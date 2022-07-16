رالي إستونيا: روفانبيرا يفرض هيمنته ويقترب من فوزه الخامس مع نهاية مراحل السبت
قدّم كالي روفانبيرا تأدية شبه مثالية ليوسع الفارق أمام زميله في تويوتا إلفين إيفانز في رالي إستونيا ويقترب أكثر من تحقيق فوزه الخامس في "دبليو آر سي" هذا الموسم.
فاز سائق تويوتا بسبع من المراحل التسع التي تألفت منها فترتا اليوم السبت والتي شهدت هطول الأمطار بشكل متقطع.
وبعد فوز إيفانز بالمرحلة الافتتاحية لليوم، انطلق روفانبيرا ليفوز بسبع مراحل متتالية ليوسع الفارق إلى 29.1 ثانية أمام الويلزي بالتوجه إلى المراحل الست الأخيرة ليوم غد الأحد.
فيما لم يتمكن أوت تاناك سائق هيونداي من الاقتراب من ثنائي تويوتا، ليتواجد الفائز أربع مرات برالي إستونيا في المركز الثالث بفارق دقيقة و11.5 ثانية.
في المركز الرابع تواجد زميله تييري نوفيل بعد قيادة هادئة لفترة ما بعد الظهر مستفيدًا من انثقاب تعرض له إسابيكا لابي سائق تويوتا خلال الفترة الصباحية.
وتواجد نوفيل على بعد دقيقتين و20.3 ثانية في الخلف، لكنه كان متقدمًا بأكثر من دقيقة عن صاحب المركز الخامس تاكاموتو كاتسوتا.
هذا وأكمل أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" اليوم بفارق 10.9 ثانية خلف السائق الياباني في المركز السادس، مع تواجد لابي سابعًا.
ثنائي "ام-سبورت" بيير-لويز لوبيه وغوس غرينسميث أكملا اليوم في المركزين الثامن والتاسع تواليًا.
رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية
رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدم ثنائية تويوتا عبر قيادة رفيعة المستوى نحو الفوز
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رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدم ثنائية تويوتا عبر قيادة رفيعة المستوى نحو الفوز
اقتنص كالي روفانبيرا فوزه الخامس في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" من بوابة رالي إستونيا بعد أداء رفيع المستوى تفوّق به على زميله في تويوتا إلفين إيفانز.
رالي إستونيا: روفانبيرا يفرض هيمنته ويقترب من فوزه الخامس مع نهاية مراحل السبت
قدّم كالي روفانبيرا تأدية شبه مثالية ليوسع الفارق أمام زميله في تويوتا إلفين إيفانز في رالي إستونيا ويقترب أكثر من تحقيق فوزه الخامس في "دبليو آر سي" هذا الموسم.
رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية
وسّع كالي روفانبيرا سائق تويوتا صدارته لرالي إستونيا أمام زميله إلفين إيفانز رغم الأجواء الزلقة التي تسببت بها أمطار متقطعة خلال مراحل السبت الصباحية.
رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
تقدّم كالي روفانبيرا سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة مفاجئة في الكثير من الفوضى في المرحلة الأخيرة من بعد ظهر الجمعة.