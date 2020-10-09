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دبليو آر سي / رالي إيطاليا / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو في الصدارة أمام سونينن ونوفيل

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رالي إيطاليا: سوردو في الصدارة أمام سونينن ونوفيل

يتمتّع داني سوردو سائق هيونداي بالصدارة مع نهاية مجريات الجمعة من رالي إيطاليا ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

اختار الكثير من سائقي الصدارة اتّباع مقاربة حذرة في المرحلة الأولى من اليوم، وهو ما سمح لنجم تيمو سونين بالبزوغ ليتمتّع بفارق 12.4 ثانية في المرحلة الأولى.

لكنّ سوردو عاد في المرحلة الثانية وفاز بها على متن سيارة هيونداي الثالثة، في الوقت الذي عانى فيه إلفين إيفانز سائق تويوتا ومتصدّر الترتيب العام مع تقدّم اليوم.

ومع بلوغ نهاية العبور الأوّل نهاية الفترة الصباحيّة، كان سوردو متمتّعًا بأفضليّة 7.5 ثانية أمام سونينن.

في الأثناء عانى أوت تاناك من الكثير من الضرر على سيارته "آي20" ما تطلّب من الفريق إعادة بنائها.

وباستئناف المنافسات فقد فاز سوردو بآخر مرحلتين ليُعزّز صدارته أكثر، بينما أكمل سونينن اليوم في المركز الثاني بفارق 17.4 ثانية عنه.

وحلّ تييري نوفيل ثالثًا على متن سيارة هيونداي، لكنّه كان متأخّرًا بأكثر من 35 ثانية عن الصدارة.

أمّا سيباستيان أوجييه فقد كان أفضل سائقي تويوتا في المركز الرابع، في الوقت الذي اقتصر فيه إيفانز على المركز الخامس.

الترتيب:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 6 Spain داني سوردو
Spain كارلوس ديل باريو 		هيونداي آي20 آر.سي1 1:12:40.9   1:12:40.900    
2 3 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		فورد فييستا آر.سي1 1:12:58.3   1:12:58.300 17.400 17.400
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium نيكولاس جيلسول 		هيونداي آي20 آر.سي1 1:13:16.1   1:13:16.100 35.200 17.800
4 17 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		تويوتا ياريس آر.سي1 1:13:16.9   1:13:16.900 36.000 0.800
5 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس آر.سي1 1:13:32.8   1:13:32.800 51.900 15.900
6 44 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom إلوت إدموندسون 		فورد فييستا آر.سي1 1:13:48.0   1:13:48.000 1:07.100 15.200
7 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		هيونداي آي20 آر.سي1 1:14:14.4   1:14:14.400 1:33.500 26.400
8 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 آر.سي1 1:14:34.6   1:14:34.600 1:53.700 20.200
9 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس آر.سي1 1:15:13.2   1:15:13.200 2:32.300 38.600
10 32 Norway أوليفيه سولبيرغ
آرون جونستون		 سكودا فابيا آر.سي2 1:15:42.1   1:15:42.100 3:01.200 28.900
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