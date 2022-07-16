رالي إستونيا: روفانبيرا يفرض هيمنته ويقترب من فوزه الخامس مع نهاية مراحل السبت

فاز سائق تويوتا بسبع من المراحل التسع التي تألفت منها فترتا اليوم السبت والتي شهدت هطول الأمطار بشكل متقطع.

وبعد فوز إيفانز بالمرحلة الافتتاحية لليوم، انطلق روفانبيرا ليفوز بسبع مراحل متتالية ليوسع الفارق إلى 29.1 ثانية أمام الويلزي بالتوجه إلى المراحل الست الأخيرة ليوم غد الأحد.

فيما لم يتمكن أوت تاناك سائق هيونداي من الاقتراب من ثنائي تويوتا، ليتواجد الفائز أربع مرات برالي إستونيا في المركز الثالث بفارق دقيقة و11.5 ثانية.

في المركز الرابع تواجد زميله تييري نوفيل بعد قيادة هادئة لفترة ما بعد الظهر مستفيدًا من انثقاب تعرض له إسابيكا لابي سائق تويوتا خلال الفترة الصباحية.

وتواجد نوفيل على بعد دقيقتين و20.3 ثانية في الخلف، لكنه كان متقدمًا بأكثر من دقيقة عن صاحب المركز الخامس تاكاموتو كاتسوتا.

هذا وأكمل أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" اليوم بفارق 10.9 ثانية خلف السائق الياباني في المركز السادس، مع تواجد لابي سابعًا.

ثنائي "ام-سبورت" بيير-لويز لوبيه وغوس غرينسميث أكملا اليوم في المركزين الثامن والتاسع تواليًا.