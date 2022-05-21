رالي البرتغال: إيفانز يوسع صدارته والمشاكل تضرب أوجييه ولوب من جديد في اليوم الثاني

تمكن إيفانز المتصدر من الأمس من توسيع صدارته لفترة وجيزة أمام متصدر ترتيب البطولة روفانبيرا بعد الفوز بالمرحلة الافتتاحية لليوم، وذلك قبل أن يرد غريمه ويقلص ذلك الفارق إلى 10.2 ثانية.

لكن إيفانز عاد ليبسط سيكرته على الفترة الصباحية عبر الفوز بالمرحلة الأخيرة ليوسع الفارق إلى 18.4 ثانية أمام روفانبيرا.

فيما احتدمت المنافسة على آخر مراكز منصة التتويج مع تقدم تاكاموتو كاتسوتا على داني سوردو سائق هيونداي إلى المركز الثالث الإجمالي.

وضمن سائق تويوتا مؤقتًا ثلاثية للصانع الياباني، حيث أكمل الفترة الصباحية بفارق 3.5 ثانية أمام سوردو.

فيما تواصلت مشاكل سيباستيان لوب بعد خسارته للطاقة في المرحلة الـ 11 على متن سيارته فورد بوما وهو ما تسبب بخروجه من منافسات الرالي للمرة الثانية في يومين.

في حين واجه غريمه الأزلي سيباستيان أوجييه المشاكل كذلك في ذات المرحلة، حيث اصطدم بإحدى الضفاف وتوقفت سيارته.

وقد واجه السائقون مستويات رطوبة عالية وتهديد هطول الأمطار مع بداية أطول يوم في الرالي والذي يشهد منافسات على مسافة 165 كلم تقريبًا.

وتمكن إيفانز مع إطارات جديدة من استهلال الفترة الصباحية مع تحقيق فوزه الخامس بالمراحل في هذا الرالي، متفوقًا على روفانبيرا بفارق 1.3 ثانية، ليوسع صدارته إلى 14.9 ثانية. فيما حل كاتسوتا ثالثًا.

المرحلة التالية (11) شهدت الكثير من الدراما التي بدأت مع خسارة لوب للطاقة وتوقف سيارته لينتهي يومه مبكرًا. وذلك قبل لحظات من خسارة أوجييه للسيطرة على سيارته على سرعة عالية ليعتلي إحدى الضفاف ويقف على حافة الطريق.

وكان الفوز بهذه المرحلة من نصيب روفانبيرا ليقلص الفارق مع إيفانز بـ 4.7 ثانية، بينما تواصلت معركة المركز الثالث بين كاتسونا وسوردو.

وجاء رد إيفانز سريعًا مع فوزع بالمرحلة الـ 12 الأطول في الرالي ليوسع صدارته أكثر أمام روفانبيرا.

بينما تقدم كاتسوتا على سوردو إلى المركز الثالث الإجمالي مع عدم تمكن الأخير من مجاراة وتيرة سيارات تويوتا الثلاث في الصدارة.