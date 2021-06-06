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دبليو آر سي / رالي إيطاليا أخبار

رالي إيطاليا: أدامو مدير هيونداي يرفض جعل سوردو "كبش فداء"

أكد أندريا أدامو مدير فريق "هيونداي" أنه سيكون من "الغباء" جعل السائق الاسباني داني سوردو كبش فداء حيث تبددت آمال الفريق في الفوز في يوم (أمس) قاسٍ في رالي سردينيا.

رالي إيطاليا: أدامو مدير هيونداي يرفض جعل سوردو "كبش فداء"

كان بطل النسختين الأخيرتين من رالي إيطاليا يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، قبل أن يتعرض لحادث على متن سيارته "هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي" أدى إلى الحاق أضرار بالإطار الخلفي الأيمن واستدارتها حول نفسها.  

حصل الحادث بعد ساعات فقط من انسحاب زميله في الفريق الإستوني أوت أوتاناك المتصدر بفارق مريح بلغ 40.5 ثانية عندما اصطدم بطل العالم 2019 بصخرة في المرحلة 12 وتعرض فوراً لمشكلة ميكانيكية.

وللرالي الثاني توالياً بعد البرتغال تعود "هيونداي" خالية الوفاض بعد بداية قوية، بعد أن هيمن الصانع الكوري الجنوبي على مراحل يوم الجمعة حيث تصدر تاناك أمام سوردو بعدما تقاسما أسرع الأقات في المراحل الثماني الأولى.

ومع انسحاب تاناك وسوردو تقدم الفرنسي سيباستيان أوجييه سائق تويوتا إلى الصدارة بفارق 38.9 ثانية عن زميله في الفريق إلفين إيفانز، مع بقاء هيونداي في المركز الثالث مع الأمل الوحيد البلجيكي تييري نوفيل.

وقع خبر انسحاب تاناك وثم سوردو كالصاعقة على رأس مدير الفريق الإيطالي أندريا أدامو الذي رفض جعل الفائز مرتين في سردينيا سوردو كبش فداء للضربة القاضية الأخيرة لآمال فريقه بالفوز على المسارات الإيطالية.

وقال: "نحن هنا للفوز كفريق ونخسر كفريق".

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وأجاب عندما سُئل عما إذا كان هناك أي عزاء في انسحاب سوردو لكونه خطأ سائق وليس مشكلة ميكانيكية: "كيف يمكنني الحصول على عزاء بالقول إنه خطأ السائق"، مضيفاً: "أنا لست هنا ألقي باللوم على السائقين أو الفريق ... على هذا أو ذاك".

وأردف: "أسوأ (شيء) يمكنك القيام به الآن هو مطاردة من ارتكب خطأ. من الغباء فعل ذلك. أعتقد أن التوتر في أعلى مستوياته في هذه اللحظة. عندما يكون لديك هذا النوع من اللحظات، فإن أسوأ ما يمكنك فعله هو محاولة الحصول على كبش فداء".

وأضاف: "عندما يكون لديك كبش فداء، على ماذا ستحصل؟"، و"هل نحتاج حقًا الآن أن نلوم داني (سوردو) على الخطأ؟ أنا متأكد من أنني سأكون أكثر غباء مما أنا عليه الآن".

وأكد أدامو أنه يتوجب على الفريق حالياً معرفة النقاط الّتي يتوجب عليه تطويرها "ومن الواضح، أننا نعرف أين، إنه ليس شيئًا يصعب فهمه وعلينا أن نحافظ على هدوئنا لأطول فترة ممكنة".

فقال: "ولكن أقل ما يمكننا القيام به هو أن أشير أو أي شخص آخر بأصابع الاتهام إلى شخص ما".

وأقرّ مدير هيونداي أن التركيز ينصب على محاولة إصلاح سيارتي تاناك وسوردو بدلاً من تحفيز طاقمه ليوم (الأحد) ، على أمل  حصد بعض النقاط في مرحلة "باور ستايج".

وأضاف: "الحافز كلمة يتم استخدامها وإساءة استخدامها في رأيي. في هذه اللحظة ، أقل ما يحتاجه الفريق، كونه حزينًا مثلي، هو المزاح وأشياء من هذا القبيل".

وتابع: "نحن نركز على القيام بعملنا، هناك لحظة للعمل وأخرى للعناق ولحظة للبقاء مركزين على ما نفعله لأنه يتعين علينا الآن القيام بعملنا وإعداد السيارة ليوم (الأحد) ودعونا نرى (ماذا سيحصل)".

واختتم: "بالتأكيد، هذا محبط ولكن لن تكون النهاية حتى الختام، والفائز هو الشخص الذي لا يزال يدفع حتى اللحظة الأخيرة وأعتقد أن السائق الذي يتصدر الآن (أوجييه) هو أفضل مثال".

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