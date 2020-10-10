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دبليو آر سي / رالي إيطاليا / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني

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رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني
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حافظ داني سوردو على صدارته لترتيب رالي إيطاليا ساردينيا على إثر اليوم الثاني الدرامي من الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات.

بعد أن أُجبرا على افتتاح المسار في مجريات الجمعة، حصل متصدّرا الترتيب العام سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز على متنفّسٍ اليوم السبت ونجحا بالفعل في الحلول في المركزين الأوّل والثاني خلال المرحلة الافتتاحيّة من اليوم.

وبدأ أوجييه الثالث مع بداية اليوم بالاقتراب من تيمو سونينن صاحب المركز الثاني. وأتى ذلك في ظلّ خسارة فريق ام-سبورت لجهود السيارة الثانية الخاصة بإيزابيكا لابي بسبب فقدانه لكلّ الماء من محرّكه.

ومن ثمّ عانى سونينن من مشكلة في الترس التفاضلي المركزي ما حرمه من استخدام المكابح اليدويّة في الكثير من المنعطفات الحادة. وهو ما سرّع من تراجعه في الترتيب.

في الأثناء فاز سوردو بالمرحلة الثانية من اليوم، بينما فاز أوجييه بالثالثة، لكنّ تييري نوفيل اقترب من أوجييه عبر فوزه في المرحلتين الرابعة والخامسة مع انتهاء الفترة الصباحيّة.

وانطلقت فترة ما بعد الظهر، حيث فاز أوجييه بالمرحلتين ودفع نفسه إلى المركز الثاني في الترتيب العام للرالي أمام نوفيل.

وبالرغم من اقتراب أوجييه، فإنّ سوردو لا يزال يتمتّع بأفضليّة 27 ثانية بالتوجّه إلى اليوم الختاميّ.

الترتيب العام:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 6 Spain داني سوردو
Spain كارلوس ديل باريو 		هيونداي آي20 آر.سي1 2:14:35.5   2:14:35.500    
2 17 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		تويوتا ياريس آر.سي1 2:15:02.9   2:15:02.900 27.400 27.400
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium نيكولاس جيلسول 		هيونداي آي20 آر.سي1 2:15:04.4   2:15:04.400 28.900 1.500
4 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس آر.سي1 2:15:33.9   2:15:33.900 58.400 29.500
5 3 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		فورد فييستا آر.سي1 2:15:42.4   2:15:42.400 1:06.900 8.500
6 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 آر.سي1 2:17:00.8   2:17:00.800 2:25.300 1:18.400
7 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		هيونداي آي20 آر.سي1 2:18:12.5   2:18:12.500 3:37.000 1:11.700
8 30 Finland ياري هوتونن
ميكو لوكا 		هيونداي آي20 آر5 آر.سي2 2:21:34.2   2:21:34.200 6:58.700 3:21.700
9 31 Poland كاجيتان كاجيتانوكيز
Poland ماسييك سزبانياك 		سكودا فابيا آر.سي2 2:21:44.7   2:21:44.700 7:09.200 10.500
10 23 Sweden بونتوس تايديماند
باتريك بارث 		سكودا فابيا آر.سي2 2:22:23.6   2:22:23.600 7:48.100 38.900
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السلاسل دبليو آر سي
الحدث رالي إيطاليا
الكاتب مروان الوافي

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