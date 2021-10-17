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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب

قدّم تييري نوفيل واحدة من أفضل تأديات هذا الموسم ليُحقق فوزًا مهيمنًا برالي إسبانيا، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، متفوقًا على إلفين إيفانز الذي حافظ على آماله بتحقيق اللقب.

رالي إسبانيا: نوفيل يحقق فوزًا مستحقًا وإيفانز يُبقي على آماله بتحقيق اللقب

لم يتعرض نوفيل لأي تهديد في طريقه نحو تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 24.1 ثانية.

إذ وبعد أن تصدّر إيفانز مجريات الرالي يوم الجمعة، تقدّم نوفيل ليحقق الفوز بثماني مراحل متتالية ليفرض سيطرته على الرالي.

ومع التوجّه إلى مجريات اليوم، واصل نوفيل وتيرته القوية ليكتسح الجميع ويحقق الفوز رغم ما واجهه من دراما متأخرة، حيث عانى في تشغيل سيارته هيونداي آي20 وتم تدفعه قبل إكماله المرحلة الختامية.

فيما كان المركز الثاني لإيفانز اليوم كافيًا ليُبقيه ضمن معركة اللقب التي ستُحسم في الجولة الختامية المُقبلة في مونزا، وذلك بعدما أكمل متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه هذا الرالي رابعًا خلف البطل المحلي داني سوردو الذي أطاح بالفرنسي ليحصد آخر مراكز منصة التتويج.

وبذلك ما يزال أوجييه يتقدّم على إيفانز في الترتيب بفارق 17 نقطة بعدما تفوّق الأخير على غريمه في الباور ستيج. كما أنّ ثنائية هيونداي في تلك المرحلة ضمنت أن تستمر معركة الصانعين بينها وبين تويوتا حتى جولة مونزا.

في المقابل، أكمل كالي روفانبيرا سائق تويوتا أول رال له في إسبانيا في المركز الخامس أمام غوس غرينسميث سائق "ام-سبورت" وثنائي هيونداي أوليفر سولبرغ ونيل سولانز الذي يخوض أولى مشاركاته في البطولة.

وبالعودة إلى مجريات اليوم الختامي للحدث، فبينما تراجع نوفيل بعض الشيء لحماية صدارته، إلّا أنّ نجم الأحد كان زميله سوردو الذي فاز بأول مرحلتين، حيث كان أسرع بـ 0.7 ثانية من أوجييه وعزّز أفضليته إلى 2.3 ثانية في المعركة على المركز الثالث.

وبالانتقال إلى فئة "دبليو آر سي2"، فقد كان الفوز من نصيب إريك كاميلي أمام نيكولاي غرايازين.

جديرٌ بالذكر أنّ قطار "دبليو آر سي" سيتوجّه إلى محطته الأخيرة في مونزا، إيطاليا من أجل الجولة الختامية في 18-21 نوفمبر/تشرين الثاني.

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رالي إسبانيا: نوفيل يقترب من الفوز وأوجييه يخسر المركز الثالث

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