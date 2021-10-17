رالي إسبانيا: نوفيل يقترب من الفوز وأوجييه يخسر المركز الثالث

واصل سائق هيونداي سيطرته أمام إيفانز خلال المرحلتين الصباحيّتين ليبتعد بـ 20.6 ثانية بالتوجّه إلى القسم الأخير من الحدث.

وقال البلجيكي: "كان الأداء جيّدًا، لكنّ السيارة منحتني الثقة الضروريّة كذلك".

وأضاف: "شاهدنا في العديد من الراليات أنّ إحدى السيارات تكون متخلّفة قليلًا عن الأخرى، وأعتقد بأنّ حزمتنا قويّة نهاية هذا الأسبوع".

في المقابل واصل إيفانز معاناته لإيجاد الوتيرة المناسبة على متن سيارته "ياريس"، حيث خسر 3.5 ثانية إضافيّة لصالح نوفيل ضمن معركتهما على الفوز. وأشار سائق تويوتا إلى أنّ "هناك العديد من التغييرات" لإدخالها على السيارة في محطّة الصيانة قبل آخر مرحلتين من الرالي.

من جانبه كان داني سوردو نجم العبور الصباحي عبر فوزه بالمرحلتين ليقفز إلى المركز الثالث في الترتيب العام متقدّمًا بـ 1.6 ثانية أمام سيباستيان أوجييه متصدّر البطولة.

من جانبه حافظ كالي روفانبيرا على المركز الخامس بينما تُغطّي 10.1 ثانية كلًا من غاس غرينسميث وأوليفر سولبرغ ونيل وسلانس ضمن معركتهم على المركز السادس.

وبالنظر إلى انطلاق الفترة الصباحيّة في موعدٍ مبكّرٍ للغاية، فقد تعيّن على السائقين التعامل مع الظلام، وهو ما أضاف بُعدًا آخر للتحدّي المفروض عليهم لقطع مرحلة سانتا مارينا البالغ طولها 9.1 كلم.