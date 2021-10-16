رالي إسبانيا: نوفيل يُحكم قبضته على المجريات وأوجييه يعود مع نهاية اليوم الثاني

لم يتمكن أحد من زعزعة صدارة سائق هيونداي، حيث حقق الفوز بست من المراحل السبعة التي تألف منها اليوم السبت، إذ يتقدّم بفارق 16.4 ثانية أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا بالتوجّه إلى المراحل الأربع الختامية يوم غد الأحد.

وسجّل نوفيل الفوز بثماني مراحل متتالية بعد فوزه بالمرحلة الرابعة يوم أمس الجمعة، قبل أن يُنهي متصدر ترتيب البطولة سيباستيان أوجييه تلك السلسلة بفوزه بالمرحلة الـ 12.

فيما أكمل إيفانز اليوم في المركز الثاني بفارق مريح يبلغ 22.3 ثانية أمام أوجييه، إذ يحتاج الويلزي أن يبقى الوضع هكذا من أجل أن يستمر ضمن معركة اللقب حتى الجولة الختامية من الموسم في مونزا.

من جهته، تمكن أوجييه من التقدم بسهولة على داني سوردو إلى المركز الثالث في ترتيب الرالي، لكنّه يتقدم بفارق 1.2 ثانية فقط بعد توقّف سيارته في مرحلة المتفرجين.

المركز الخامس في الرالي من نصيب كالي روفانبيرا في الوقت الحالي أمام غوس غرينسميث وأوليفر سولبرغ.

وبالعودة إلى المجريات، فقد تواصلت وتيرة نوفيل التي لا ترحم، حيث فاز بالمرحلة العاشرة بفارق 1.4 ثانية أمام أوجييه، فيما تراجع إيفانز بفارق 2.1 ثانية خلف الويلزي في المركز الثالث.

وقد تحسنت سرعة أوجييه أكثر في المرحلة الـ 11، حيث سجّل مع نوفيل زمنًا متطابقًا ليتشاركا الفوز.

وذلك قبل أن يُنهي أوجييه سلسلة انتصارات نوفيل عبر الفوز بالمرحلة الـ 12، حيث كان أسرع بـ 1.2 ثانية من غريمه. فيما حلّ سوردو ثالثًا.

الترتيب بعد المرحلة الـ 12: