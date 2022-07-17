رالي إستونيا: روفانبيرا يتقدم ثنائية تويوتا عبر قيادة رفيعة المستوى نحو الفوز
اقتنص كالي روفانبيرا فوزه الخامس في هذا الموسم من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" من بوابة رالي إستونيا بعد أداء رفيع المستوى تفوّق به على زميله في تويوتا إلفين إيفانز.
قدّم متصدر ترتيب "دبليو آر سي" تأدية مذهلة أخرى بالرُغم من افتتاحه المسار ضمن طقس متقلّب، ليتقدم أمام إيفانز ويحقق الفوز بفارق دقيقة و00.9 ثانية ضمن رالي إستونيا الحصوي السريع.
وبينما هيمن إيفانز على معظم مراحل يوم الجمعة عبر الفوز بخمس من أصل ثمانٍ ليتقدم بأفضلية 19.9 ثانية، إلّا أن روفانبيرا بدأ بالزحف مع هطول الأمطار بشكل متقطع وازدياد صعوبة المنافسة.
حيث شق روفانبيرا طريقه نحو الصدارة في المرحلة الأخيرة ليوم الجمعة، إذ ساعده في ذلك معاناة إيفانز مع الأمطار الغزيرة.
مع ذلك،آثر الفنلندي الضغط على المسار الحصوي الزلق ليتقدم بفارق 22.6 ثانية في صدارة الرالي.
وحاول إيفانز العودة والضغط على روفانبيرا خلال مراحل السبت، قبل أن يبسط الأخير سيطرته على مجريات الحدث مسجلًا سبعة انتصارات متتالية بالمراحل ليتقدم بأفضلية مريحة.
قبل أن يأتي اليوم ويحسم الفوز لصالحه بأداء رفيع المستوى عبر التقدم على إيفانز بـ 22.5 ثانية في مرحلة الباورستيج التي كانت ضمن أجواء مبللة.
وبهذا الفوز يتقدم صاحب الـ 21 عامًا بفارق 83 نقطة في صدارة ترتيب البطولة أمام أقرب منافسيه تييري نوفيل.
فيما ساهم مركز الوصافة في إستونيا في تقدّم إيفانز إلى المركز الثالث في الترتيب العام، وذلك بعد حلوله ثانيًا كذلك خلف روفانبيرا في البرتغال وكينيا.
آخر مراكز منصة التتويج في إستونيا كان من نصيب أوت تاناك سائق هيونداي أمام نوفيل وتاكموتو كاتسوتا.
إسابيكا لابي حل سادسًا أمام أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" الوحيد ضمن مراكز النقاط وأندرياس ميكيلسن الذي أحرز الفوز بفئة "دبليو آر سي2" أمام تيمو سونينن.
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