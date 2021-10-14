رالي إسبانيا: هل يحسم أوجييه اللقب قبل جولة من نهاية الموسم؟

بوسع سياستيان أوجييه حسم لقبه الثامن في "دبليو آر سي" في 9 مواسم من بوابة رالي إسبانيا المُقام نهاية هذا الأسبوع بين 14 و17 أكتوبر/تشرين الأول.

ولكن سائق وحيد بمقدوره حرمانه من ذلك وتأخير حسم اللقب إلى الجولة الختامية في إيطاليا الشهر المُقبل، وهو إلفين إيفانز سائق تويوتا غازو ريسينغ.

وتباين المعركة ما كان ليكون أكبر من ذلك، حيث نجد أوجييه الذي هيمن على البطولة على مدار العقد الماضي، مسجلًا 53 فوزًا في مسيرته ويخوض الآن موسمه الأخير قبل اعتزال المنافسة بشكل كامل، وفي مواجهته إيفانز الذي سجّل فوزه الخامس في البطولة في فنلندا قبل أسبوعين، ويملك كل الحماسة لحصد لقبه الأول بعدما خسره لصالح أوجييه في الموسم الماضي.

ويحتل أوجييه الصدارة حاليًا بفارق 24 نقطة على متن سيارته ياريس بالتوجّه إلى رالي الأسفلت الأملس بين التلال خلف كوستا داورادا في جنوب برشلونة. إذ سيعود كأس البطولة إلى فرنسا إذا ما تفوّق أوجييه على إيفانز بفارق سبع نقاط.

وذلك هو الموسم الثالث على التوالي الذي ستفوز فيه تويوتا بلقب السائقين، حيث علّق أوجييه الذي فاز برالي إسبانيا ثلاث مرات على حظوظه قائلًا: "إسبانيا ستكون أول فرصة واقعية لحسم اللقب، وأعلم ما أحتاج للقيام به من أجل تحقيق ذلك. عندما تكون لديّ فرصة للفوز، أقاتل من أجلها، وتلك ستكون أبسط طريقة لبلوغ ذلك الهدف".

من جهته، منتشيًا بفوزه في فنلندا، قال إيفانز: "الفوز في فنلندا كان رائعًا. لقب السائقين ما يزال بعيدًا، لكننا من جديد سنبذل أفضل ما لدينا في إسبانيا وسنحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

على الجانب الآخر، بمقدور أوجييه، إيفانز وكالي روفانبيرا كذلك حسم لقب الصانعين لصالح تويوتا التي تتمتع بفارق صدارة 61 نقطة أمام هيونداي موتورسبورت، وإذا ما ظلّ الفرق أعلى من 52 نقطة مع نهاية رالي إسبانيا، فبوسع الصانع الياباني إطلاق احتفالاته.

جديرٌ بالذكر أنّ تلك هي المرة الأولى منذ 2009 التي يُقام فيه رالي إسبانيا على مسار أسفلتي خالص، حيث أنّ المسارات ستكون سريعة ومتدفقة، لكن التماسك المرتفع للمسار والعديد من مناطق الكبح الشديدة ستجعل الوضع صعبًا على إطارات بيريللي.

هذا وستنطلق مجريات الرالي صباح غد الجمعة، حيث سيواجه المتنافسون 17 مرحلة تغطّي 280.46 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل حتى الآن في موسم 2021:

المركز السائق النقاط 1 سيباستيان أوجييه 190 30 /1 1 /20 30 /1 18 /3 27 /1 27 /1 15 /4 14 /5 18 /3 10 /5 - - 2 إلفين إيفانز 166 21 /2 10 /5 20 /2 26 /1 18 /2 4 /10 12 /5 13 /4 12 /6 30 /1 - - 3 تييري نوفيل 130 17 /3 18 /3 18 /3 4 /36 20 /3 - 19 /3 28 /1 6 /8 - - - 4 كالي روفانبيرا 129 16 /4 23 /2 - 2 /22 3 /25 12 /6 26 /1 17 /3 30 /1 - - - 5 أوت تاناك 128 - 27 /1 13 /4 5 /21 4 /24 20 /3 5 /31 13 /6 19 /2 22 /2 - -