رالي إسبانيا: نوفيل يقلص صدارة أوجييه والأمطار تتسبب بالفوضى في القسم الصباحي ليوم الأحد

خسر أوجييه ست ثوانٍ خلال مرحلتي يوم الأحد الصباحيتين، لكن بطل العالم ثماني مرات كان يمتلك صدارة تقدر بـ 14.1 ثانية.

وكان كالي روفانبيرا محظوظاً لينهي المرحلة بالمركز الثالث الإجمالي وبفارق 28.8 ثانية، وذلك بعد تعرض لانثقاب في إطاره.

وتفادى أوت تاناك هذه الدراما لينهي رابعاً أمام زميله في هيونداي، داني سوردو.

إلفين إيفانز حقق المركز السادس بعد أن كان أحد ضحايا تواجد الأمطار على المسار وكذلك كريغ برين سائق أم-سبورت الذي تراجع من السابع حتى التاسع، خلف تاكاموتو كاتسوتا وأدريان فورمو.

مجريات القسم الصباحي

كان الظلام ما زال مخيماً مع بداية اليوم الأخير، سوردو نجح بتحقيق الفوز في المرحلة الأولى معززاً موقعه في المركز الخامس الإجمالي.

وكان سوردو أسرع بفارق 0.3 ثانية من زميله نوفيل، الذي نجح بتقليص صدارة أوجييه.

أما روفانبيرا فأنهى المرحلة بفارق 0.1 ثانية خلف نوفيل، برين كان رابع أسرع السائقين بدوره.

لكن إيفانز اضطر لتخفيف حدة وتيرته بسبب مرور بعض الحيوانات على المسار.

تييري نوفيل، هيونداي تصوير: هيونداي

وواصل نوفيل تقليص الفارق خلف أوجييه بعد الفوز بالمرحلة 17، حيث خصم 3.4 ثانية من أفضلية متصدر الرالي.

لكن، شهدت المرحلة دراما كبيرة للغاية حيث تعرض ثلاثة سائقين لانثقابات في الإطارات، برين، إيفانز وروفانبيرا.

ومع تواجد المياه على المسارات، كان برين أول من بدأ بالضغط لكن خسر السيطرة على سيارته وكذلك 5.3 ثانية ليتراجع من المركز السابع للتاسع الإجمالي.

إيفانز كان الضحية الثانية لنفس المشكلة ونجح بتفادي الاصطدام لكنه خسر 21.2 ثانية، بينما خسر زميله في تويوتا، روفانبيرا، 13.2 ثانية فقط.