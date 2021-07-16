رالي إستونيا: انسحاب حامل اللقب تاناك باكرًا

بدأ بطل العالم عام 2019 اليوم الجمعة على وقع تسجيله أسرع توقيت في المرحلة الافتتاحية (الثانية في الرالي) ما سمح له بتصدر الترتيب العام المؤقت للسائقين، غير أن القدر أدار ظهره له في المرحلة الثالثة إثر تعرضه لحالة انثقاب في الإطار الأيمن.

وكانت أقيمت المرحلة الأولى الإستعراضية يوم أمس (الخميس) بمسافة 1.64 كلم نجح خلالها سائق تويوتا ياريس كالي روفانبيرا في تسجيل أسرع توقيت.

ورفع تاناك الفائز بالرالي في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع تويوتا عامي 2018 و2019، وثم مع هيونداي العام الماضي، من مستواه مقدمًا أداءً قويًا، عندما بدأ إطاره بالتآكل ليخرج من مكانه خلال المرحلة الثالثة التي بلغت مسافتها 17.05 كلم.

غير أن الإستوني، نجح في الوصول إلى خط النهاية لكنه دفع غاليًا ثمن ما حصل ليخسر صدارته ويتراجع للمركز السابع في الترتيب بعدما خسر أكثر من 20 ثانية مقارنة مع الأسرع سائق تويوتا روفانبيرا.

غير أن مصائب تاناك لم تتوقف عند هذا الحدّ، فبعدما قام بإبدال إطاره المتضرر بآخر، هو الإطار الإحتياطي الوحيد الذي كان في حوزته، بدأ تاناك المرحلة الرابعة في الوقت القانوني المحدد له لكنه قاد بسرعة خلال مقطع على الجهة اليمنى، ما أدى إلى خروج السيارة عن المسار عند نهاية المنعطف بعد 7.3 كيلومترات من نقطة بداية المرحلة.

وقرر تاناك أن يقود عبر حقل بدلاً من محاولة إصلاح الأضرار على متن سيارته، قبل أن يعود إلى المسار في نقطة أخرى.

تابع الإستوني قيادته لمسافة كيلومتر، قبل أن يقرر الإنسحاب من المرحلة ويسلك طريقا مخصصًا للجماهير قبل أن يوقف السيارة.

وأظهرت الصورة الملتقطة عبر الكاميرات تاناك وهو يتفقد الأضرار على متن سيارته "هيونداي آي 20 كوبيه دبليو آر سي"، من دون أن يكون قادراً على إكمال مغامرته والوصول إلى خط النهاية.

واعتبر هذا الإنسحاب ضربة جديدة لآمال تاناك في الفوز بلقب بطولة العالم للراليات للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له أن تذوق من الكأس المرة ذاتها في راليي البرتغال وسردينيا.

في المقابل، أكد فريق "هيونداي موتورسبورت" واقع انسحاب تاناك في هذا اليوم، على أن يعمل الفريق الفني على إصلاح الأعطال كي يعود صاحب الأرض إلى المنافسات عن طريق "الرالي2".

وجاء في بيان للفريق في صفحته الرسمية على "تويتر": "اضطر تاناك للانسحاب من هذا اليوم في رالي إستونيا. سيستعيد الفريق السيارة ويعيدها إلى موقف الصيانة".

ولم يكن تاناك الوحيد الذي رافقته "الدراما" اليوم، حيث كان زميله في الفريق البلجيكي تييري نوفيل وسائق "أك ـ سبورت" تيمو سونينن ضحية تعرضهما لحالتي إنثقاب للإطارات، غير أنهما نجحا في الوصول إلى خط النهاية.

ومع تتابع المنافسات بالتزامن مع كتابتنا لهذا التقرير، يتصدر روفانبيرا (تويوتا) الترتيب مع نهاية المرحلة الخامسة بفارق 7.1 ثوانٍ عن سائق هيونداي غريغ برين وصيف البطل العام الماضي.