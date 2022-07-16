رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية

واجه متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" روفانبيرا ضغطًا مبكرًا من إيفانز، لكنه ردّ على ذلك بثلاثة انتصارات بالمراحل ليتقدم إلى صدارة مريحة بأفضلية تبلغ 19.1 ثانية بالتوجه إلى المراحل الخمس التي تشكل الفترة المسائية لليوم.

في المقابل، لم يتمكن أوت تاناك سائق هيونداي من الاقتراب للمنافسة مع ثنائي تويوتا، ليُكمل الفترة الصباحية في المركز الثالث بفارق 57.6 ثانية في الخلف.

فيما تقدم تييري نوفيل زميل تاناك إلى المركز الرابع مستفيدًا من الانثقاب الذي تعرض له إسابيكا لابي سائق تويوتا، والذي تراجع إلى المركز السابع.

بينما تقدم تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا على أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" ليحتل المركز الخامس، بينما تناوب ثنائي "ام-سبورت" غوس غرينسميث وبيير-لويز لوبيه على المركزين الثامن والتاسع.

وبالعودة لمجريات الفترة الصباحية لليوم، فقد بزغت الشمس مع بداية اليوم لتحل مكان الأمطار الغزيرة التي تسببت بفوضى كبيرة يوم أمس الجمعة وساهمت في تقدم روفانبيرا على إيفانز إلى الصدارة.

وتقلصت صدارة روفانبيرا بعض الشيء في المرحلة الأولى لليوم، حيث سجل إيفانز فوزه السادس بالمراحل في إستونيا، ليتقدم على روفانبيرا بـ 0.6 ثانية.

وكانت المنافسة قريبة في تلك المرحلة حيث تواجد تاناك في المركز الثالث على بعد 1.4 ثانية فقط متقدمًا على نوفيل.

ومع الدخول إلى المرحلة الـ 11، بدأت زخات المطر بالهطول، حيث باتت المنافسة أصعب بعدما أصبحت الأجواء زلقة، بيد أن ذلك لم يوقف المعركة المحتدمة بين روفانبيرا وإيفانز.

حيث حقق روفانبيرا الفوز هذه المرة بفارق 0.4 ثانية، بينما حل تاناك ثالثًا بفارق 1.6 ثانية إضافية.

فيما شهدت المرحلة ما قبل الأخيرة في الفترة الصباحية بزوغ نجم روفانبيرا أكثر مع تحقيقه فوزًا آخر أمام إيفانز بفارق 4.2 ثانية ليوسع صدارته إلى 15.7 ثانية.

وأتت المرحلة الأخيرة في الفترة الصباحية لتشهد أمطارًا غزيرة، لكن الطريق كان قد بدأ في الجفاف عندما دخل روفانبيرا، ما ساعده على تحقيق فوزه الثالث لليوم وبفارق 3.4 ثانية أمام إيفانز، بينما كان المركز الثالث من نصيب كريغ برين سائق "ام-سبورت".