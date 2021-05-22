رالي البرتغال: إيفانز في الصدارة وانسحاب تاناك وأوجييه ثالثاً
لليوم الثاني على التوالي شهد رالي البرتغال "دراما" قلبت الأدوار وبدلت هوية المتصدر أكثر من مرة، حيث كان الفائز الأكبر من اليوم الثاني للمنافسات سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز الذي حلّ أوّلاً بعدما تعرض المتصدر السابق الاستوني أوت تاناك لحادثٍ.
خرج إيفانز بأقل أضرار ممكنة من اليوم الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات للعام الحالي، في أوّل حدث يقام على مسارات حصوية.
وحل سائق تويوتا في المركز الأوّل بوقت إجمالي قدره 3,03,59,3 ساعات، متقدماً بفارق 16,4 ثانية عن سائق هيونداي الاسباني داني سوردو، فيما وصل بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه ثالثاً متأخراً بفارق 1,04,6 دقيقة عن زميله في الفريق المتصدر.
واعتبر فريق هيونداي أكبر الخاسرين في هذا اليوم، فبعدما كان ينافس ثلاثة سائقين على مراكز المقدمة مع البلجيكي تييري نوفيل وتاناك وسوردو، وجد نفسه مع سائق واحد في المركز الثاني بعد انسحاب نوفيل يوم امس بسبب تعرضه لحادث وتعرض تاناك للسيناريو ذاته اليوم (السبت) بعدما كان في الصدارة.
وهيمن بطل العالم عام 2019 على اليوم الثاني للمنافسات لكنه عانى من مصير زميله نوفيل الذي انزلقت سيارته عن المسار وانقلبت في المرحلة السابعة، قبل أن يكمل مغامرته ليضطر للانسحاب على طريق الوصل بسبب فداحة الأضرار.
وكان تاناك سجل أسرع الأوقات في أربع مراحل خاصة وتصدر بفارق 22.4 ثانية أمام إيفانز، قبل أن يتعرض للحادث في المرحلة 14.
وعبّر مدير فريق هيونداي الإيطالي أندريا أدامو عن غضبه مما حصل مع سائقه الاستوني قائلاً: "أعتقد أن الأمور انتهت بالنسبة له".
ورغم انسحابه إلا أن تاناك سجل اسمه في البطولة العالمية بفوزه بالمرحلة الرقم 250 في مسيرته بعدما حقق أسرع توقيت في المرحلة 13.
وبفضل الخطأ الذي لا يغتفر لتاناك، تقدم أوجييه متصدر ترتيب السائقين بعد فوزه في راليي مونتي كارلو وكرواتيا، للمركز الثالث في صراعه مع الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) الرابع.
وانطلق نوفيل، وصيف أوجييه في البطولة، مجدداً السبت ولكنه اضطر للانسحاب مجدداً في منتصف اليوم من أجل إصلاح الأعطال التي لحقت بهيكل سيارته من جراء حادث الجمعة، على أمل أن يعود أفضل في اليوم الاخير لحصد بعض النقاط في مرحلة الـ "باور ستايج".
وبدوره اضطر كالي روفانبيرا الذي بات أصغر سائق يتصدر ترتيب البطولة قبل أن يتراجع، للانسحاب بسبب مشكلة ميكانيكية بعدما كان يحتل المركز السادس.
ويتوجب على إيفانز، وصيف البطل العام الماضي في البرتغال، أن يحافظ على تقدمه يوم الأحد عبر خوضه 5 مراحل خاصة بالسرعة تبلغ مسافتها الاجمالية 49,5 كيلومتراً مع مرورين في المرحلة التاريخية "فافي".
|المركز
|السائق/المُعاون
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|3:03:59.300
|2
| داني سوردو
بورخا روزادا
|3:04:15.700
|16.400
|16.400
|3
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|3:05:03.900
|1:04.600
|48.200
|4
| تاكاموتو كاتسوتا
دانيال باريت
|3:05:06.400
|1:07.100
|2.500
|5
| غاس غرينسميث
كريس باترسون
|3:08:13.800
|4:14.500
|3:07.400
|6
| أدريان فورماو
رينو جمول
|3:08:21.500
|4:22.200
|7.700
|7
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|3:12:21.700
|8:22.400
|4:00.200
|8
| تيمو سونينن
ميكو ماركولا
|3:13:07.100
|9:07.800
|45.400
|9
| نيكولاي غريازين
Konstantin Aleksandrov
|3:13:41.400
|9:42.100
|34.300
|10
| أوليفيه سولبيرغ
Aaron Johnston
|3:14:32.100
|10:32.800
|50.700
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