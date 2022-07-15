رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

قدم إيفانز أداء خالياً من الأخطاء على المسارات الحصوية ليوسع صدارته إلى 12.5 ثانية أمام أوت تاناك سائق هيونداي، بينما تراجع كالي روفانبيرا حامل اللقب إلى المركز الثالث بفارق 18.7 ثانية.

وبعد الفوز في المرحلة الخاصة يوم أمس، تراجعبرين من الصدارة إلى المركز الرابع قبل خطأ في المرحلة الرابعة أدى لانسحابه.

وأنهى تييري نوفيل سائق هيونداي الحصة الصباحية رابعاً بالرغم من معاناته على متن السيارة، بينما واجه إيسابيكا لابي سائق تويوتا مشكلة في مكابحه لينهي خامساً، أمام أدريان فورمو سائق أم-سبورت.

وبعد انقلاب سيارته في مرحلة "شايك داون، وصل تاكاموتا كاتسوتا بالمركز السابع، أما غاس غرينسميث، بيير لويس لوبيه وأوليفر سولبرغ فأكملوا ترتيب المراكز المتبقية.

أوت تاناك، مارتن يارفوفيجا، هيونداي تصوير: هيونداي

القسم الصباحي

كان من المتوقع أن تهطل الأمطار صباح الجمعة لكن الشمس كانت مشرقة على المسارات الحصوية المليئة بالغبار.

وكان زمن إيفانز هو الأسرع منذ البداية ليحرز الفوز بالمرحلة الأولى.

حيث تفوق على تاناك ليتقدم إلى صدارة الرالي، بينما عانى الأخير من مشكلة في طاقة المحرك.

وبعد افتتاح المسارات سجل روفانبيرا ثالث أسرع الأزمنة، بينما أنهى برين المتصدر المسائي أمام نوفيل.

وبالتوجه للمرحلة الثالثة، واصل إيفانز هيمنته ضمن معركته مع تاناك، بينما احتل روفانبيرا المركز الرابع متفوقاً على برين، بينما بدأ رباعي الصدارة بالابتعاد عن نوفيل الذي بدا أنه يعاني.

مشكلة المكابح في هذه الأثناء أثرت على لابي، لكن إيفانز لم يواجه أية مشاكل ليشق طريقه ويحرز الفوز بالمرحلة الرابعة أمام روفانبيرا وتاناك.

وكانت المرحلة صعبة على هيونداي، بينما تراجع نوفيل عشر ثوانٍ بعد مشكلة في سيارته.

لكن برين واجه مشكلة أسوأ لينسحب من الرالي بعد أن كان رابعاً بسبب خطأ كسر نظام التعليق الأمامي لسيارته.

في المقدمة، أكمل إيفانز وتيرته ليفوز بالمرحلة الخامسة أمام روفانبيرا بثانية و8 أعشار الثانية، بينما واصل تاناك المنافسة لينهي ثالثاً.