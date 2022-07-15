تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023 التالي / رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
دبليو آر سي / رالي إستونيا تقرير المرحلة

رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

تقدم إلفين إيفانز سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بعد الفوز في كامل مراحل اليوم الجمعة الصباحية، بينما انسحب كريغ برين الذي كان متصدراً مساء أمس، من الرالي.

رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

قدم إيفانز أداء خالياً من الأخطاء على المسارات الحصوية ليوسع صدارته إلى 12.5 ثانية أمام أوت تاناك سائق هيونداي، بينما تراجع كالي روفانبيرا حامل اللقب إلى المركز الثالث بفارق 18.7 ثانية.

وبعد الفوز في المرحلة الخاصة يوم أمس، تراجعبرين من الصدارة إلى المركز الرابع قبل خطأ في المرحلة الرابعة أدى لانسحابه.

وأنهى تييري نوفيل سائق هيونداي الحصة الصباحية رابعاً بالرغم من معاناته على متن السيارة، بينما واجه إيسابيكا لابي سائق تويوتا مشكلة في مكابحه لينهي خامساً، أمام أدريان فورمو سائق أم-سبورت.

وبعد انقلاب سيارته في مرحلة "شايك داون، وصل تاكاموتا كاتسوتا بالمركز السابع، أما غاس غرينسميث، بيير لويس لوبيه وأوليفر سولبرغ فأكملوا ترتيب المراكز المتبقية.

اقرأ أيضاً:
أوت تاناك، مارتن يارفوفيجا، هيونداي

أوت تاناك، مارتن يارفوفيجا، هيونداي

تصوير: هيونداي

القسم الصباحي

كان من المتوقع أن تهطل الأمطار صباح الجمعة لكن الشمس كانت مشرقة على المسارات الحصوية المليئة بالغبار.

وكان زمن إيفانز هو الأسرع منذ البداية ليحرز الفوز بالمرحلة الأولى.

حيث تفوق على تاناك ليتقدم إلى صدارة الرالي، بينما عانى الأخير من مشكلة في طاقة المحرك.

وبعد افتتاح المسارات سجل روفانبيرا ثالث أسرع الأزمنة، بينما أنهى برين المتصدر المسائي أمام نوفيل.

وبالتوجه للمرحلة الثالثة، واصل إيفانز هيمنته ضمن معركته مع تاناك، بينما احتل روفانبيرا المركز الرابع متفوقاً على برين، بينما بدأ رباعي الصدارة بالابتعاد عن نوفيل الذي بدا أنه يعاني.

مشكلة المكابح في هذه الأثناء أثرت على لابي، لكن إيفانز لم يواجه أية مشاكل ليشق طريقه ويحرز الفوز بالمرحلة الرابعة أمام روفانبيرا وتاناك.

وكانت المرحلة صعبة على هيونداي، بينما تراجع نوفيل عشر ثوانٍ بعد مشكلة في سيارته.

لكن برين واجه مشكلة أسوأ لينسحب من الرالي بعد أن كان رابعاً بسبب خطأ كسر نظام التعليق الأمامي لسيارته.

في المقدمة، أكمل إيفانز وتيرته ليفوز بالمرحلة الخامسة أمام روفانبيرا بثانية و8 أعشار الثانية، بينما واصل تاناك المنافسة لينهي ثالثاً.

المشاركات
التعليقات
المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023
المقال السابق

المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023
المقال التالي

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
إلفين إيفانز More from
إلفين إيفانز
دبليو آر سي: أوجييه يتوقع "معركة كبيرة" على اللقب في مواجهة هجوم إيفانز "الكامل" رالي إسبانيا
دبليو آر سي

دبليو آر سي: أوجييه يتوقع "معركة كبيرة" على اللقب في مواجهة هجوم إيفانز "الكامل"

رالي بلجيكا: ثنائي تويوتا يخشى من مخاطر انثقاب الإطارات رالي بلجيكا
دبليو آر سي

رالي بلجيكا: ثنائي تويوتا يخشى من مخاطر انثقاب الإطارات

رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول رالي السويد
دبليو آر سي

رالي السويد: إيفانز يتقدّم ثنائية تويوتا في الفترة الصباحية لليوم الأول

More from
تويوتا غازو ريسينغ
دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين البحرين
دبليو إي سي

دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

لومان 24 ساعة: مشكلة الوقود "كادت تقضي" على آمال تويوتا بالفوز سباق لومان 24 ساعة
الفيديو بالداخل
لومان

لومان 24 ساعة: مشكلة الوقود "كادت تقضي" على آمال تويوتا بالفوز

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك
دبليو آر سي

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

أحدث الأخبار

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى

تقدّم كالي روفانبيرا سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة مفاجئة في الكثير من الفوضى في المرحلة الأخيرة من بعد ظهر الجمعة.

رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

تقدم إلفين إيفانز سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بعد الفوز في كامل مراحل اليوم الجمعة الصباحية، بينما انسحب كريغ برين الذي كان متصدراً مساء أمس، من الرالي.

المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023
دبليو آر سي دبليو آر سي

المكسيك تتّجه للعودة إلى بطولة العالم للراليات في 2023

يتّجه رالي المكسيك للعودة إلى روزنامة بطولة العالم للراليات في موسم 2023 بعد غيابٍ دام عامين.

رالي سفاري: روفانبيرا يفوز ويتقدم أول رباعية لتويوتا منذ 1993
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي سفاري: روفانبيرا يفوز ويتقدم أول رباعية لتويوتا منذ 1993

عزّز كالي روفانبيرا صدارته لترتيب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" عبر الفوز برالي سفاري كينيا القاسي، في الوقت الذي حجزت فيه تويوتا المراكز الأربعة الأولى.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.