رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدّم على إيفانز بعد تسبّب الأمطار الغزيرة في الفوضى
تقدّم كالي روفانبيرا سائق تويوتا إلى صدارة رالي إستونيا بعد أن تسبّبت أمطار غزيرة مفاجئة في الكثير من الفوضى في المرحلة الأخيرة من بعد ظهر الجمعة.
دخل روفانبيرا متصدّر ترتيب البطولة المرحلة الأخيرة من اليوم متأخّرًا بفارقٍ 10.9 ثانية عن إلفين إيفانز متصدّر الرالي، لكنّه سيدخل مجريات السبت متقدّمًا عليه بـ 11.7 ثانية.
وكان إيفانز مسيطرًا على مجريات اليوم بعد فوزه بخمسة مراحل متتالية، قبل أن يبدأ روفانبيرا بالاقتراب منه عبر فوزه بمرحتلين عندما بدأت الأمطار بالتهاطل بشكلٍ متقطّعٍ في فترة ما بعد الظهر.
وكان روفانبيرا محظوظًا بتفادي الأمطار الأكثر غزارة في المرحلة الأخيرة التي عانى نتيجتها أغلب المنافسين من ضعف التماسك، وهو ما تسبّب في حالة فوضى وتغيّرٍ متأخّرٍ في الترتيب.
وتمكّن أوت تاناك من الإفلات من تلك المرحلة العصيبة ليُنهي اليوم ثالثًا لكن على بُعد 44.3 ثانية عن الفنلندي المتصدّر، بينما كان إيزابيكا لابي سائق تويوتا الآخر في المركز الرابع بفارق أكثر من دقيقة.
وبالرغم من معاناته للتمتّع بالثقة داخل سيارته هيونداي، أكمل تييري نوفيل عبور فترة ما بعد الظهر خامسًا أمام أدريان فورمو الذي دافع وحيدًا عن ألوان "ام-سبورت" بعد انسحاب زميله كريغ برين في العبور الصباحي.
الترتيب:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|السيارة
|الفئة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|الفاصل
|1
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:16:19.700
|2
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:16:31.400
|11.700
|11.700
|3
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|هيونداي آي20 ان رالي 1
|آر سي1
|1:16:54.000
|34.300
|22.600
|4
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:17:25.600
|1:05.900
|31.600
|5
|11
| تييري نوفيل
مارتن ويداغ
|هيونداي آي20 ان رالي 1
|آر سي1
|1:17:32.600
|1:12.900
|7.000
|6
|16
| أدريان فورماو
أليكسندر كوريا
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|1:18:27.800
|2:08.100
|55.200
|7
|18
| تاكاموتو كاتسوتا
آرون جونسوتو
|تويوتا ياريس رالي1
|آر سي1
|1:18:30.600
|2:10.900
|2.800
|8
|44
| غاس غرينسميث
جوناس أندرسون
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|1:18:49.100
|2:29.400
|18.500
|9
|7
| بيير لويس لوبيت
فانسون لوندي
|فورد بوما رالي1
|آر سي1
|1:20:18.700
|3:59.000
|1:29.600
|10
|21
| أندرياس ميكيلسن
تورستين إريكسن
|سكودا فابيا رالي 2 إيفو
|آر سي2
|1:21:17.100
|4:57.400
|58.400
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