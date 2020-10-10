رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني
حافظ داني سوردو على صدارته لترتيب رالي إيطاليا ساردينيا على إثر اليوم الثاني الدرامي من الجولة السادسة من بطولة العالم للراليات.
بعد أن أُجبرا على افتتاح المسار في مجريات الجمعة، حصل متصدّرا الترتيب العام سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز على متنفّسٍ اليوم السبت ونجحا بالفعل في الحلول في المركزين الأوّل والثاني خلال المرحلة الافتتاحيّة من اليوم.
وبدأ أوجييه الثالث مع بداية اليوم بالاقتراب من تيمو سونينن صاحب المركز الثاني. وأتى ذلك في ظلّ خسارة فريق ام-سبورت لجهود السيارة الثانية الخاصة بإيزابيكا لابي بسبب فقدانه لكلّ الماء من محرّكه.
ومن ثمّ عانى سونينن من مشكلة في الترس التفاضلي المركزي ما حرمه من استخدام المكابح اليدويّة في الكثير من المنعطفات الحادة. وهو ما سرّع من تراجعه في الترتيب.
في الأثناء فاز سوردو بالمرحلة الثانية من اليوم، بينما فاز أوجييه بالثالثة، لكنّ تييري نوفيل اقترب من أوجييه عبر فوزه في المرحلتين الرابعة والخامسة مع انتهاء الفترة الصباحيّة.
وانطلقت فترة ما بعد الظهر، حيث فاز أوجييه بالمرحلتين ودفع نفسه إلى المركز الثاني في الترتيب العام للرالي أمام نوفيل.
وبالرغم من اقتراب أوجييه، فإنّ سوردو لا يزال يتمتّع بأفضليّة 27 ثانية بالتوجّه إلى اليوم الختاميّ.
الترتيب العام:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|6
| داني سوردو
كارلوس ديل باريو
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|2:14:35.5
|2:14:35.500
|2
|17
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|2:15:02.9
|2:15:02.900
|27.400
|27.400
|3
|11
| تييري نوفيل
نيكولاس جيلسول
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|2:15:04.4
|2:15:04.400
|28.900
|1.500
|4
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|2:15:33.9
|2:15:33.900
|58.400
|29.500
|5
|3
| تيمو سونينن
يارمو يتينن
|فورد فييستا
|آر.سي1
|2:15:42.4
|2:15:42.400
|1:06.900
|8.500
|6
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|2:17:00.8
|2:17:00.800
|2:25.300
|1:18.400
|7
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|2:18:12.5
|2:18:12.500
|3:37.000
|1:11.700
|8
|30
| ياري هوتونن
ميكو لوكا
|هيونداي آي20 آر5
|آر.سي2
|2:21:34.2
|2:21:34.200
|6:58.700
|3:21.700
|9
|31
| كاجيتان كاجيتانوكيز
ماسييك سزبانياك
|سكودا فابيا
|آر.سي2
|2:21:44.7
|2:21:44.700
|7:09.200
|10.500
|10
|23
| بونتوس تايديماند
باتريك بارث
|سكودا فابيا
|آر.سي2
|2:22:23.6
|2:22:23.600
|7:48.100
|38.900
حول هذه المقالة
|السلاسل
|دبليو آر سي
|الحدث
|رالي إيطاليا
|الكاتب
|مروان الوافي