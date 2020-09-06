رالي إستونيا: تاناك يُحيي آماله بالمنافسة على اللقب بفوزٍ بسباق موطنه

أكمل حامل اللقب تاناك رالي إستونيا بفارق 22.2 ثانية عن زميله كريغ برين ليقتنص أوّل فوز له مع الصانع الكوري الجنوبي، في الوقت الذي تأخّر فيه متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه بـ 4.7 ثانية إضافية في المركز الثالث لصالح تويوتا.

مستعينًا بثلاث نقاط إضافية إثر تسجيله ثالث أسرع توقيت في "الباور ستيج"، بات تاناك الآن على بُعد 13 نقطة من أوجييه مع بقاء ثلاث جولات في تركيا، إيطاليا وبلجيكا.

في المقابل، يتمتع أوجييه بصدارة تبلغ تسع نقاط أمام زميله ضمن صفوف تويوتا إلفين إيفانز الذي كان ثانيًا في مرحلة "الباور ستيج" ورابعًا في الترتيب الإجمالي.

بينما أكمل الفائز بمرحلة "الباور ستيج" كالي روفانبيرا ترتيب الخمسة الأوائل.

نتيجة الرالي: