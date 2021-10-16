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دبليو آر سي / رالي إسبانيا تقرير المرحلة

رالي إسبانيا: نوفيل يبتعد في الصدارة أمام إيفانز مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني

حصد تييري نوفيل العلامة الكاملة في الفترة الصباحية لليوم الثاني من رالي إسبانيا، ليُعزّز صدارته للحدث أمام إلفين إيفانز سائق تويوتا.

رالي إسبانيا: نوفيل يبتعد في الصدارة أمام إيفانز مع نهاية الفترة الصباحية لليوم الثاني

قدّم سائق هيونداي نوفيل أداءً مثاليًا ضمن أجواء ضبابية في بعض الأحيان ليوسّع فارق الـ 0.7 ثانية من الأمس إلى 9 ثوانٍ صباح اليوم أمام إيفانز.

وبينما لم يكن إيفانز قادرًا على مقارعة نوفيل، إلّا أنّه ما يزال متقدمًا بفارق مريح أمام غريمه على اللقب سيباستيان أوجييه الذي قد يحسم لقبه الثامن نهاية هذا الأسبوع إذا تفوّق على الويلزي بفارق 6 نقاط.

ويبدو أوجييه خارج المنافسة على صدارة الرالي مع تأخّره بفارق 32 ثانية، يلاحقه مباشرة داني سوردو في الخلف بفارق 0.2 ثانية فقط ضمن المنافسة على آخر مراكز منصة التتويج.

في المقابل، نجا كالي روفانبيرا سائق تويوتا من حادثة كبيرة في المرحلة الأخيرة صباح اليوم ليحافظ على المركز الخامس الإجمالي أمام أدريان فورمو سائق "ام-سبورت" الذي اقترب إلى حدود 1.7 ثانية من تسجيل الفوز الثاني بمرحلة في مسيرته اليوم.

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هذا وتقدّم أوليفر سولبرغ ونيل سولانز إلى المركزين السابع والثامن بعدما ضربت المشاكل غوس غرينسميث في المرحلة الختامية من صباح اليوم.

وكانت أجواء ضبابية ومسار رطب في ترحيب السائقين للمرحلة الافتتاحية لليوم، لكنّها لم توقف زحف نوفيل الذي حقق فوزه الخامس بمراحل الرالي حتى الآن، متقدمًا على إيفانز بـ 1.7 ثانية في المرحلة الأولى من صباح اليوم ليعزز صدارته إلى 2.4 ثانية.

روفانبيرا كان ثالث أسرع السائقين في المرحلة أمام أوجييه الذي خفّف من الضغط الذي كان مُسلطًا عليه من سوردو.

ومع تحسّن الأجواء في المرحلة التالية، تقدم نوفيل أكثر ليحقق الفوز كذلك، إذ كان أسرع بـ 4.3 ثانية من إيفانز ليعزز صدارته عند تلك النقطة إلى 6.7 ثانية.

ولكن نجم تلك المرحلة كان فورمو على الأرجح، حيث خسر فوزًا قريبًا لصالح نوفيل الذي تفوّق عليه بفارق 1.7 ثانية.

وواصل نوفيل هيمنته على الفترة مع حصده الفوز بالمرحلة الثالثة، لكنه واجه منافسة محتدمة من زميله سوردو، حيث تغلب عليه بفارق 0.2 ثانية فقط، فيما تواجد إيفانز ثالثًا.

ترتيب الرالي بعد المرحلة التاسعة:

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