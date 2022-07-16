رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية
وسّع كالي روفانبيرا سائق تويوتا صدارته لرالي إستونيا أمام زميله إلفين إيفانز رغم الأجواء الزلقة التي تسببت بها أمطار متقطعة خلال مراحل السبت الصباحية.
واجه متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" روفانبيرا ضغطًا مبكرًا من إيفانز، لكنه ردّ على ذلك بثلاثة انتصارات بالمراحل ليتقدم إلى صدارة مريحة بأفضلية تبلغ 19.1 ثانية بالتوجه إلى المراحل الخمس التي تشكل الفترة المسائية لليوم.
في المقابل، لم يتمكن أوت تاناك سائق هيونداي من الاقتراب للمنافسة مع ثنائي تويوتا، ليُكمل الفترة الصباحية في المركز الثالث بفارق 57.6 ثانية في الخلف.
فيما تقدم تييري نوفيل زميل تاناك إلى المركز الرابع مستفيدًا من الانثقاب الذي تعرض له إسابيكا لابي سائق تويوتا، والذي تراجع إلى المركز السابع.
بينما تقدم تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا على أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" ليحتل المركز الخامس، بينما تناوب ثنائي "ام-سبورت" غوس غرينسميث وبيير-لويز لوبيه على المركزين الثامن والتاسع.
وبالعودة لمجريات الفترة الصباحية لليوم، فقد بزغت الشمس مع بداية اليوم لتحل مكان الأمطار الغزيرة التي تسببت بفوضى كبيرة يوم أمس الجمعة وساهمت في تقدم روفانبيرا على إيفانز إلى الصدارة.
وتقلصت صدارة روفانبيرا بعض الشيء في المرحلة الأولى لليوم، حيث سجل إيفانز فوزه السادس بالمراحل في إستونيا، ليتقدم على روفانبيرا بـ 0.6 ثانية.
وكانت المنافسة قريبة في تلك المرحلة حيث تواجد تاناك في المركز الثالث على بعد 1.4 ثانية فقط متقدمًا على نوفيل.
ومع الدخول إلى المرحلة الـ 11، بدأت زخات المطر بالهطول، حيث باتت المنافسة أصعب بعدما أصبحت الأجواء زلقة، بيد أن ذلك لم يوقف المعركة المحتدمة بين روفانبيرا وإيفانز.
حيث حقق روفانبيرا الفوز هذه المرة بفارق 0.4 ثانية، بينما حل تاناك ثالثًا بفارق 1.6 ثانية إضافية.
فيما شهدت المرحلة ما قبل الأخيرة في الفترة الصباحية بزوغ نجم روفانبيرا أكثر مع تحقيقه فوزًا آخر أمام إيفانز بفارق 4.2 ثانية ليوسع صدارته إلى 15.7 ثانية.
وأتت المرحلة الأخيرة في الفترة الصباحية لتشهد أمطارًا غزيرة، لكن الطريق كان قد بدأ في الجفاف عندما دخل روفانبيرا، ما ساعده على تحقيق فوزه الثالث لليوم وبفارق 3.4 ثانية أمام إيفانز، بينما كان المركز الثالث من نصيب كريغ برين سائق "ام-سبورت".
رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
رالي إستونيا: روفانبيرا يفرض هيمنته ويقترب من فوزه الخامس مع نهاية مراحل السبت
أحدث الأخبار
رالي إستونيا: روفانبيرا يفرض هيمنته ويقترب من فوزه الخامس مع نهاية مراحل السبت
قدّم كالي روفانبيرا تأدية شبه مثالية ليوسع الفارق أمام زميله في تويوتا إلفين إيفانز في رالي إستونيا ويقترب أكثر من تحقيق فوزه الخامس في "دبليو آر سي" هذا الموسم.
رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية
وسّع كالي روفانبيرا سائق تويوتا صدارته لرالي إستونيا أمام زميله إلفين إيفانز رغم الأجواء الزلقة التي تسببت بها أمطار متقطعة خلال مراحل السبت الصباحية.
رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
تقدّم كالي روفانبيرا سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة مفاجئة في الكثير من الفوضى في المرحلة الأخيرة من بعد ظهر الجمعة.
رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة
تقدم إلفين إيفانز سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بعد الفوز في كامل مراحل اليوم الجمعة الصباحية، بينما انسحب كريغ برين الذي كان متصدراً مساء أمس، من الرالي.