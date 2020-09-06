رالي إستونيا: تاناك يُحيي آماله بالمنافسة على اللقب بفوزٍ بسباق موطنه
المشاركات
التعليقات
سجّل أوت تاناك سائق هيونداي الفوز برالي موطنه في إستونيا ضمن منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، ليُحيي آماله بالمنافسة على لقب 2020 قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.
أكمل حامل اللقب تاناك رالي إستونيا بفارق 22.2 ثانية عن زميله كريغ برين ليقتنص أوّل فوز له مع الصانع الكوري الجنوبي، في الوقت الذي تأخّر فيه متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه بـ 4.7 ثانية إضافية في المركز الثالث لصالح تويوتا.
مستعينًا بثلاث نقاط إضافية إثر تسجيله ثالث أسرع توقيت في "الباور ستيج"، بات تاناك الآن على بُعد 13 نقطة من أوجييه مع بقاء ثلاث جولات في تركيا، إيطاليا وبلجيكا.
في المقابل، يتمتع أوجييه بصدارة تبلغ تسع نقاط أمام زميله ضمن صفوف تويوتا إلفين إيفانز الذي كان ثانيًا في مرحلة "الباور ستيج" ورابعًا في الترتيب الإجمالي.
بينما أكمل الفائز بمرحلة "الباور ستيج" كالي روفانبيرا ترتيب الخمسة الأوائل.
نتيجة الرالي:
|المركز
|#
|السائق/المُعاون
|4515
|العقوبة
|التوقيت الكامل
|الفارق
|1
|8
| أوت تاناك
مارتن جارفيوجا
|1:59'53.6
|1:59:53.600
|2
|42
| كريغ برين
بول نايغل
|2:00'15.8
|2:00:15.800
|22.200
|3
|17
| سيباستيان أوجييه
جوليان انغراسيا
|2:00'20.5
|2:00:20.500
|26.900
|4
|33
| إلفين إيفانز
سكوت مارتن
|2:00'35.5
|2:00:35.500
|41.900
|5
|69
| كالي روفانبيرا
جون هالتونين
|2:00'12.3
|1'00
|2:01:12.300
|1:18.700
|6
|3
| تيمو سونينن
يارمو يتينن
|2:02'33.2
|2:02:33.200
|2:39.600
|7
|4
| إسابيكا لابي
يان فيرم
|2:02'45.6
|2:02:45.600
|2:52.000
|8
|44
| غاس غرينسميث
إلوت إدموندسون
|2:04'47.4
|2:04:47.400
|4:53.800
|9
|35
| أوليفيه سولبيرغ
آرون جونستون
|2:07'32.2
|2:07:32.200
|7:38.600
|10
|21
| مادس أوستبرغ
تورستين إريكسن
|2:08'10.9
|2:08:10.900
|8:17.300
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|دبليو آر سي
|الحدث
|رالي إستونيا
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
رالي إستونيا: تاناك يُحيي آماله بالمنافسة على اللقب بفوزٍ بسباق موطنه
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
عرض الشرائح