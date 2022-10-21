رالي إسبانيا: نوفيل يقتنص الصدارة من أوجييه بفارق ضئيل بعد مرحلة يوم الجمعة الصباحية

بات البلجيكي ثالث متصدر في أربع مراحل، وذلك بعد بداية رائعة من البطل المتوج حديثاً كالي روفانبيرا، الذي فاز في أول مرحلتين.

روفانبيرا أنهى القسم الصباحي ثالثاً بفارق 4.2 ثانية عن المتصدر وأمام أوت تاناك بفارق 1.8 ثانية، لكن أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا.

بينما أكمل داني سوردو سائق هيونداي وتاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا، وكريغ برين سائق أم-سبورت وأدريان فورمو وغاس غرينسميث ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وهطلت الأمطار خلال الليل ما جعل المسارات مبللة إضافة لتواجد الطين ما صعب من مهمة السائقين أكثر.

وهذا ما منح الأفضلية إلى روفانبيرا في البداية الذي أكمل المرحلة الأولى بفارق 1.2 ثانية أمام نوفيل. بينما كان تاناك ثالث أسرع السائقين خلفه.

أوجييه كان رابعاً، أمام إيفانز، سوردو وبرين.

سيباستيان أوجييه، تويوتا تصوير: صور موتورسبورت

وضرب روفانبيرا مجدداً في المرحلة الثانية ضمن نفس الظروف، ليحرز فوزاً ثانياً متقدماً على نوفيل بفارق 2.1 ثانية بينما كان إيفانز متأخراً بما يقارب الثانية. أما أوجييه فبقي قريباً منه.

لكن تاناك خسر 7.3 ثانية في المرحلة التالية بسبب مشكلة ضمن النظام الهجين لسيارته هيونداي.

وعانى برين كذلك مع لوبيه، غرينسميث وفورمو الذين تراجعوا خارج مجموعة الصدارة.

وفي المرحلة الثالثة كذلك واجه روفانبيرا صعوبة بينما سجل أوجييه أفضل الأزمنة ما كان كافياً ليس لتصدر المرحلة وحسب بل التقدم للصدارة الإجمالية.

كان الفرنسي أسرع بـ 3.3 ثانية من نوفيل الذي تقدم للمركز الثاني بينما تراجع روفانبيرا للثالث الإجمالي.

كريغ برين، أم-سبورت تصوير: أم-سبورت

ولم يكن روفانبيرا الوحيد الذي عانى من صعوبة المسارات، حيث تكرر الحال نفسه مع برين، بينما خسر زميله بيير-لوي لوبيه وقتاً ثميناً أيضاً بسبب مشكلة في إطار سيارته ليتراجع حتى المركز التاسع والـ 11 الإجمالي.

تغيرت صدارة الرالي بعد المرحلة الأخيرة من القسم الصباحي حين تفوق نوفيل على تاناك بفارق 1.8 ثانية ليفوز بالمرحلة، بينما كان أوجييه أبطأ بـ 2.4 ثانية عن نوفيل، ما كان كافياً للأخير كي يقتنص الصدارة.