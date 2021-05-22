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دبليو آر سي / رالي البرتغال تقرير القسم

رالي البرتغال: إيفانز في الصدارة وانسحاب تاناك وأوجييه ثالثاً

لليوم الثاني على التوالي شهد رالي البرتغال "دراما" قلبت الأدوار وبدلت هوية المتصدر أكثر من مرة، حيث كان الفائز الأكبر من اليوم الثاني للمنافسات سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز الذي حلّ أوّلاً بعدما تعرض المتصدر السابق الاستوني أوت تاناك لحادثٍ.

رالي البرتغال: إيفانز في الصدارة وانسحاب تاناك وأوجييه ثالثاً

خرج إيفانز بأقل أضرار ممكنة من اليوم الثاني للجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات للعام الحالي، في أوّل حدث يقام على مسارات حصوية.

وحل سائق تويوتا في المركز الأوّل بوقت إجمالي قدره 3,03,59,3 ساعات، متقدماً بفارق 16,4 ثانية عن سائق هيونداي الاسباني داني سوردو، فيما وصل بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه ثالثاً متأخراً بفارق 1,04,6 دقيقة عن زميله في الفريق المتصدر.

واعتبر فريق هيونداي أكبر الخاسرين في هذا اليوم، فبعدما كان ينافس ثلاثة سائقين على مراكز المقدمة مع البلجيكي تييري نوفيل وتاناك وسوردو، وجد نفسه مع سائق واحد في المركز الثاني بعد انسحاب نوفيل يوم امس بسبب تعرضه لحادث وتعرض تاناك للسيناريو ذاته اليوم (السبت) بعدما كان في الصدارة.

وهيمن بطل العالم عام 2019 على اليوم الثاني للمنافسات لكنه عانى من مصير زميله نوفيل الذي انزلقت سيارته عن المسار وانقلبت في المرحلة السابعة، قبل أن يكمل مغامرته ليضطر للانسحاب على طريق الوصل بسبب فداحة الأضرار.

وكان تاناك سجل أسرع الأوقات في أربع مراحل خاصة وتصدر بفارق 22.4 ثانية أمام إيفانز، قبل أن يتعرض للحادث في المرحلة 14.

وعبّر مدير فريق هيونداي الإيطالي أندريا أدامو عن غضبه مما حصل مع سائقه الاستوني قائلاً: "أعتقد أن الأمور انتهت بالنسبة له".

ورغم انسحابه إلا أن تاناك سجل اسمه في البطولة العالمية بفوزه بالمرحلة الرقم 250 في مسيرته بعدما حقق أسرع توقيت في المرحلة 13.

وبفضل الخطأ الذي لا يغتفر لتاناك، تقدم أوجييه متصدر ترتيب السائقين بعد فوزه في راليي مونتي كارلو وكرواتيا، للمركز الثالث في صراعه مع الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) الرابع.

وانطلق نوفيل، وصيف أوجييه في البطولة، مجدداً السبت ولكنه اضطر للانسحاب مجدداً في منتصف اليوم من أجل إصلاح الأعطال التي لحقت بهيكل سيارته من جراء حادث الجمعة، على أمل أن يعود أفضل في اليوم الاخير لحصد بعض النقاط في مرحلة الـ "باور ستايج".

وبدوره اضطر كالي روفانبيرا الذي بات أصغر سائق يتصدر ترتيب البطولة قبل أن يتراجع، للانسحاب بسبب مشكلة ميكانيكية بعدما كان يحتل المركز السادس.

ويتوجب على إيفانز، وصيف البطل العام الماضي في البرتغال، أن يحافظ على تقدمه يوم الأحد عبر خوضه 5 مراحل خاصة بالسرعة تبلغ مسافتها الاجمالية 49,5 كيلومتراً مع مرورين في المرحلة التاريخية "فافي".

المركز السائق/المُعاون التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		3:03:59.300    
2 Spain داني سوردو
بورخا روزادا 		3:04:15.700 16.400 16.400
3 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		3:05:03.900 1:04.600 48.200
4 Japan تاكاموتو كاتسوتا
United Kingdom دانيال باريت 		3:05:06.400 1:07.100 2.500
5 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom كريس باترسون 		3:08:13.800 4:14.500 3:07.400
6 France أدريان فورماو
Belgium رينو جمول 		3:08:21.500 4:22.200 7.700
7 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		3:12:21.700 8:22.400 4:00.200
8 Finland تيمو سونينن
Finland ميكو ماركولا 		3:13:07.100 9:07.800 45.400
9 Russian Federation نيكولاي غريازين
Konstantin Aleksandrov 		3:13:41.400 9:42.100 34.300
10 Norway أوليفيه سولبيرغ
Aaron Johnston 		3:14:32.100 10:32.800 50.700
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رالي البرتغال: نوفيل يلوم شعوره "بالتفاؤل الشديد" تجاه ملاحظة سرعة

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