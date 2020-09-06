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دبليو آر سي / رالي إستونيا / تقرير المرحلة

رالي إستونيا: تاناك يُحيي آماله بالمنافسة على اللقب بفوزٍ بسباق موطنه

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رالي إستونيا: تاناك يُحيي آماله بالمنافسة على اللقب بفوزٍ بسباق موطنه

سجّل أوت تاناك سائق هيونداي الفوز برالي موطنه في إستونيا ضمن منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، ليُحيي آماله بالمنافسة على لقب 2020 قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

أكمل حامل اللقب تاناك رالي إستونيا بفارق 22.2 ثانية عن زميله كريغ برين ليقتنص أوّل فوز له مع الصانع الكوري الجنوبي، في الوقت الذي تأخّر فيه متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه بـ 4.7 ثانية إضافية في المركز الثالث لصالح تويوتا.

مستعينًا بثلاث نقاط إضافية إثر تسجيله ثالث أسرع توقيت في "الباور ستيج"، بات تاناك الآن على بُعد 13 نقطة من أوجييه مع بقاء ثلاث جولات في تركيا، إيطاليا وبلجيكا.

في المقابل، يتمتع أوجييه بصدارة تبلغ تسع نقاط أمام زميله ضمن صفوف تويوتا إلفين إيفانز الذي كان ثانيًا في مرحلة "الباور ستيج" ورابعًا في الترتيب الإجمالي.

بينما أكمل الفائز بمرحلة "الباور ستيج" كالي روفانبيرا ترتيب الخمسة الأوائل.

نتيجة الرالي:

المركز # السائق/المُعاون 4515 العقوبة التوقيت الكامل الفارق
1 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		1:59'53.6   1:59:53.600  
2 42 Ireland كريغ برين
Ireland بول نايغل 		2:00'15.8   2:00:15.800 22.200
3 17 France سيباستيان أوجييه
France جوليان انغراسيا 		2:00'20.5   2:00:20.500 26.900
4 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		2:00'35.5   2:00:35.500 41.900
5 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		2:00'12.3 1'00 2:01:12.300 1:18.700
6 3 Finland تيمو سونينن
Finland يارمو يتينن 		2:02'33.2   2:02:33.200 2:39.600
7 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		2:02'45.6   2:02:45.600 2:52.000
8 44 United Kingdom غاس غرينسميث
United Kingdom إلوت إدموندسون 		2:04'47.4   2:04:47.400 4:53.800
9 35 Norway أوليفيه سولبيرغ
آرون جونستون 		2:07'32.2   2:07:32.200 7:38.600
10 21 Norway مادس أوستبرغ
Norway تورستين إريكسن 		2:08'10.9   2:08:10.900 8:17.300
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