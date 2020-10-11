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دبليو آر سي / رالي إيطاليا / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

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رالي إيطاليا: سوردو يحقق انتصاره الثالث من بوابة ساردينيا

نجح داني سوردو في إحراز فوزه الثالث في بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" من بوابة رالي ساردينيا، والذي حقق الفوز به الموسم الماضي كذلك، بينما أكمل تييري نوفيل ثنائية هيونداي.

واصل سوردو وملّاحه كارلوي ديل باريو تحقيقهما للعلامة الكاملة في رالي إيطاليا، إذ فرضا سيطرتهما على مجريات الحدث منذ بدايته.

وقد توجّه الإسباني إلى اليوم الأخير من الرالي بأفضلية بلغت 27 ثانية في الصدارة أمام سيباستيان أوجييه و28 ثانية أمام نوفيل.

وقد تقلّصت أفضلية سوردو بـ 12 ثانية في المرحلة الأولى من اليوم، قبل أن يحقق هو وباريو تقدمًا في المرحلة الثانية من اليوم - الـ 12 من الرالي - حيث فصل بين الثلاثة الأوائل 1.6 ثانية، فيما تقدّم نوفيل بفارق ثمانية أعشار من الثانية عن سوردو.

في المقابل، هيمن أوجييه على المرحلة الـ 13، حيث تقدم بأكثر من 1.6 ثانية أمام نوفيل و5.3 ثانية أمام سوردو.

لكنّ سوردو ظل محافظًا على صدارته للرالي بالوصول إلى المرحلة الأخيرة، حيث تمكّن نوفيل من انتزاع المركز الثاني في ترتيب الرالي من أوجييه، ليُكمل ثنائية لهيونداي على الأراضي الإيطالية.

المركز الرابع ذهب إلى إلفين إيفانز - الذي وصل إلى الرالي وهو في صدارة البطولة - حيث يظل في المقدمة قبل جولتين من نهاية الموسم.

تيمو سونينن حل خامسًا أمام أوت تاناك وبيير لوبيت، بينما أكمل كل من ياري هوتونن وكاجيتان كاجيتانوكيز وبونتس تايديماند ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فيما تتصدر هيونداي ترتيب الفرق، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقاتها.

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