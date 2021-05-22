رالي البرتغال: إيفانز في الصدارة وانسحاب تاناك وأوجييه ثالثاً

خرج إيفانز بأقل أضرار ممكنة من اليوم الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات للعام الحالي، في أوّل حدث يقام على مسارات حصوية.

وحل سائق تويوتا في المركز الأوّل بوقت إجمالي قدره 3,03,59,3 ساعات، متقدماً بفارق 16,4 ثانية عن سائق هيونداي الاسباني داني سوردو، فيما وصل بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه ثالثاً متأخراً بفارق 1,04,6 دقيقة عن زميله في الفريق المتصدر.

واعتبر فريق هيونداي أكبر الخاسرين في هذا اليوم، فبعدما كان ينافس ثلاثة سائقين على مراكز المقدمة مع البلجيكي تييري نوفيل وتاناك وسوردو، وجد نفسه مع سائق واحد في المركز الثاني بعد انسحاب نوفيل يوم امس بسبب تعرضه لحادث وتعرض تاناك للسيناريو ذاته اليوم (السبت) بعدما كان في الصدارة.

وهيمن بطل العالم عام 2019 على اليوم الثاني للمنافسات لكنه عانى من مصير زميله نوفيل الذي انزلقت سيارته عن المسار وانقلبت في المرحلة السابعة، قبل أن يكمل مغامرته ليضطر للانسحاب على طريق الوصل بسبب فداحة الأضرار.

وكان تاناك سجل أسرع الأوقات في أربع مراحل خاصة وتصدر بفارق 22.4 ثانية أمام إيفانز، قبل أن يتعرض للحادث في المرحلة 14.

وعبّر مدير فريق هيونداي الإيطالي أندريا أدامو عن غضبه مما حصل مع سائقه الاستوني قائلاً: "أعتقد أن الأمور انتهت بالنسبة له".

ورغم انسحابه إلا أن تاناك سجل اسمه في البطولة العالمية بفوزه بالمرحلة الرقم 250 في مسيرته بعدما حقق أسرع توقيت في المرحلة 13.

وبفضل الخطأ الذي لا يغتفر لتاناك، تقدم أوجييه متصدر ترتيب السائقين بعد فوزه في راليي مونتي كارلو وكرواتيا، للمركز الثالث في صراعه مع الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) الرابع.

وانطلق نوفيل، وصيف أوجييه في البطولة، مجدداً السبت ولكنه اضطر للانسحاب مجدداً في منتصف اليوم من أجل إصلاح الأعطال التي لحقت بهيكل سيارته من جراء حادث الجمعة، على أمل أن يعود أفضل في اليوم الاخير لحصد بعض النقاط في مرحلة الـ "باور ستايج".

وبدوره اضطر كالي روفانبيرا الذي بات أصغر سائق يتصدر ترتيب البطولة قبل أن يتراجع، للانسحاب بسبب مشكلة ميكانيكية بعدما كان يحتل المركز السادس.

ويتوجب على إيفانز، وصيف البطل العام الماضي في البرتغال، أن يحافظ على تقدمه يوم الأحد عبر خوضه 5 مراحل خاصة بالسرعة تبلغ مسافتها الاجمالية 49,5 كيلومتراً مع مرورين في المرحلة التاريخية "فافي".