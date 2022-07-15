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دبليو آر سي / رالي إستونيا تقرير المرحلة

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى

تقدّم كالي روفانبيرا سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة مفاجئة في الكثير من الفوضى في المرحلة الأخيرة من بعد ظهر الجمعة.

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى

دخل روفانبيرا متصدّر ترتيب البطولة المرحلة الأخيرة من اليوم متأخّرًا بفارقٍ 10.9 ثانية عن إلفين إيفانز متصدّر الرالي، لكنّه سيدخل مجريات السبت متقدّمًا عليه بـ 11.7 ثانية.

وكان إيفانز مسيطرًا على مجريات اليوم بعد فوزه بخمسة مراحل متتالية، قبل أن يبدأ روفانبيرا بالاقتراب منه عبر فوزه بمرحتلين عندما بدأت الأمطار بالتهاطل بشكلٍ متقطّعٍ في فترة ما بعد الظهر.

وكان روفانبيرا محظوظًا بتفادي الأمطار الأكثر غزارة في المرحلة الأخيرة التي عانى نتيجتها أغلب المنافسين من ضعف التماسك، وهو ما تسبّب في حالة فوضى وتغيّرٍ متأخّرٍ في الترتيب.

وتمكّن أوت تاناك من الإفلات من تلك المرحلة العصيبة ليُنهي اليوم ثالثًا لكن على بُعد 44.3 ثانية عن الفنلندي المتصدّر، بينما كان إيزابيكا لابي سائق تويوتا الآخر في المركز الرابع بفارق أكثر من دقيقة.

وبالرغم من معاناته للتمتّع بالثقة داخل سيارته هيونداي، أكمل تييري نوفيل عبور فترة ما بعد الظهر خامسًا أمام أدريان فورمو الذي دافع وحيدًا عن ألوان "ام-سبورت" بعد انسحاب زميله كريغ برين في العبور الصباحي.

الترتيب:

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة التوقيت الكامل الفارق الفاصل
1 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:16:19.700    
2 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:16:31.400 11.700 11.700
3 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		هيونداي آي20 ان رالي 1 آر سي1 1:16:54.000 34.300 22.600
4 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:17:25.600 1:05.900 31.600
5 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		هيونداي آي20 ان رالي 1 آر سي1 1:17:32.600 1:12.900 7.000
6 16 France أدريان فورماو
أليكسندر كوريا		 فورد بوما رالي1 آر سي1 1:18:27.800 2:08.100 55.200
7 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونسوتو		 تويوتا ياريس رالي1 آر سي1 1:18:30.600 2:10.900 2.800
8 44 United Kingdom غاس غرينسميث
Sweden جوناس أندرسون 		فورد بوما رالي1 آر سي1 1:18:49.100 2:29.400 18.500
9 7 France بيير لويس لوبيت
France فانسون لوندي 		فورد بوما رالي1 آر سي1 1:20:18.700 3:59.000 1:29.600
10 21 Norway أندرياس ميكيلسن
Norway تورستين إريكسن 		سكودا فابيا رالي 2 إيفو آر سي2 1:21:17.100 4:57.400 58.400
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رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة
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رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة
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رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية

رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية

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رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية
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رالي إستونيا: روفانبيرا يواصل التقدم بأفضلية مريحة أمام إيفانز مع نهاية مراحل السبت الصباحية

وسّع كالي روفانبيرا سائق تويوتا صدارته لرالي إستونيا أمام زميله إلفين إيفانز رغم الأجواء الزلقة التي تسببت بها أمطار متقطعة خلال مراحل السبت الصباحية.

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى

تقدّم كالي روفانبيرا سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة مفاجئة في الكثير من الفوضى في المرحلة الأخيرة من بعد ظهر الجمعة.

رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة
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رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

تقدم إلفين إيفانز سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بعد الفوز في كامل مراحل اليوم الجمعة الصباحية، بينما انسحب كريغ برين الذي كان متصدراً مساء أمس، من الرالي.

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