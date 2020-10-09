رالي إيطاليا: سوردو في الصدارة أمام سونينن ونوفيل
يتمتّع داني سوردو سائق هيونداي بالصدارة مع نهاية مجريات الجمعة من رالي إيطاليا ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
اختار الكثير من سائقي الصدارة اتّباع مقاربة حذرة في المرحلة الأولى من اليوم، وهو ما سمح لنجم تيمو سونين بالبزوغ ليتمتّع بفارق 12.4 ثانية في المرحلة الأولى.
لكنّ سوردو عاد في المرحلة الثانية وفاز بها على متن سيارة هيونداي الثالثة، في الوقت الذي عانى فيه إلفين إيفانز سائق تويوتا ومتصدّر الترتيب العام مع تقدّم اليوم.
ومع بلوغ نهاية العبور الأوّل نهاية الفترة الصباحيّة، كان سوردو متمتّعًا بأفضليّة 7.5 ثانية أمام سونينن.
في الأثناء عانى أوت تاناك من الكثير من الضرر على سيارته "آي20" ما تطلّب من الفريق إعادة بنائها.
وباستئناف المنافسات فقد فاز سوردو بآخر مرحلتين ليُعزّز صدارته أكثر، بينما أكمل سونينن اليوم في المركز الثاني بفارق 17.4 ثانية عنه.
وحلّ تييري نوفيل ثالثًا على متن سيارة هيونداي، لكنّه كان متأخّرًا بأكثر من 35 ثانية عن الصدارة.
أمّا سيباستيان أوجييه فقد كان أفضل سائقي تويوتا في المركز الرابع، في الوقت الذي اقتصر فيه إيفانز على المركز الخامس.
الترتيب:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|6
| داني سوردو
كارلوس ديل باريو
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|1:12:40.9
|1:12:40.900
|2
|3
| تيمو سونينن
يارمو يتينن
|فورد فييستا
|آر.سي1
|1:12:58.3
|1:12:58.300
|17.400
|17.400
|3
|11
| تييري نوفيل
نيكولاس جيلسول
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|1:13:16.1
|1:13:16.100
|35.200
|17.800
|4
|17
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|1:13:16.9
|1:13:16.900
|36.000
|0.800
|5
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|1:13:32.8
|1:13:32.800
|51.900
|15.900
|6
|44
| غاس غرينسميث
إلوت إدموندسون
|فورد فييستا
|آر.سي1
|1:13:48.0
|1:13:48.000
|1:07.100
|15.200
|7
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|1:14:14.4
|1:14:14.400
|1:33.500
|26.400
|8
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20
|آر.سي1
|1:14:34.6
|1:14:34.600
|1:53.700
|20.200
|9
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس
|آر.سي1
|1:15:13.2
|1:15:13.200
|2:32.300
|38.600
|10
|32
| أوليفيه سولبيرغ
آرون جونستون
|سكودا فابيا
|آر.سي2
|1:15:42.1
|1:15:42.100
|3:01.200
|28.900
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