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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة

انتزع تييري نوفيل صدارة رالي إسبانيا بعد أداء مثير في فترة ما بعد ظهر الجمعة، في الوقت الذي واجه فيه المنافس على لقب البطولة إلفين إيفانز لحظة مرعبة.

رالي إسبانيا: نوفيل يتقدّم إلى الصدارة وإيفانز يُفلت من لحظة مرعبة

قدّم سائق هيونداي سلسلة من الأزمنة السريعة ليفوز بجميع المراحل الثلاثة في فترة ما بعد الظهر ليقفز إلى الصدارة أمام إيفانز سائق تويوتا بفارق 0.7 ثانية.

وبدأ نوفيل فترة ما بعد الظهر بفوزه بالمرحلة الرابعة التي شهدت انتهاء أمال أوت تاناك، وتقدّم البلجيكي خلالها على إيفانز بـ 0.3 ثانية، وأتبعها بانتصارَين إضافيين في المرحلتين التاليتين.

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وقال نوفيل: "كنت قادرًا على استخراج المزيد من الأداء من السيارة وشاهدتم ذلك فورًا على الأزمنة".

من جانبه حافظ إيفانز على سرعته القويّة، لكنّه واجه لحظة مرعبة في المرحلة الخامسة، قبل أن يتعافى بشكلٍ مذهل ويُعزّز أفضليّته أمام زميله متصدّر البطولة سيباستيان أوجييه.

وقال إيفانز حيال ذلك: "كانت لحظة مرعبة حقًا. باغتني الحصى وانزلقت السيارة. عانينا قليلًا على الحصى".

وبالحديث عن أوجييه فقد أكمل الفرنسي، الذي بوسعه حسم لقبه الثامن في حال تفوّق على إيفانز بستّ نقاط، يومه على بُعد 19.4 ثانية عن الصدارة.

أمّا البطل المحلي داني سوردو فقد أكمل اليوم رابعًا أمام كالي روفانبيرا سائق تويوتا الآخر الذي يُسجّل مشاركته الأولى في رالي إسبانيا، في حين تشبّث أدريان فورمو سائق ام-سبورت بالمركز السادس.

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رالي إسبانيا: انسحاب تاناك جرّاء حادثته في المرحلة الرابعة من اليوم الأول

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