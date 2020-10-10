رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني

بعد أن أُجبرا على افتتاح المسار في مجريات الجمعة، حصل متصدّرا الترتيب العام سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز على متنفّسٍ اليوم السبت ونجحا بالفعل في الحلول في المركزين الأوّل والثاني خلال المرحلة الافتتاحيّة من اليوم.

وبدأ أوجييه الثالث مع بداية اليوم بالاقتراب من تيمو سونينن صاحب المركز الثاني. وأتى ذلك في ظلّ خسارة فريق ام-سبورت لجهود السيارة الثانية الخاصة بإيزابيكا لابي بسبب فقدانه لكلّ الماء من محرّكه.

ومن ثمّ عانى سونينن من مشكلة في الترس التفاضلي المركزي ما حرمه من استخدام المكابح اليدويّة في الكثير من المنعطفات الحادة. وهو ما سرّع من تراجعه في الترتيب.

في الأثناء فاز سوردو بالمرحلة الثانية من اليوم، بينما فاز أوجييه بالثالثة، لكنّ تييري نوفيل اقترب من أوجييه عبر فوزه في المرحلتين الرابعة والخامسة مع انتهاء الفترة الصباحيّة.

وانطلقت فترة ما بعد الظهر، حيث فاز أوجييه بالمرحلتين ودفع نفسه إلى المركز الثاني في الترتيب العام للرالي أمام نوفيل.

وبالرغم من اقتراب أوجييه، فإنّ سوردو لا يزال يتمتّع بأفضليّة 27 ثانية بالتوجّه إلى اليوم الختاميّ.

الترتيب العام: