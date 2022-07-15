رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى

دخل روفانبيرا متصدّر ترتيب البطولة المرحلة الأخيرة من اليوم متأخّرًا بفارقٍ 10.9 ثانية عن إلفين إيفانز متصدّر الرالي، لكنّه سيدخل مجريات السبت متقدّمًا عليه بـ 11.7 ثانية.

وكان إيفانز مسيطرًا على مجريات اليوم بعد فوزه بخمسة مراحل متتالية، قبل أن يبدأ روفانبيرا بالاقتراب منه عبر فوزه بمرحتلين عندما بدأت الأمطار بالتهاطل بشكلٍ متقطّعٍ في فترة ما بعد الظهر.

وكان روفانبيرا محظوظًا بتفادي الأمطار الأكثر غزارة في المرحلة الأخيرة التي عانى نتيجتها أغلب المنافسين من ضعف التماسك، وهو ما تسبّب في حالة فوضى وتغيّرٍ متأخّرٍ في الترتيب.

وتمكّن أوت تاناك من الإفلات من تلك المرحلة العصيبة ليُنهي اليوم ثالثًا لكن على بُعد 44.3 ثانية عن الفنلندي المتصدّر، بينما كان إيزابيكا لابي سائق تويوتا الآخر في المركز الرابع بفارق أكثر من دقيقة.

وبالرغم من معاناته للتمتّع بالثقة داخل سيارته هيونداي، أكمل تييري نوفيل عبور فترة ما بعد الظهر خامسًا أمام أدريان فورمو الذي دافع وحيدًا عن ألوان "ام-سبورت" بعد انسحاب زميله كريغ برين في العبور الصباحي.

الترتيب: