسجيل التوقيت الاسرع (11,42,7 د.) برغم انطلاقه من الصدارة ليتقدم للمركز الرابع في الترتيب العام بفارق 2,3 ثانيتين عن زميله روفانبيرا الخامس، ومتأخراً بفارق حوالي 10 ثوانٍ خلف الياباني كاتسوتا في قائمة نتائج أولية.

غير أن لجنة الحكم منحت لاحقاً إيفانز الذي عانى من غبار نوفيل التوقيت الأسرع لهذه المرحلة، ليتقدم للمركز الثاني في الترتيب العام المؤقت للسائقين بعدما كان تراجع من الرابع للسادس.

وقررت لجنة الحكام رالي البرتغال منح إيفانز التوقيت ذاته الذي سجله زميله أوجييه في المرحلة السابعة بعدما شاهدت مجدداً الصور ودرست الأوقات الجزئية، ما جعله يتقدم للمركز الثاني بفارق 2,7 ثانيتين عن سائق هيونداي تاناك المتصدر، فيما حل سوردو ثالثاً وكاتسوتا رابعاً وأوجييه خامساً.

ومع نهاية المرحلة الثامنة الاستعراضية حافظ تاناك الأسرع خلالها (2,31,4 د.) على صدارة الترتيب، أمام إيفانز وسوردو.