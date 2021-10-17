تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رالي إسبانيا: نوفيل يُحكم قبضته على المجريات وأوجييه يعود مع نهاية اليوم الثاني التالي / رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب
دبليو آر سي / رالي إسبانيا أخبار عاجلة

رالي إسبانيا: نوفيل يقترب من الفوز وأوجييه يخسر المركز الثالث

اقترب تييري نوفيل خطوة إضافيّة نحو إحراز الفوز برالي إسبانيا بعد تمديده لأفضليّته أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا في الفترة الصباحيّة اليوم الأحد.

رالي إسبانيا: نوفيل يقترب من الفوز وأوجييه يخسر المركز الثالث

واصل سائق هيونداي سيطرته أمام إيفانز خلال المرحلتين الصباحيّتين ليبتعد بـ 20.6 ثانية بالتوجّه إلى القسم الأخير من الحدث.

وقال البلجيكي: "كان الأداء جيّدًا، لكنّ السيارة منحتني الثقة الضروريّة كذلك".

وأضاف: "شاهدنا في العديد من الراليات أنّ إحدى السيارات تكون متخلّفة قليلًا عن الأخرى، وأعتقد بأنّ حزمتنا قويّة نهاية هذا الأسبوع".

في المقابل واصل إيفانز معاناته لإيجاد الوتيرة المناسبة على متن سيارته "ياريس"، حيث خسر 3.5 ثانية إضافيّة لصالح نوفيل ضمن معركتهما على الفوز. وأشار سائق تويوتا إلى أنّ "هناك العديد من التغييرات" لإدخالها على السيارة في محطّة الصيانة قبل آخر مرحلتين من الرالي.

من جانبه كان داني سوردو نجم العبور الصباحي عبر فوزه بالمرحلتين ليقفز إلى المركز الثالث في الترتيب العام متقدّمًا بـ 1.6 ثانية أمام سيباستيان أوجييه متصدّر البطولة.

من جانبه حافظ كالي روفانبيرا على المركز الخامس بينما تُغطّي 10.1 ثانية كلًا من غاس غرينسميث وأوليفر سولبرغ ونيل وسلانس ضمن معركتهم على المركز السادس.

وبالنظر إلى انطلاق الفترة الصباحيّة في موعدٍ مبكّرٍ للغاية، فقد تعيّن على السائقين التعامل مع الظلام، وهو ما أضاف بُعدًا آخر للتحدّي المفروض عليهم لقطع مرحلة سانتا مارينا البالغ طولها 9.1 كلم.

المشاركات
التعليقات
رالي إسبانيا: نوفيل يُحكم قبضته على المجريات وأوجييه يعود مع نهاية اليوم الثاني

المقال السابق

رالي إسبانيا: نوفيل يُحكم قبضته على المجريات وأوجييه يعود مع نهاية اليوم الثاني

المقال التالي

رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب

رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

هل ستغادر بيتروناس صفوف مرسيدس؟ وما دور أرامكو؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل ستغادر بيتروناس صفوف مرسيدس؟ وما دور أرامكو؟

مواعيد عرض جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2018
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الولايات المتحدة الأمريكية الكبرى 2018

كيف غيّرت الفورمولا واحد عالية التكنولوجيا دور مهندس السباق
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف غيّرت الفورمولا واحد عالية التكنولوجيا دور مهندس السباق

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب عدم التحقيق في عبور بيريز خلف علامة مدخل خطّ الحظائر

ريد بُل: الكسوة البيضاء تكشف تفاصيل مخفيّة على سيارة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: الكسوة البيضاء تكشف تفاصيل مخفيّة على سيارة "آر.بي16بي"

تحليل: كيف تُضعف مقاربة الفائز بقطب الانطلاق الأوّل سائقي الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف تُضعف مقاربة الفائز بقطب الانطلاق الأوّل سائقي الفورمولا واحد

الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022 وانطلاقها من البحرين والسعوديّة

أحدث الأخبار

رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب

رالي إسبانيا: نوفيل يقترب من الفوز وأوجييه يخسر المركز الثالث
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: نوفيل يقترب من الفوز وأوجييه يخسر المركز الثالث

رالي إسبانيا: نوفيل يُحكم قبضته على المجريات وأوجييه يعود مع نهاية اليوم الثاني
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: نوفيل يُحكم قبضته على المجريات وأوجييه يعود مع نهاية اليوم الثاني

رالي إسبانيا: نوفيل يبتعد في الصدارة أمام إيفانز مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: نوفيل يبتعد في الصدارة أمام إيفانز مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.